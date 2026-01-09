Dos ladrones intentaron robarle a los pasajeros de un colectivo en el barrio Ludueña

El conductor del ómnibus advirtió por disturbios a bordo y trató de retener a los delincuentes antes de la llegada de la policía

El chofer del colectivo de la línea 141 hizo la denuncia este jueves.

La policía rosarina confirmó este vienes un intento de robo dentro de un colectivo urbano . Al menos dos maleantes subieron en busca de las pertenencias de los pasajeros en el barrio Ludueña , pero finalmente escaparon después de la reacción del chofer.

El incidente sucedió el jueves a la noche. El conductor hizo la denuncia a raíz de una serie de disturbios cerca de la parada de la línea 141 en Urquiza y Larrea . Los delincuentes no consiguieron llevarse pertenencias y resolvieron huir antes de la intervención de las fuerzas de seguridad provinciales.

En primera instancia, los agentes del Comando Radioeléctrico constataron que todas las personas a bordo del ómnibus estaban fuera de peligro. Por otra parte, el vehículo quedó dañado debido a la maniobra de los asaltantes para salir del coche cuando advirtieron que podían quedar detenidos.

El operativo por el intento de robo se llevó a cabo minutos después de las 19.30. El conductor del Transporte Urbano de Pasajeros (TUP) se dio cuenta de la acción de los ladrones mientras miraba por el espejo retrovisor y decidió intervenir para frenarlos.

De acuerdo a la versión preliminar, los sospechosos subieron y pagaron el viaje. Cuando trataron de tomar algunos efectos personales, el colectivero advirtió la maniobra y más tarde llamó a la policía.

Ante la posibilidad del robo a bordo, el chofer cerró las puertas del vehículo para impedir que los maleantes se fueran. No obstante, los falsos pasajeros consiguieron romper una de las aberturas y bajaron a la calle.

Uno de los primeros reportes del caso indica que una pasajera fue golpeada mientras los ladrones estaban adentro del coche. En tanto, las autoridades ratificaron que los sospechosos huyeron con las manos vacías.