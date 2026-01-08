Créditos Nido: quiénes son los 112 rosarinos que resultaron ganadores en el nuevo sorteo

El sorteo se hará en dos jornadas. Ya están los ganadores de Rosario y La Capital y el viernes los del resto de la provincia. Se adjudicarán en total 300 créditos Nido

Un total de 112 personas del departamento Rosario resultaron ganadoras titulares en el 18° sorteo mensual de los créditos Nido , una política pública impulsada por el gobierno de Santa Fe junto al Banco Municipal (BM), que continúa ampliándose en 2026 como una de las principales herramientas de acceso a la vivienda en la provincia.

El sorteo se realizó este jueves en la sede de la Lotería de Santa Fe y correspondió a los departamentos Rosario y La Capital . Los resultados ya se encuentran disponibles en el sitio oficial del gobierno provincial. Este viernes 9 será el turno de los otros 17 departamentos santafesinos .

En total, en esta instancia se sortean 300 créditos , que se suman a los 5.558 ya otorgados desde la puesta en marcha del programa.

El programa Nido llega a este nuevo sorteo con más de 45.000 santafesinos inscriptos , una cifra que sigue creciendo mes a mes. Según destacaron desde el Ejecutivo provincial, se trata de la tasa de interés más baja del país para créditos hipotecarios.

El secretario de Hábitat y Vivienda, Lucas Crivelli, remarcó la magnitud que alcanzó la política durante el último año: “Para el gobierno de Santa Fe y para el Banco Municipal es una política pública que pudimos sostener con mucho esfuerzo. En diciembre, por ejemplo, se otorgaron casi 4.000 millones de pesos en créditos, siendo el Banco Municipal el que más créditos hipotecarios entregó en toda la provincia”.

Compra, construcción y refacción

Por su parte, el director de Intervención del Hábitat, Ramsés Medina, subrayó el impacto del programa en términos de volumen y alcance: “Estamos lanzando 2026 con este sorteo y con 1.000 inscriptos más que el mes pasado. Ya destinamos más de $30.200 millones a esta política crediticia, principalmente para compra, construcción y refacción de viviendas”.

Medina enfatizó además que los Créditos Nido “se consolidaron como la herramienta más importante de acceso a la vivienda en Santa Fe, por sus condiciones financieras y su alcance territorial”.

Cambios para agilizar los tiempos

Desde el gobierno provincial adelantaron que durante este año se incorporarán nuevas líneas de crédito y una plataforma digital renovada, con el objetivo de mejorar la gestión de datos y acortar los plazos entre el sorteo y la entrega efectiva del crédito.

En ese marco, Crivelli informó que los inscriptos comenzarán a recibir comunicaciones del Banco Municipal para actualizar su información personal y económica, aclarando que este proceso no condiciona la participación en futuros sorteos, pero sí permitirá optimizar el sistema.

Inscripción a los créditos Nido abierta

Las inscripciones para acceder a los créditos Nido continúan abiertas en www.santafe.gob.ar/ms/nidocreditoshipotecarios. Quienes se hayan anotado y no resulten beneficiados en el sorteo, no precisan inscribirse nuevamente para las siguientes instancias de sorteo.

Cabe señalar que pueden acceder a los Nido quienes residan en la provincia de Santa Fe antes del 30 de junio de 2024; grupos familiares o personas solas que posean ingresos demostrables por el equivalente a dos salarios Mínimo, Vital y Móvil para los Créditos de Vivienda y un salario Mínimo, Vital y Móvil para la terminación. También podrán acceder aquellas personas en relación de dependencia o trabajadores autónomos y personas que no posean otras propiedades.

La evaluación de la situación crediticia personal de cada inscripto se realiza de acuerdo a los requisitos establecidos por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). En función de estos criterios, se determina si el interesado califica o no para el sorteo. En este sentido, vale destacar que quienes no superan el filtro pueden revisar y resolver su situación, para luego inscribirse nuevamente a Nido.

La tasa más baja del país

El sistema de créditos Nido cuenta con cuatro líneas de préstamos por un total de $ 60.000 millones, que serán destinados a la construcción y adquisición de viviendas; la terminación de viviendas; créditos individuales de gestión colectiva; y para la adquisición o construcción de viviendas por cesión de derechos.

Tienen un plazo de repago para la adquisición y construcción de viviendas de 20 años, y de 5 años para terminación; en tanto que el monto máximo al cuál puede aplicar cada persona es de $ 100 millones, para adquisición y construcción de vivienda y de $ 25 millones, para finalización. La cuota será en valor UVA más 4,2 % para la demanda general, y UVA más 3 % para aquellos beneficiarios que perciban sus haberes en el Banco Municipal, siendo actualmente la cuota más baja del sistema financiero de la Argentina.

La nómina de beneficiarios de Rosario

El listado comienza con Daniel Madero, seguido por Leandro Damian Vargas, Anahi Ortolani, Julia Alma Iriarte, Javier Antonio Calvo, María Sol Jadur, Lucia Belén Itatí Aguilar, Leonardo Demergasso, Carlos Manso y Nicolas Gonzalez.

La lista continúa con los nombres de Maria Eugenia Freire, César Cardozo, Leonel Fernando Giuffrida, Agustina Lalli, Natalia Soledad Muñoz, Luciano Daniel Caceres, Juan Ignacio Cesari, Juan Carlos Barletta, Jorgelina Laura Rodriguez y Mariel Judith Puntin.

Avanzando en la adjudicación, se encuentran Analia Edit Pacheco, Franco Nahuel Luna, Lisandro Gustavo Paviatto, Mercedes Andrea Franco, Vanesa Daina Arnold, Matias Daniel Ambort, Leandro Federico Villalba, Maria Virginia Leoni Grasso, Esteban Drozdzowicz y Albana Mata.

También resultaron ganadores Carina Ester Batistelli, María Babaya, Erika Ganges, David Ignacio Valenzuela, Javier Elias Salvo, Mauro Sebastián Benitez, Leandro Omar Pauli, Lucrecia Fernanda Lapenna, Ana Celia Audero y Romina Soledad Ocaña.

El registro oficial sigue con Silvana Mendez, Maria Laura Pariente, Cintia Melina Ilari, María Florencia Palau, Romina Elvira Kuschel, Zulma Fabiola Salcedo, Andrés Javier Mazzini, Gonzalo Alejandro Bruselario, Argenis Alejandro Figueroa Valladares y Gustavo Andres Rios.

La nómina se completa con Nicolás Ezequiel Gonzalez, Edgardo Luis Colcombet Sanchez, Maira Vanina Pagura, Pablo Caffarena, José Miguel Herrera Ramírez, Eliana Rosa Misic, Ezequiel Martín, Martín Sebastián Caiola, Silvina Andrea Gonzalez, Maria Estefania Santa Cruz Kyriakudin, Florencia Giacomozzi, Lorena Marchitte, Claudio German Rodriguez, Luis Nicolás Veiga, Luis Alberto Gelabert y Roque Orlando Rea.

Hacia el final del listado aparecen Jesica Vanina Sánchez, Hector Rodolfo Quiroz, Jeronimo Leo, Walter Pablo Mudry, María del Valle Antonio, Miguel Angel González, Lautaro Manuel Agustin Quevedo, Jaime Aguilar, Carolina Ayelen Gomez, Gabriela Vanesa Bengoechea, José Luis Morales, Roque Javier Cordoba, Guillermo David Cerrutti, Jorge Marcelino Ayala y Nicolás Maximiliano Burgos.

Cerrando este histórico sorteo, figuran los titulares Naim Alejandro Salomón Fondacaro, Florencia Pigliapoco, Diego Terráneo, Micaela Alegre, Alexis Leonel Barlett, Brian Alexis Teiszerski, Denise Rosana Estebenet, Jonathan Ezequiel Peralta, Roberto Jose Vázquez, Mateo Rodrigo, Alejandro Daniel Luparini, Matías Leandro Rojas, Tomas Neve, Facundo Cesaroni, Luciano Germán Veliz, Ana Laura Gómez, Juan Ignacio Lopez, Alicia Lopez, Luciano Carlos Biscoglio, Renzo Bosio, Florencia Agustina Dominguez, Agustín Molinari, Federico Alegrechy, Agustina Maria Mondino, Silvia Klein, Mónica Galaretto, Miguel Angel Casasola, María Mercedes Brizio, Silvina Ducca, Fani Ayelen Torres y Lucas Tubio.