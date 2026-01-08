Martín Demichelis y sus hijos tuvieron que ser rescatados por los guardavidas en Punta del Este

La familia del exfutbolista vivió un momento de tensión en la playa uruguaya y debieron ser rescatados

El exfutbolista Martín Demichelis , y su familia protagonizaron un dramático momento durante sus vacaciones en Punta del Este, Uruguay. El exdirector técnico de River y su familia debieron ser rescatados de ahogarse en el mar.

La familia del exfutbolista se encontraba en la playa Laguna Escondida, ubicada en José Ignacio. Si bien las imágenes trascendieron esta tarde, el momento de tensión se vivió el pasado 31 de diciembre.

“Habían decidido darse un baño de mar en la playa, pero llegó un momento en que no pudieron salir del agua” , informó la conductora Karina Mazzoco al presentar el video del dramático rescate.

El lugar conocido como “Lago escondido” es una zona de mar abierto donde está prohibido ingresar al agua para bañarse, debido a las fuertes corrientes y la ausencia de puestos de guardavidas

Según detallaron, Martín Demichelis, su hijo Bastian y su sobrina Camila aprovecharon del buen clima de la costa uruguaya para darse un chapuzón, sin embargo, se llevaron un susto enorme cuando la marea comenzó a arrastrarlos hacia el fondo.

El dramático episodio tuvo un milagroso desenlace gracias a dos guardavidas fuera de servicio que advirtieron la situación y entraron a socorrerlos, salvando la vida de Demichelis, su hijo y su sobrina.

La reacción de Evangelina Anderson al enterarse

Según se informó, Evangelina Anderson se enteró 4 días después, ya que fue el propio adolescente quien le contó “muy por arriba”.

“Está indignada”, resaltaron en el programa A la tarde. “Es peligrosísimo, siempre hay un cambio de corriente que te lleva hacia adentro. Los guardavidas estaban a un kilómetro de distancia”, acotaron.