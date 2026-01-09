Rosario, ciudad verde: el 57 % de la superficie de la ciudad cuenta con cobertura vegetal

Un estudio del Conicet midió la presencia de vegetación en 48 vecinales. Barrios como Tango, Antártida Argentina y Fisherton son los más verdes

Los espacios verdes son cruciales para las ciudades porque fomentan la biodiversidad, entre otras cuestiones.

La belleza de sus parques es un sello distintivo de Rosario . También la presencia de verde en sus centros de manzana y jardines privados . De acuerdo a un informe del Centro Universitario Rosario de Investigaciones Urbanas y Regionales (Curdiur/Conicet-UNR), la cobertura vegetal alcanza el 56,97 % de la superficie total de la ciudad . Aunque la presencia de verde no es igual en todos los distritos ni barrios de la ciudad.

El trabajo surge de una investigación en la que se analizaron series de imágenes satelitales y datos públicos , relevando la presencia de vegetación en los espacios verdes —tanto públicos como privados— con el objetivo de obtener un diagnóstico detallado de la distribución del verde urbano en la ciudad.

Un tema ambiental de trascendencia en las ciudades , sobre todo en verano cuando se presentan olas de calor intensas, como sucedió en los últimos días del año.

El informe busca contribuir al conocimiento del territorio, de cada uno de los seis distritos de la ciudad y de sus 48 barrios, con el objetivo de construir una base de información que permita desarrollar políticas públicas , como un plan de infraestructura verde.

"Rosario viene con un trabajo importante, tiene parques y corredores verdes interesantes", señaló a La Capital Javier Fedele, director del Curduir y autor, junto a Ricardo Robles y María Agustina Rostan, del reporte sobre cobertura vegetal en Rosario.

Respecto a la investigación, resaltó: "Esta es una tecnología abstracta que tiene potencialidad, porque es muy ágil. En un relativo corto tiempo, se puede disponer de una foto de la situación de la cobertura vegetal en la ciudad".

Te quiero verde

La cobertura vegetal en una ciudad es un índice que mide la proporción del suelo urbano cubierta por vegetación (árboles, arbustos y pastos, entre otros), un indicador clave de la calidad ambiental que mejora el aire, reduce el efecto isla de calor, gestiona el agua, protege del ruido y aumenta la biodiversidad urbana, siendo esencial para la salud y habitabilidad de las grandes urbes.

La mediciones de cobertura vegetal permiten conocer la presencia de verde en los barrios y su continuidad en cada sector de la ciudad; entender la relación entre los espacios verdes de acceso libre, restringido y privado; observar su relación con la densidad de población, la morfología de cada zona y los usos del suelo. Y, sobre todo, identificar los sitios con déficit de verde en el espacio público y establecer relaciones entre la presencia de masa vegetal, el valor del suelo y los indicadores de sustentabilidad urbana.

De acuerdo al trabajo desarrollado por los investigadores del Curdiur, en Rosario la cobertura vegetal suma 1.025 hectáreas, lo que representa el 56,97 % de su superficie. La mayor superficie verde la constituyen los espacios privados como centros de manzana o parcelas no urbanizadas, que suman casi el 67 % del total de cobertura vegetal.

En segundo lugar se encuentran los llamados "espacios viarios", aquellos que son de acceso libre, pero no están categorizados como espacio público (como las calles, avenidas y sus entornos) y que suman el 26 % de cobertura vegetal; y finalmente los parques, plazas, plazoletas y corredores verdes que representan el 7 %.

Barrio por barrio

Aun así, en la geografía de la ciudad, la presencia de verde muestra contrastes. En el distrito centro, la cobertura vegetal alcanza al 32,58 %, con una proporción destacada en espacios viarios (43,47 %) y los públicos (20,94 %), pero al mismo tiempo que tiene el valor más bajo en espacios privados (35,58 %).

En el extremo opuesto, el distrito norte muestra el valor más alto de cobertura vegetal (64,30 %), con predominio de vegetación en parcelas privadas (71,29 %) y una presencia reducida en el espacio público (6,04 %).

Los distritos oeste y noroeste registran valores intermedios, entre el 50 % y el 60 %, con un claro predominio de la vegetación privada (más del 60 %); en particular, el oeste presenta el valor más bajo en espacios públicos (1,76 %).

Por su parte, el distrito sur combina una cobertura total de 43,43 %, con una proporción equilibrada entre espacios viarios (40,31 %) y privados (49,38 %).

Pero la medición no se acota a la superficie de cada distrito, sino que también determina la superficie verde de cada uno de los 48 barrios rosarinos.

Así, se destaca que los vecindarios ubicados sobre los límites de la ciudad, como Tango (91,49%), Antártida Argentina (77,90 %) y Fisherton (76,39 %), muestran los valores más altos de presencia de verde.

En cambio en los barrios que rodean el área central, como Abasto (27,20 %), Nuestra Señora de Lourdes (28,50 %), Bella Vista (29,30 %), se evidencia una menor presencia vegetal.

Según advierte el trabajo, "la estructura de la cobertura vegetal en Rosario evidencia una distribución heterogénea entre distritos. Este estado de situación refuerza la necesidad de fortalecer las estrategias de infraestructura verde mediante políticas integradas que articulen la acción pública y privada en la gestión del verde urbano".

Cómo se hizo el informe

El Informe Técnico de Cobertura Vegetal en Rosario se realizó en octubre del año pasado y reúne los resultados de estudios realizados por el Centro Universitario Rosario de Investigaciones Urbanas y Regionales, con financiamiento del Conicet y la UNR, y aportes de equipos interdisciplinarios del Instituto de Investigaciones en Ciencias Agrarias de Rosario y de la Municipalidad.

Para su desarrollo se aplicó una metodología basada en el procesamiento de información geoespacial, integrando imágenes satelitales, datasets públicos, datos censales y municipales, junto con índices espectrales y cromáticos que permiten estimar la distribución de la cobertura vegetal y las condiciones ambientales en la ciudad.

El trabajo busca ofrecer una nueva lectura del territorio a partir de la articulación de múltiples indicadores, como el índice de vegetación, cobertura vegetal, cobertura vegetal densa, Green Index, volumen construido, temperatura superficial, superficie construida y densidad poblacional, entre otros.

Los datos que se ofrecen permiten conocer la la distribución espacial de estos indicadores y su relación con las 48 vecinales y los 6 distritos de la ciudad, lo que permite abonar la planificación de políticas públicas que tengan como objetivo central fortalecer la infraestructura verde urbana.