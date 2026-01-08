La Capital | La Región | Gauchito Gil

El santuario del Gauchito Gil en Funes: este jueves será punto de encuentro para la devoción popular

Sobre la colectora de la Ruta 9 al 5500, habrá empanadas, choripán y pastelitos para venerar, como todos los 8 de enero, al santo popular.

8 de enero 2026 · 16:28hs
El santuario al Gauchito Gil en Funes. 

El santuario al Gauchito Gil en Funes. 

Todos los 8 de enero se recuerda la muerte y el nacimiento del mito de Antonio Mamerto Gil Núñez, más conocido como el Gauchito Gil. En esta fecha, miles de devotos rinden homenaje a este santo popular. En Funes, el santuario ubicado sobre la colectora de la Ruta 9 al 5500, recibirá a lo largo de la jornada a cientos de creyentes y celebrarán con empanadas, choripán y pastelitos.

El predio se encuentra ubicado en la esquina de General Las Heras, en la colectora de la Ruta 9, y Las Tunas. Nació hace treinta años de la mano de Loli, quien hasta el día de hoy se hace cargo del espacio que se convirtió en un punto de encuentro regional ineludible.

Lo cierto es que el principal santuario del Gauchito Gil se encuentra en la ciudad de Mercedes, Corrientes, a unos 8 kilómetros del centro, sobre la Ruta Nacional 123. Sin embargo, existen espacios de devoción a este santo popular a lo largo y ancho del país.

En Funes, el movimiento empezó desde temprano pero se espera que a la noche se convierta en una verdadera celebración popular. Por eso, habrán comidas bien tradicionales: empanadas, choripán y pastelitos.

>>Leer más: Festival caliente en Deán Funes: Los 4 de Córdoba estallaron en el escenario y cruzaron al locutor en vivo

Quién fue el Gauchito Gil

Antonio Mamerto Gil Núñez nació en la provincia de Corrientes, en Pay Ubre, cerca de Mercedes, alrededor del 12 de agosto de 1847. Fue un hombre que, a lo largo de su vida, se vio envuelto en diversas luchas, tanto en el plano militar como en el social. Durante la Guerra de la Triple Alianza, fue reclutado para luchar, y más tarde, se unió a las milicias que combatían contra los federales.

Sin embargo, se cuenta que abandonó estas luchas después de recibir una revelación en sus sueños de Ñandeyara, el dios guaraní, quien le pidió que no derramara más sangre de sus semejantes. Fue a partir de este momento que adoptó una nueva misión: convertirse en un "justiciero" del pueblo.

Según las leyendas, comenzó a robarle a los ricos para repartir lo obtenido entre los pobres, y también se le atribuyen actos de curación y venganza en favor de los oprimidos. Estas acciones lo convirtieron en un héroe popular entre los más humildes, quienes lo apoyaron y protegieron.

el dia11
Velas colocadas por devotos adornan el santuario del santo argentino

Velas colocadas por devotos adornan el santuario del santo argentino "Gauchito" Gil en su festividad anual, cuando los creyentes le piden milagros o le dan gracias, en Buenos Aires, Argentina, el jueves 8 de enero de 2026. (Foto AP/Natacha Pisarenko)

El milagro en la hora de su muerte

El 8 de enero de 1878, la justicia lo capturó. La historia cuenta que lo colgaron de un árbol de espinillo, boca abajo, para ejecutarlo. Antes de que el verdugo lo degollara, el Gauchito le dijo con voz firme:

"Tu hijo está muy enfermo y se está muriendo. Cuando llegues a tu casa, rezá en mi nombre y él se va a salvar, porque hoy vas a derramar la sangre de un inocente".

El verdugo cumplió la orden y mató a Gil: "Su sangre cayó como una catarata que la tierra se bebió de un sorbo”, dice la leyenda. Al regresar a su casa, encontró a su hijo agonizando. Desesperado, recordó las palabras del gaucho, le pidió perdón y rezó por su salud.

Al día siguiente, el niño se recuperó milagrosamente. Fue ese mismo verdugo quien regresó al lugar del fusilamiento para darle una sepultura digna, convirtiéndose en su primer devoto.

Noticias relacionadas
El choque ocurrió el 3 de enero en la ruta 6, a la altura de Luján. El jefe de la Policía Federal de Rafaela fue pasado a disponibilidad mientras avanza la causa judicial.

Un impactante video del choque complica al jefe de la Policía Federal de Rafaela

Reconquista se erigió en la primera ciudad del país en poner en marcha el calendario de festivales folclóricos 2026

Reconquista: el Festival del Jaaukanigás abrió la temporada del folclore nacional

picada, alcohol y un muerto: apartan del cargo al jefe de la federal de rafaela

Picada, alcohol y un muerto: apartan del cargo al jefe de la Federal de Rafaela

Efectivos de Prefectura Naval realizan la búsqueda en la zona de Bajada Bella Vista en Puerto San Martín

Hallaron el cuerpo del chico que había desaparecido en el río en Puerto San Martín

Ver comentarios

Las más leídas

El tren Rosario-Buenos Aires cambia su cabecera porteña y tardará más que en 1899

El tren Rosario-Buenos Aires cambia su cabecera porteña y tardará más que en 1899

El tiempo en Rosario: triple alerta amarillo por viento y tormentas

El tiempo en Rosario: triple alerta amarillo por viento y tormentas

Central abrochó los primeros refuerzos del paladar del técnico Jorge Almirón

Central abrochó los primeros refuerzos del paladar del técnico Jorge Almirón

El autor del violento robo en una mueblería de Echesortu estaba preso en Córdoba

El autor del violento robo en una mueblería de Echesortu estaba preso en Córdoba

Lo último

Ganó una etapa del Rally Dakar y le mandó un emotivo mensaje a un colega argentino que está grave

Ganó una etapa del Rally Dakar y le mandó un emotivo mensaje a un colega argentino que está grave

El santuario del Gauchito Gil en Funes: este jueves será punto de encuentro para la devoción popular

El santuario del Gauchito Gil en Funes: este jueves será punto de encuentro para la devoción popular

Cómo juega el delantero que llegó a Newells con muchos goles bajo el brazo

Cómo juega el delantero que llegó a Newell's con muchos goles bajo el brazo

Fuerte descarga eléctrica dejó a dos obreros con quemaduras graves en la zona noroeste

Ocurrió durante una excavación subterránea en avenida Provincias Unidas y Arévalo. Cuatro trabajadores estaban en el lugar y dos fueron trasladados al Heca con quemaduras
Fuerte descarga eléctrica dejó a dos obreros con quemaduras graves en la zona noroeste
Funcionaria libertaria de San Lorenzo, borracha al volante: chocó en la costa y dio 1,89 de alcoholemia
Información General

Funcionaria libertaria de San Lorenzo, borracha al volante: chocó en la costa y dio 1,89 de alcoholemia

Todo por 3 mil pesos: una liquidación de ropa provocó largas filas y furor en la peatonal Córdoba

Por Martina Komar
La Ciudad

Todo por 3 mil pesos: una liquidación de ropa provocó largas filas y furor en la peatonal Córdoba

La empresa rosarina Bioceres SA entró en concurso de acreedores y pierde el control societario
Economía

La empresa rosarina Bioceres SA entró en concurso de acreedores y pierde el control societario

El santuario del Gauchito Gil en Funes: este jueves será punto de encuentro para la devoción popular
La Región

El santuario del Gauchito Gil en Funes: este jueves será punto de encuentro para la devoción popular

Bajaron los secuestros extorsivos en el país en 2025 y Rosario no registró ningún caso
Policiales

Bajaron los secuestros extorsivos en el país en 2025 y Rosario no registró ningún caso

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El tren Rosario-Buenos Aires cambia su cabecera porteña y tardará más que en 1899

El tren Rosario-Buenos Aires cambia su cabecera porteña y tardará más que en 1899

El tiempo en Rosario: triple alerta amarillo por viento y tormentas

El tiempo en Rosario: triple alerta amarillo por viento y tormentas

Central abrochó los primeros refuerzos del paladar del técnico Jorge Almirón

Central abrochó los primeros refuerzos del paladar del técnico Jorge Almirón

El autor del violento robo en una mueblería de Echesortu estaba preso en Córdoba

El autor del violento robo en una mueblería de Echesortu estaba preso en Córdoba

Una motociclista murió tras chocar con una camioneta en Fisherton

Una motociclista murió tras chocar con una camioneta en Fisherton

Ovación
Cómo juega el delantero que llegó a Newells con muchos goles bajo el brazo
OVACIÓN

Cómo juega el delantero que llegó a Newell's con muchos goles bajo el brazo

Cómo juega el delantero que llegó a Newells con muchos goles bajo el brazo

Cómo juega el delantero que llegó a Newell's con muchos goles bajo el brazo

Un ex-Newells está en la mira de un grande del fútbol argentino: juega en Brasil y no rindió

Un ex-Newell's está en la mira de un grande del fútbol argentino: juega en Brasil y no rindió

Adiós a Ángel Coerezza, el árbitro que dirigió en varios hitos de la historia de Central

Adiós a Ángel Coerezza, el árbitro que dirigió en varios hitos de la historia de Central

Policiales
Bajaron los secuestros extorsivos en el país en 2025 y Rosario no registró ningún caso
Policiales

Bajaron los secuestros extorsivos en el país en 2025 y Rosario no registró ningún caso

Lo acusaron de robar dos baterías y lo golpearon durante horas dentro de un taller mecánico de Rosario

Lo acusaron de robar dos baterías y lo golpearon durante horas dentro de un taller mecánico de Rosario

Seguridad en Rosario: la provincia aseguró que la cifra de escruches y entraderas se mantiene estable

Seguridad en Rosario: la provincia aseguró que la cifra de escruches y entraderas se mantiene estable

Lo balearon en las piernas en Año Nuevo, volvió al hospital días después y falleció

Lo balearon en las piernas en Año Nuevo, volvió al hospital días después y falleció

La Ciudad
Fuerte descarga eléctrica dejó a dos obreros con quemaduras graves en la zona noroeste
La Ciudad

Fuerte descarga eléctrica dejó a dos obreros con quemaduras graves en la zona noroeste

El Heca realizó una ablación de órganos con una técnica inédita en el efector

El Heca realizó una ablación de órganos con una técnica inédita en el efector

Javkin lanzó el Plan de Calles 2026 con 48 frentes de obra y una inversión récord en Rosario

Javkin lanzó el Plan de Calles 2026 con 48 frentes de obra y una inversión récord en Rosario

Todo por 3 mil pesos: una liquidación de ropa provocó largas filas y furor en la peatonal Córdoba

Todo por 3 mil pesos: una liquidación de ropa provocó largas filas y furor en la peatonal Córdoba

Lo balearon en las piernas en Año Nuevo, volvió al hospital días después y falleció
Policiales

Lo balearon en las piernas en Año Nuevo, volvió al hospital días después y falleció

Marcha en Rosario en protesta por la intervención de EEUU en Venezuela
LA CIUDAD

Marcha en Rosario en protesta por la intervención de EEUU en Venezuela

Un auto se incendió en barrio Abasto e investigan si fue intencional
LA CIUDAD

Un auto se incendió en barrio Abasto e investigan si fue intencional

Ponen en duda que se alcance la meta de inflación estipulada en el presupuesto
Economía

Ponen en duda que se alcance la meta de inflación estipulada en el presupuesto

Rosario esquivó la triple alerta amarilla, pero se mantiene el pronóstico de lluvia
La Ciudad

Rosario esquivó la triple alerta amarilla, pero se mantiene el pronóstico de lluvia

Nación corta las malezas de Circunvalación, pero exigen la reposición de luminarias

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Nación corta las malezas de Circunvalación, pero exigen la reposición de luminarias

Ansés: cuándo se cobran y los montos de las Becas Progresar en enero 2026
Información General

Ansés: cuándo se cobran y los montos de las Becas Progresar en enero 2026

Kioscos: ventas flojas y alerta por el avance de las cadenas en Rosario

Por Nicolás Maggi

Ciudad

Kioscos: ventas flojas y alerta por el avance de las cadenas en Rosario

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.800 millones en La Segunda
Información General

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.800 millones en La Segunda

Ley de alquileres: a dos años de la derogación, insisten en buscar un marco de previsibilidad

Por Matías Petisce
La Ciudad

Ley de alquileres: a dos años de la derogación, insisten en buscar un marco de previsibilidad

Una motociclista murió tras chocar con una camioneta en Fisherton
La Ciudad

Una motociclista murió tras chocar con una camioneta en Fisherton

El tren Rosario-Buenos Aires cambia su cabecera porteña y tardará más que en 1899
La Ciudad

El tren Rosario-Buenos Aires cambia su cabecera porteña y tardará más que en 1899

Los trabajadores de Vassalli retomaron las protestas: No cumplieron con el acuerdo
Economía

Los trabajadores de Vassalli retomaron las protestas: "No cumplieron con el acuerdo"

Violencia en Tablada: pibes armados y Grandoli como frontera de una disputa

Por Martín Stoianovich

Policiales

Violencia en Tablada: pibes armados y Grandoli como frontera de una disputa

Un impactante video del choque complica al jefe de la Policía Federal de Rafaela
La Región

Un impactante video del choque complica al jefe de la Policía Federal de Rafaela

Un ladrón estaba siendo imputado y un periodista lo reconoció por otro robo
Policiales

Un ladrón estaba siendo imputado y un periodista lo reconoció por otro robo

Condenaron a un poliladron en Santa Fe por robar las cubiertas de un patrullero
Policiales

Condenaron a un poliladron en Santa Fe por robar las cubiertas de un patrullero

Hallaron el cuerpo del chico que había desaparecido en el río en Puerto San Martín
LA REGION

Hallaron el cuerpo del chico que había desaparecido en el río en Puerto San Martín

Outlets de indumentaria: descuentos y la necesidad de descomprimir stock

Por Emmanuel Paz
Negocios

Outlets de indumentaria: descuentos y la necesidad de descomprimir stock

Colocan unas 600 dosis de vacunas por día en las piletas y polideportivos

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Colocan unas 600 dosis de vacunas por día en las piletas y polideportivos