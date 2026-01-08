La Capital | Policiales | crímenes

Crímenes instigados desde la cárcel: imputan a Brian Villalba por delitos ligados al narcomenudeo

La Fiscalía indicó que instigó varios crímenes como parte de la asociación ilícita liderada por el narco Julio Andrés "Peruano" Rodríguez Granthon

8 de enero 2026 · 18:16hs
En una audiencia imputativa llevada a cabo este jueves en el Centro de Justicia Penal de Rosario, el juez Alejandro Negroni dictaminó la prisión preventiva por el plazo de ley, de dos años, para Brian Villalba, un conocido hampón de zona oeste vinculado al narcomenudeo. Los delitos que le imputó el fiscal Alejandro Ferlazzo son abuso de armas, amenazas calificadas y extorsión, tentativa de homicidio y cuatro crímenes planificados e instigados desde la cárcel.

El fiscal Ferlazzo explicó que Villalba conformaba una asociación ilícita junto a Julio "Peruano" Rodríguez Granthon, condenado por narcotráfico. en ese sentido indicó que el imputado ordenó a otras personas ataques con armas de fuego, intimidaciones y homicidios con el objetivo de lograr el pago de una suma de dinero en dólares. Todo en el marco de una supuesta deuda vinculada a la venta de drogas.

"Los actos de hostigamiento y extorsión comenzaron en diciembre de 2022, y los actos materiales de ejecución de homicidios y ataques a su entorno familiar -el homicidio de su propio sobrino- comenzaron en enero de 2023 y se extendieron hasta finales de febrero de 2023", sostuvo el Fiscal en su alegato.

Violencia por una deuda

A partir de una deuda vinculada a la venta de drogas el imputado habría ordenó los ataques a sus familiares que se encontraban en libertad. "Antes y después de cada ataque, se comunicaba por teléfono celular al teléfono de la víctima dando cuenta de lo que iban a hacer y de lo que habían hecho, con el objetivo de forzarlo a pagar la supuesta deuda. Además, al compartir pabellón con un hermano, lo hostigó y le pidió dinero, con lo que fue cambiado de pabellón", explicó Ferlazzo.

Entre los distintos casos que se llevaron al estrado el fiscal citó ataque contra una casa de Jacobacci al 9100 ocurrido el 6 de enero de 2023. Los gatilleros se movieron en un automóvil Ford K color negro, dejaron una nota intimidante y efectuaron por lo menos 6 disparos con una pistola calibre 9 milímetros contra el frente de la vivienda. En el mismo sentido el 24 de enero de 2023 un grupo de personas enviadas por Villalba volvió a disparar sobre la casa de Jacobacci al 9100.

El 25 de enero de 2023 al menos dos personas balearon una casa en Noccetto al 600 y dispararon hacia el interior del domicilio intentando matar a los ocupantes, resultaron heridas dos hermanas que vivían allí y con una particularidad, una de ellas fue antigua pareja de Villalba.

Crímenes ordenados desde la cárcel

El 1º de febrero de 2023, según Fiscalía, Villalba ordenó matar a dos personas en Solís al 200 bis de Rosario. Tres hombres de la banda llegaron hasta Solís y Pje. 1528 y uno de ellos fue a un local comercial de Solís al 2700 bis, donde lo atendió María del Carmen Vidal. Al descuidarse la mujer fue asesinada con al menos cuatro disparos. El día siguiente varias personas se presentaron por orden de Villalba en Bernahim al 8600, Fisherton Industrial, en un automóvil y una motocicleta, y efectuaron disparos con una pistola calibre 9 milímetros contra un domicilio a la par que dejaban una nota amenazante.

El 9 de febrero de 2023 un sicario de la banda, B. R., junto a otra persona se presentó en una casa de calle 1356 y Baigorria, lugar donde Juan Fernández tenía su fábrica de ladrillos y residencia. Una vez en el lugar el gatillero descendió de la motocicleta, se acercó y luego de preguntarle por la venta de ladrillos le efectuó por lo menos 7 disparos con una pistola calibre 9 milímetros, causando su muerte por lesión cardiopulmonar.

El 12 de febrero de 2023 en la madrugada, el mismo B.R, y por lo menos tres personas más, se presentaron en inmediaciones de calle Juan B. Justo al 8400 en un automóvil con pedido de secuestro y efectuaron por lo menos 37 disparos contra quienes se encontraban en el lugar. Allí murieron Ricardo Héctor Medini y Adrián Jones.

Por último el 24 de febrero habría ordenado la muerte de Jeremías Villalba, su propio sobrino. Pasadas las 21 Jeremías junto a dos amigos fueron citados a avenida Uriburu al 6300, el objetivo era vender una moto. En un momento se aproximó al grupo J.C y dos hombres más le dispararon provocándole la muerte por heridas en el tórax. El mismo día dos hombres se dirigieron por orden de Brian Villalba a una casa de Punta de Quebracho al 9200 y dispararon contra el domicilio hiriendo a dos de sus ocupantes.

