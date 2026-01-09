La Capital | Policiales | colectivo

Dos ladrones intentaron robarle a los pasajeros de un colectivo en el barrio Ludueña

El conductor del ómnibus advirtió por disturbios a bordo y trató de retener a los delincuentes antes de la llegada de la policía

9 de enero 2026 · 09:00hs
El chofer del colectivo de la línea 141 hizo la denuncia este jueves.

El chofer del colectivo de la línea 141 hizo la denuncia este jueves.

La policía rosarina confirmó este vienes un intento de robo dentro de un colectivo urbano. Al menos dos maleantes subieron en busca de las pertenencias de los pasajeros en el barrio Ludueña, pero finalmente escaparon después de la reacción del chofer.

El incidente sucedió el jueves a la noche. El conductor hizo la denuncia a raíz de una serie de disturbios cerca de la parada de la línea 141 en Urquiza y Larrea. Los delincuentes no consiguieron llevarse pertenencias y resolvieron huir antes de la intervención de las fuerzas de seguridad provinciales.

En primera instancia, los agentes del Comando Radioeléctrico constataron que todas las personas a bordo del ómnibus estaban fuera de peligro. Por otra parte, el vehículo quedó dañado debido a la maniobra de los asaltantes para salir del coche cuando advirtieron que podían quedar detenidos.

Intento de robo en un colectivo de la línea 141

El operativo por el intento de robo se llevó a cabo minutos después de las 19.30. El conductor del Transporte Urbano de Pasajeros (TUP) se dio cuenta de la acción de los ladrones mientras miraba por el espejo retrovisor y decidió intervenir para frenarlos.

De acuerdo a la versión preliminar, los sospechosos subieron y pagaron el viaje. Cuando trataron de tomar algunos efectos personales, el colectivero advirtió la maniobra y más tarde llamó a la policía.

>> Leer más: Asaltaron un micro en el ingreso a Rosario: robaron pertenencias y un pasajero resultó herido tras un disparo

Ante la posibilidad del robo a bordo, el chofer cerró las puertas del vehículo para impedir que los maleantes se fueran. No obstante, los falsos pasajeros consiguieron romper una de las aberturas y bajaron a la calle.

Uno de los primeros reportes del caso indica que una pasajera fue golpeada mientras los ladrones estaban adentro del coche. En tanto, las autoridades ratificaron que los sospechosos huyeron con las manos vacías.

Noticias relacionadas
Un disparo de remate en el suelo: imputan a un joven por el crimen de un adolescente en Tablada.

Un disparo de remate en el suelo: imputan a un joven por el crimen de un adolescente en Tablada

Uno de los secuestradores que operaba en Rosario y Villa Ramallo al momento de la captura.

Menos secuestros extorsivos en el país en 2025: Rosario no registró ningún caso

La audiencia de revisión de medida cautelar por el secuestro y golpiza a un joven por dos baterías se realizó en el Centro de Justicia Penal

Lo acusaron de robar dos baterías y lo golpearon en un taller mecánico de Rosario

El funcionario dijo que el problema del escruche responde a una cuestión cíclica.

La provincia aseguró que la cifra de entraderas y escruches está estable

Ver comentarios

Las más leídas

Puente Rosario-Victoria: no habrá más cabinas de peaje y el pago será electrónico

Puente Rosario-Victoria: no habrá más cabinas de peaje y el pago será electrónico

Militante libertaria de San Lorenzo chocó en la costa y dio 1,89 de alcoholemia

Militante libertaria de San Lorenzo chocó en la costa y dio 1,89 de alcoholemia

Todo por $ 3 mil: una liquidación de ropa provocó largas filas y furor en la peatonal Córdoba

Todo por $ 3 mil: una liquidación de ropa provocó largas filas y furor en la peatonal Córdoba

Jorge Almirón tiene ayudantes en su cuerpo técnico identificados con Central

Jorge Almirón tiene ayudantes en su cuerpo técnico identificados con Central

Lo último

Murió Omar Tiberti, destacado actor y referente de la escena rosarina

Murió Omar Tiberti, destacado actor y referente de la escena rosarina

La reacción de Evangelina Anderson al conocer que Demichelis y sus hijos casi se ahogan en Punta del Este

La reacción de Evangelina Anderson al conocer que Demichelis y sus hijos casi se ahogan en Punta del Este

Enero en el Teatro del Rayo: tres obras y ciclo de cine

Enero en el Teatro del Rayo: tres obras y ciclo de cine

El gobierno de Santa Fe entregó marcos de lentes incautados a 170 jubilados de Rosario

La provincia decidió donar los anteojos a través de instituciones a partir del decomiso en una causa penal sobre estafas

El gobierno de Santa Fe entregó marcos de lentes incautados a 170 jubilados de Rosario
Falleció uno de los obreros que sufrió quemaduras por terrible descarga eléctrica
LA CIUDAD

Falleció uno de los obreros que sufrió quemaduras por terrible descarga eléctrica

Murió Omar Tiberti, destacado actor y referente de la escena rosarina
Escenario

Murió Omar Tiberti, destacado actor y referente de la escena rosarina

¿Llueve o no llueve? Así estará el tiempo en Rosario durante el fin de semana
La Ciudad

¿Llueve o no llueve? Así estará el tiempo en Rosario durante el fin de semana

Puente Rosario-Victoria: no habrá más cabinas de peaje y el pago será electrónico

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Puente Rosario-Victoria: no habrá más cabinas de peaje y el pago será electrónico

Una bebé murió por presunta asfixia mientras dormía tapada con una sábana
LA CIUDAD

Una bebé murió por presunta asfixia mientras dormía tapada con una sábana

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Puente Rosario-Victoria: no habrá más cabinas de peaje y el pago será electrónico

Puente Rosario-Victoria: no habrá más cabinas de peaje y el pago será electrónico

Militante libertaria de San Lorenzo chocó en la costa y dio 1,89 de alcoholemia

Militante libertaria de San Lorenzo chocó en la costa y dio 1,89 de alcoholemia

Todo por $ 3 mil: una liquidación de ropa provocó largas filas y furor en la peatonal Córdoba

Todo por $ 3 mil: una liquidación de ropa provocó largas filas y furor en la peatonal Córdoba

Jorge Almirón tiene ayudantes en su cuerpo técnico identificados con Central

Jorge Almirón tiene ayudantes en su cuerpo técnico identificados con Central

Newells sumó otro refuerzo: Matías Cóccaro vestirá la camiseta rojinegra

Newell's sumó otro refuerzo: Matías Cóccaro vestirá la camiseta rojinegra

Ovación
Impacto en el fútbol argentino: un arquero sufrió un paro cardíaco durante un entrenamiento
Ovación

Impacto en el fútbol argentino: un arquero sufrió un paro cardíaco durante un entrenamiento

Impacto en el fútbol argentino: un arquero sufrió un paro cardíaco durante un entrenamiento

Impacto en el fútbol argentino: un arquero sufrió un paro cardíaco durante un entrenamiento

De vuelta en casa: Central presentó a Jeremías Ledesma como refuerzo

De vuelta en casa: Central presentó a Jeremías Ledesma como refuerzo

Paula Pareto cruzó las críticas a su cuerpo en redes: Las palabras solo son palabras

Paula Pareto cruzó las críticas a su cuerpo en redes: "Las palabras solo son palabras"

Policiales
Un falso pasajero asaltó a un taxista cerca de la autopista Rosario-Córdoba
Policiales

Un falso pasajero asaltó a un taxista cerca de la autopista Rosario-Córdoba

Dos ladrones intentaron robarle a los pasajeros de un colectivo en Ludueña

Dos ladrones intentaron robarle a los pasajeros de un colectivo en Ludueña

Crímenes ligados al narcomenudeo: imputan a Brian Villalba como instigador en prisión

Crímenes ligados al narcomenudeo: imputan a Brian Villalba como instigador en prisión

Un disparo de remate en el suelo: imputan a un joven por el crimen de un adolescente en Tablada

Un disparo de remate en el suelo: imputan a un joven por el crimen de un adolescente en Tablada

La Ciudad
Murió Omar Tiberti, destacado actor y referente de la escena rosarina
Escenario

Murió Omar Tiberti, destacado actor y referente de la escena rosarina

¿Llueve o no llueve? Así estará el tiempo en Rosario durante el fin de semana

¿Llueve o no llueve? Así estará el tiempo en Rosario durante el fin de semana

El gobierno de Santa Fe entregó marcos de lentes incautados a 170 jubilados de Rosario

El gobierno de Santa Fe entregó marcos de lentes incautados a 170 jubilados de Rosario

Jejenes: qué hacer ante el insecto que molesta más que el mosquito y se resiste al repelente

Jejenes: qué hacer ante el insecto que molesta más que el mosquito y se resiste al repelente

Guardavidas rescataron a Martín Demichelis y sus hijos en Punta del Este
Información General

Guardavidas rescataron a Martín Demichelis y sus hijos en Punta del Este

Adiós a Ángel Coerezza, el árbitro que dirigió en varios hitos de la historia de Central
OVACIÓN

Adiós a Ángel Coerezza, el árbitro que dirigió en varios hitos de la historia de Central

Bioceres SA entró en concurso de acreedores y pierde el control societario
Economía

Bioceres SA entró en concurso de acreedores y pierde el control societario

Crímenes ligados al narcomenudeo: imputan a Brian Villalba como instigador en prisión
Policiales

Crímenes ligados al narcomenudeo: imputan a Brian Villalba como instigador en prisión

Una ciudad argentina tiene una parada de colectivo con aire acondicionado
Información General

Una ciudad argentina tiene una parada de colectivo con aire acondicionado

Reclaman a Venezuela la liberación del gendarme Gallo y del abogado Giuliani
Política

Reclaman a Venezuela la liberación del gendarme Gallo y del abogado Giuliani

Del kuka al mandril: ranking de los agravios de Milei en redes
Política

Del "kuka" al "mandril": ranking de los agravios de Milei en redes

En medio de la escalada de protestas, Irán cortó el acceso a internet
El Mundo

En medio de la escalada de protestas, Irán cortó el acceso a internet

Lo acusaron de robar dos baterías y lo golpearon en un taller mecánico de Rosario
Policiales

Lo acusaron de robar dos baterías y lo golpearon en un taller mecánico de Rosario

Créditos Nido: quiénes son los 112 rosarinos que ganaron en el nuevo sorteo
La Ciudad

Créditos Nido: quiénes son los 112 rosarinos que ganaron en el nuevo sorteo

Menos secuestros extorsivos en el país en 2025: Rosario no registró ningún caso
Policiales

Menos secuestros extorsivos en el país en 2025: Rosario no registró ningún caso

Funes, el punto de encuentro para la devoción en el santuario del Gauchito Gil
La Región

Funes, el punto de encuentro para la devoción en el santuario del Gauchito Gil

El Heca realizó una ablación de órganos con una técnica inédita en el efector
La Ciudad

El Heca realizó una ablación de órganos con una técnica inédita en el efector

Javkin lanzó el Plan de Calles 2026 con 48 frentes de obra y una inversión récord
La Ciudad

Javkin lanzó el Plan de Calles 2026 con 48 frentes de obra y una inversión récord

Insólito test de alcoholemia: un conductor superó el límite del dispositivo
La Región

Insólito test de alcoholemia: un conductor superó el límite del dispositivo

La provincia aseguró que la cifra de entraderas y escruches está estable
Policiales

La provincia aseguró que la cifra de entraderas y escruches está estable

Tres líneas de colectivos cambian sus recorridos por obras en barrio Bella Vista
LA CIUDAD

Tres líneas de colectivos cambian sus recorridos por obras en barrio Bella Vista