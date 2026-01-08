La Capital | Información General | San Lorenzo

Militante libertaria de San Lorenzo chocó en la costa y dio 1,89 de alcoholemia

Eugenia Rolón, cercana al área de comunicación del gobierno nacional, protagonizó un choque en Mar del Tuyú. Tras realizar maniobras imprudentes, impactó contra un poste de alumbrado público

8 de enero 2026 · 15:10hs
María Eugenia Rolón es la pareja de Iñaki Gutiérrez

María Eugenia Rolón es la pareja de Iñaki Gutiérrez

Una militante cercana al área de comunicación del gobierno nacional protagonizó este jueves un siniestro vial en la costa bonaerense y dio positivo en un test de alcoholemia, muy por encima del límite permitido. Se trata de la joven de San Lorenzo Eugenia Rolón, de 23 años, quien chocó contra un poste en la localidad de Mar del Tuyú mientras conducía un automóvil.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió cuando personal de tránsito observó que la conductora realizaba maniobras imprudentes con su vehículo, un Honda Fit, lo que derivó en el impacto contra un poste del alumbrado público. Tras el choque, se le practicó un test de alcoholemia que arrojó un resultado de 1,89 gramos de alcohol por litro de sangre.

El control se realizó en el marco del Operativo Sol, el dispositivo de seguridad vial y prevención que despliega cada verano la Policía de la Provincia de Buenos Aires en los principales destinos turísticos. Ante el resultado positivo, los agentes procedieron al secuestro del vehículo, tal como lo establece la normativa vigente.

G-KIi74WgAAs0IL

En la provincia de Buenos Aires rige la ley de Alcohol Cero al Volante, que no admite ningún nivel de tolerancia para conductores particulares. El registro obtenido en el test coloca a la conductora en una situación de infracción grave, con sanciones que incluyen multas elevadas, inhabilitación para conducir y el retiro del rodado.

>> Leer más: La joven de San Lorenzo que está detrás del éxito en redes sociales de Javier Milei

Tras el episodio, Rolón fue asistida por su pareja, Iñaki Gutiérrez, quien también forma parte del equipo de comunicación del gobierno nacional y debió trasladarse hasta el lugar para buscarla, según confirmaron fuentes oficiales.

choque rolon

Hasta el momento, no se informaron heridos como consecuencia del choque, ni se difundió una comunicación oficial del gobierno nacional sobre el episodio.

Qué implica 1,89 de alcohol en sangre

Un estudio del Centro de Experimentación y Seguridad Vial (Cesvi) detectó que los efectos del alcohol sobre el conductor se generan mucho antes de alcanzar el límite legal para conducir. Así, con apenas 0,15 de alcoholemia ya hay una disminución de los reflejos.

Los efectos de acuerdo al nivel de alcoholemia son los siguientes :

  • Con 0,15: disminución de reflejos
  • Con 0,20: Falsa apreciación de las distancias, subestimación de la velocidad
  • Con 0,30 : Trastornos motores-Euforia.
  • Con 0,50: Aumento del tiempo de respuesta.
  • Con 0,80: Trastorno general del comportamiento.
  • Con 1,20: Cansancio, fatiga, pérdida de la agudeza visual.
  • Con 1,50: Embriaguez motora

Teniendo en cuenta estos datos, con 1,89, el nivel de alcoholemia que tenía Rolón, tendría todos los efectos mencionados.

Quién es María Eugenia Rolón

Rolón tiene 21 años, es oriunda de San Lorenzo, Santa Fe, y se incorporó al universo libertario mucho antes de que Milei fuera una figura central de la política nacional. En sus redes sociales se presenta como “cristiana, de derecha, anticomunista y antifeminista”, y construyó un perfil propio defendiendo al economista y cuestionando de forma sistemática a los medios tradicionales.

iñaki milei rolon.webp
Javier Milei junto a sus estrategas digitales, Iñaki Gutiérrez y Eugenia Rolón.

Javier Milei junto a sus estrategas digitales, Iñaki Gutiérrez y Eugenia Rolón.

La historia entre Rolón y Javier Milei comenzó en 2018, cuando el entonces economista dio una charla en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Rosario. Allí, la joven se acercó para conversar con él sobre economía, feminismo y aborto.

“Coincidimos absolutamente y me acuerdo que le dije: ‘tenés que ser presidente’”, recordó en 2023. En ese momento, Milei no tenía intenciones de ingresar a la política.

El vínculo continuó por redes sociales y se consolidó cuando Milei decidió competir como candidato a diputado nacional. Desde entonces, Rolón comenzó a colaborar activamente en su campaña, sin cobrar, según ella misma remarcó en reiteradas oportunidades.

Redes sociales como territorio central

Rolón fue una de las protagonistas del crecimiento explosivo de Milei en redes sociales, especialmente en TikTok e Instagram. En 2023, el economista ya acumulaba más de 2,7 millones de seguidores en Instagram, convirtiéndose en uno de los dirigentes con mayor alcance digital del país.

“Instagram es 100% de Javier, lo maneja él. TikTok sí lo trabajamos más con Iñaki Gutiérrez y también con Victoria Villarruel. Es la red más fuerte que tiene”, explicaba Rolón. En ese marco, defendía una idea central: que Milei no necesitaba a los medios tradicionales para construir poder político.

>> Leer más: Iñaki Gutiérrez y la sanlorencina Rolón tendrán un cargo en el gobierno pero donarán su sueldo

“Un video en TikTok tiene 8 millones de reproducciones. Eso supera el pico de rating de cualquier canal”, sostenía.

Desde sus cuentas personales, además, lanzó secciones destinadas a desmentir notas periodísticas que consideraba hostiles hacia el libertario. “Los medios intentan boicotearlo. Por eso me tomé el trabajo de desmentir lo que dicen”, afirmaba.

En sus declaraciones públicas, Rolón siempre defendió la condición de outsider de Milei como una fortaleza política. También se expresó con dureza sobre temas como seguridad, fuerzas armadas y sistema penal.

“El lema es ‘el que las hace las paga’. Hay que bajar la edad de imputabilidad si alguien comete un delito de adulto”, decía hace unos años, en línea con el discurso que luego se consolidó como parte del programa libertario.

Noticias relacionadas
El Papa León XIV propone encuentros virtuales con los fieles de la Iglesia Católica

"Rezá con el Papa": los encuentro virtuales con León XIV que busca a unir a fieles de todo el mundo

Nuevas guías alimentarias en Estados Unidos

Por qué Estados Unidos cambió su pirámide alimenticia: menos ultraprocesados y más "comida real"

La Policía de Córdoba estila hacer este tipo de publicaciones

La Policía de Córdoba volvió a romper el molde con un spot al ritmo de Miranda!

El impostor, un juego que se hizo viral en la juntada entre amigos.

Fenómeno viral: cómo se juega al "Impostor" y cuáles son sus reglas

Ver comentarios

Las más leídas

El tiempo en Rosario: triple alerta amarillo por viento y tormentas

El tiempo en Rosario: triple alerta amarillo por viento y tormentas

Central abrochó los primeros refuerzos del paladar del técnico Jorge Almirón

Central abrochó los primeros refuerzos del paladar del técnico Jorge Almirón

Rosario esquivó la triple alerta amarilla, pero se mantiene el pronóstico de lluvia

Rosario esquivó la triple alerta amarilla, pero se mantiene el pronóstico de lluvia

Los refuerzos que llegan a Newells firman un contrato con una cláusula muy particular

Los refuerzos que llegan a Newell's firman un contrato con una cláusula muy particular

Lo último

Palermo: tomaba una gaseosa en un bar y le cayó una ventana de vidrio en la cabeza

Palermo: tomaba una gaseosa en un bar y le cayó una ventana de vidrio en la cabeza

Martín Demichelis y sus hijos tuvieron que ser rescatados por los guardavidas en Punta del Este

Martín Demichelis y sus hijos tuvieron que ser rescatados por los guardavidas en Punta del Este

Crímenes instigados desde la cárcel: imputan a Brian Villalba por delitos ligados al narcomenudeo

Crímenes instigados desde la cárcel: imputan a Brian Villalba por delitos ligados al narcomenudeo

Un disparo de remate en el suelo: imputan a un joven por el crimen de un adolescente en Tablada

Valentino Fernández, de 16 años, fue asesinado el 31 de diciembre por jóvenes que lo conocían. Un sospechoso de 18 años fue imputado como coautor

Un disparo de remate en el suelo: imputan a un joven por el crimen de un adolescente en Tablada
Militante libertaria de San Lorenzo chocó en la costa y dio 1,89 de alcoholemia
Información General

Militante libertaria de San Lorenzo chocó en la costa y dio 1,89 de alcoholemia

Fuerte descarga eléctrica dejó a dos obreros con quemaduras graves en la zona noroeste
La Ciudad

Fuerte descarga eléctrica dejó a dos obreros con quemaduras graves en la zona noroeste

Martín Demichelis y sus hijos tuvieron que ser rescatados por los guardavidas en Punta del Este
Información General

Martín Demichelis y sus hijos tuvieron que ser rescatados por los guardavidas en Punta del Este

La empresa rosarina Bioceres SA entró en concurso de acreedores y pierde el control societario
Economía

La empresa rosarina Bioceres SA entró en concurso de acreedores y pierde el control societario

Crímenes instigados desde la cárcel: imputan a Brian Villalba por delitos ligados al narcomenudeo
Policiales

Crímenes instigados desde la cárcel: imputan a Brian Villalba por delitos ligados al narcomenudeo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El tiempo en Rosario: triple alerta amarillo por viento y tormentas

El tiempo en Rosario: triple alerta amarillo por viento y tormentas

Central abrochó los primeros refuerzos del paladar del técnico Jorge Almirón

Central abrochó los primeros refuerzos del paladar del técnico Jorge Almirón

Rosario esquivó la triple alerta amarilla, pero se mantiene el pronóstico de lluvia

Rosario esquivó la triple alerta amarilla, pero se mantiene el pronóstico de lluvia

Los refuerzos que llegan a Newells firman un contrato con una cláusula muy particular

Los refuerzos que llegan a Newell's firman un contrato con una cláusula muy particular

El autor del violento robo en una mueblería de Echesortu estaba preso en Córdoba

El autor del violento robo en una mueblería de Echesortu estaba preso en Córdoba

Ovación
Ganó una etapa del Rally Dakar y le mandó un emotivo mensaje a un colega argentino que está grave
OVACIÓN

Ganó una etapa del Rally Dakar y le mandó un emotivo mensaje a un colega argentino que está grave

Ganó una etapa del Rally Dakar y le mandó un emotivo mensaje a un colega argentino que está grave

Ganó una etapa del Rally Dakar y le mandó un emotivo mensaje a un colega argentino que está grave

Cómo juega el delantero que llegó a Newells con muchos goles bajo el brazo

Cómo juega el delantero que llegó a Newell's con muchos goles bajo el brazo

Un ex-Newells está en la mira de un grande del fútbol argentino: juega en Brasil y no rindió

Un ex-Newell's está en la mira de un grande del fútbol argentino: juega en Brasil y no rindió

Policiales
Crímenes instigados desde la cárcel: imputan a Brian Villalba por delitos ligados al narcomenudeo
Policiales

Crímenes instigados desde la cárcel: imputan a Brian Villalba por delitos ligados al narcomenudeo

Un disparo de remate en el suelo: imputan a un joven por el crimen de un adolescente en Tablada

Un disparo de remate en el suelo: imputan a un joven por el crimen de un adolescente en Tablada

Bajaron los secuestros extorsivos en el país en 2025 y Rosario no registró ningún caso

Bajaron los secuestros extorsivos en el país en 2025 y Rosario no registró ningún caso

Lo acusaron de robar dos baterías y lo golpearon durante horas dentro de un taller mecánico de Rosario

Lo acusaron de robar dos baterías y lo golpearon durante horas dentro de un taller mecánico de Rosario

La Ciudad
Playa Olímpica: en la previa de los Juegos Suramericanos, Brindis TV transmite en vivo desde La Florida
La Ciudad

"Playa Olímpica": en la previa de los Juegos Suramericanos, Brindis TV transmite en vivo desde La Florida

Fuerte descarga eléctrica dejó a dos obreros con quemaduras graves en la zona noroeste

Fuerte descarga eléctrica dejó a dos obreros con quemaduras graves en la zona noroeste

El Heca realizó una ablación de órganos con una técnica inédita en el efector

El Heca realizó una ablación de órganos con una técnica inédita en el efector

Javkin lanzó el Plan de Calles 2026 con 48 frentes de obra y una inversión récord en Rosario

Javkin lanzó el Plan de Calles 2026 con 48 frentes de obra y una inversión récord en Rosario

Pullaro envió los pliegos de las tres vacantes para la Corte Suprema provincial
Política

Pullaro envió los pliegos de las tres vacantes para la Corte Suprema provincial

Alquileres: La derogación de la ley dejó en Rosario un mercado con sobreoferta
LA CIUDAD

Alquileres: "La derogación de la ley dejó en Rosario un mercado con sobreoferta"

El autor del violento robo en una mueblería de Echesortu estaba preso en Córdoba
POLICIALES

El autor del violento robo en una mueblería de Echesortu estaba preso en Córdoba

Fenómeno viral: cómo se juega al Impostor y cuáles son sus reglas
Información General

Fenómeno viral: cómo se juega al "Impostor" y cuáles son sus reglas

Lo balearon en las piernas en Año Nuevo, volvió al hospital días después y falleció
Policiales

Lo balearon en las piernas en Año Nuevo, volvió al hospital días después y falleció

Marcha en Rosario en protesta por la intervención de EEUU en Venezuela
LA CIUDAD

Marcha en Rosario en protesta por la intervención de EEUU en Venezuela

Un auto se incendió en barrio Abasto e investigan si fue intencional
LA CIUDAD

Un auto se incendió en barrio Abasto e investigan si fue intencional

Ponen en duda que se alcance la meta de inflación estipulada en el presupuesto
Economía

Ponen en duda que se alcance la meta de inflación estipulada en el presupuesto

Rosario esquivó la triple alerta amarilla, pero se mantiene el pronóstico de lluvia
La Ciudad

Rosario esquivó la triple alerta amarilla, pero se mantiene el pronóstico de lluvia

Nación corta las malezas de Circunvalación, pero exigen la reposición de luminarias

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Nación corta las malezas de Circunvalación, pero exigen la reposición de luminarias

Ansés: cuándo se cobran y los montos de las Becas Progresar en enero 2026
Información General

Ansés: cuándo se cobran y los montos de las Becas Progresar en enero 2026

Kioscos: ventas flojas y alerta por el avance de las cadenas en Rosario

Por Nicolás Maggi

Ciudad

Kioscos: ventas flojas y alerta por el avance de las cadenas en Rosario

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.800 millones en La Segunda
Información General

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.800 millones en La Segunda

Ley de alquileres: a dos años de la derogación, insisten en buscar un marco de previsibilidad

Por Matías Petisce
La Ciudad

Ley de alquileres: a dos años de la derogación, insisten en buscar un marco de previsibilidad

Una motociclista murió tras chocar con una camioneta en Fisherton
La Ciudad

Una motociclista murió tras chocar con una camioneta en Fisherton

El tren Rosario-Buenos Aires cambia su cabecera porteña y tardará más que en 1899
La Ciudad

El tren Rosario-Buenos Aires cambia su cabecera porteña y tardará más que en 1899

Los trabajadores de Vassalli retomaron las protestas: No cumplieron con el acuerdo
Economía

Los trabajadores de Vassalli retomaron las protestas: "No cumplieron con el acuerdo"

Violencia en Tablada: pibes armados y Grandoli como frontera de una disputa

Por Martín Stoianovich

Policiales

Violencia en Tablada: pibes armados y Grandoli como frontera de una disputa

Un impactante video del choque complica al jefe de la Policía Federal de Rafaela
La Región

Un impactante video del choque complica al jefe de la Policía Federal de Rafaela

Un ladrón estaba siendo imputado y un periodista lo reconoció por otro robo
Policiales

Un ladrón estaba siendo imputado y un periodista lo reconoció por otro robo