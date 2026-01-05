La Capital | Ovación | Dakar

El Dakar cumplió una durísima etapa pero con sonrisas argentinas y se viene la marathon

Bruno Jacomy ganó como acompañante del chileno Del Río en Challenguer donde sigue mandando David Zille. Las piedras dominaron el rally Dakar

5 de enero 2026 · 22:37hs
Los hermanos sean unidos. El chileno Lucas del Río y el argentino Bruno Jacomy ganaron la segunda etapa del Dakar.

Los hermanos sean unidos. El chileno Lucas del Río y el argentino Bruno Jacomy ganaron la segunda etapa del Dakar.

Fue el tercer día del Dakar, pero el segundo de carrera en serio luego del prólogo. Y los 400 kilómetros se hicieron sentir para la mayoría de los corredores que compiten en esta 48ª edición en Arabia Saudita. Eso no impidió otra muy buena actuación argentina esta vez con preponderancia de los navegantes, ya que Bruno Jacomy venció en Challenger, junto al chileno Lucas del Río. para este martes, la primera dura etapa marathon.

Todo el mundo se quejó del terreno pedregoso que debieron afrontar en los 400 kilómetros de especial de Yanbu a Alula, en especial porque encontraron piedras grandes y filosas. Por eso los reventones o pinchazos estuvieron a la orden del día y eso les pasó a los ganadores de la primera etapa en Challenger, que son los prototipos areneros.

El líder sigue siendo el mismo

La dupla David Zille y Sebastián Cesana debieron reparar tempranamente su Taurus y después recuperaron ritmo para terminar en un buen cuarto lugar, que los mantiene en la punta de la general.

Además del mendocino Jacomy, también Augusto Sanz trepó al podio de esa categoría junto a la neerlandesa Paul Klaassen en el tercer lugar.

>>Leer más: Guía completa del 48º Rally Dakar, que empieza en Arabia Saudita, con 20 argentinos y ningún santafesino

El matrimonio campeón del mundo, Nicolás Cavigliasso-Valentina Pertegarini, penó como nadie con las roturas y el calentamiento del motor, así que hizo una etapa cuidadosa para arribar 10º y quedar 6º en la general a 11m 19s. Nada está perdido.

Pablo Copetti fue 15º (así marcha en la general) y otro que sufrió fue el bicampeón en motor, Kevin Benavides, para arribar 20º y bajar al 17º de la general.

Las otras categorías del Dakar

En SSV los argentinos anduvieron atrás, con el excampeón Manuel Andújar 14º y Jeremías González Feroli 35º, para quedar en la general 10º y 27º.

En las motos, el salteño Luciano Benavides se mantiene con su andar regular para arribar 9º, a 7m 11s del mejor del día, su compañero de KTM Daniel Sanders, el campeón que además tomó la punta de la general ante la caída de la gran sorpresa hasta acá, el español Edgar Canet, que ahora lo escolta. El argentino bajó del 5º al 6º puesto pero está competitivo, a 10m 04s de la punta.

En Rally2 no tuvieron un buen día Juan Santiago Rostan, que fue 31 en la etapa y tampoco el cordobés Leonardo Cola, que culminó 43º.

En Future Mission 1000, la categoría en que compiten 7 máquinas eléctricas, sigue mandando el argentino Benjamín Pascual, que hasta ahora ganó todas las etapas por puntos.

>>Leer más: El Dakar empezó a acelerar en Arabia Saudita con un triunfo argentino en el prólogo

Nasser Al-Attiyah pasó en tanto a comandar las acciones de la categoría reina de autos luego de haber clasificado 8º en la etapa. El podio fue todo de Toyota con Seth Quintero, Henk Lategan y el local campeón del mundo Yazeed Al Rajhi.

La cuarta etapa del Dakar promete ser más dura aún. Será también en un rulo de ida y vuelta en Alula, y donde al final de la misma los pilotos no podrán ser atendidos por tratarse de la primera marathon. Durísimo.

Noticias relacionadas
El tetracampeón del Rally Dakar, Carlos Sainz, papá del piloto de Fórmula 1 de igual nombre, intentará darle a Ford su primera victoria.

Guía completa del 48º Rally Dakar, que empieza en Arabia Saudita, con 20 argentinos y ningún santafesino

Rally Dakar 2026

Dakar 2026: todo lo que hay que saber de la nueva edición y los argentinos que participarán

El presidente de Leones FC, Matías Messi, les da la bienvenida al plantel que conducirá Franco Ferlazzo. Junto a ellos estuvo el director deportivo, Daniel Quinteros.

Los Messi ponen en marcha la ilusión en el fútbol argentino con Leones FC

boca jugara un amistoso con millonarios para homenajear a miguel angel russo

Boca jugará un amistoso con Millonarios para homenajear a Miguel Ángel Russo

Ver comentarios

Las más leídas

Malcorra se despidió de Central: Me voy con todos los clásicos ganados

Malcorra se despidió de Central: "Me voy con todos los clásicos ganados"

La esposa de Malcorra rompió el silencio: Si no sos prioridad lo mejor es dar un paso al costado

La esposa de Malcorra rompió el silencio: "Si no sos prioridad lo mejor es dar un paso al costado"

Tengo miedo, dijo un testigo del chico asesinado en barrio Parque Oeste

"Tengo miedo", dijo un testigo del chico asesinado en barrio Parque Oeste

Jorge Almirón, el nuevo DT: Quiero ser parte de la historia de Central

Jorge Almirón, el nuevo DT: "Quiero ser parte de la historia de Central"

Lo último

El tiempo en Rosario: martes con sol que podría terminar con tormentas aisladas

El tiempo en Rosario: martes con sol que podría terminar con tormentas aisladas

Los Messi ponen en marcha la ilusión en el fútbol argentino con Leones FC

Los Messi ponen en marcha la ilusión en el fútbol argentino con Leones FC

El Dakar cumplió una durísima etapa pero con sonrisas argentinas

El Dakar cumplió una durísima etapa pero con sonrisas argentinas

Cayó una avioneta en Las Grutas: un empresario de Arroyo Seco y su esposa resultaron heridos

El avión sufrió una falla mecánica minutos después de despegar rumbo a Arroyo Seco y debió realizar un aterrizaje forzoso entre médanos
Cayó una avioneta en Las Grutas: un empresario de Arroyo Seco y su esposa resultaron heridos
Tengo miedo, dijo un testigo del chico asesinado en barrio Parque Oeste

Por Martín Stoianovich

Policiales

"Tengo miedo", dijo un testigo del chico asesinado en barrio Parque Oeste

En los próximos días vuelve el peaje en el puente Rosario-Victoria
La Ciudad

En los próximos días vuelve el peaje en el puente Rosario-Victoria

Identificaron al joven asesinado a tiros cuando estaba en su auto
Policiales

Identificaron al joven asesinado a tiros cuando estaba en su auto

Dos turistas argentinos fueron detenidos por robar whisky en Copacabana
Información General

Dos turistas argentinos fueron detenidos por robar whisky en Copacabana

El tiempo en Rosario: martes con sol que podría terminar con tormentas aisladas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con sol que podría terminar con tormentas aisladas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Malcorra se despidió de Central: Me voy con todos los clásicos ganados

Malcorra se despidió de Central: "Me voy con todos los clásicos ganados"

La esposa de Malcorra rompió el silencio: Si no sos prioridad lo mejor es dar un paso al costado

La esposa de Malcorra rompió el silencio: "Si no sos prioridad lo mejor es dar un paso al costado"

Tengo miedo, dijo un testigo del chico asesinado en barrio Parque Oeste

"Tengo miedo", dijo un testigo del chico asesinado en barrio Parque Oeste

Jorge Almirón, el nuevo DT: Quiero ser parte de la historia de Central

Jorge Almirón, el nuevo DT: "Quiero ser parte de la historia de Central"

Tras el no a Central, Nacho Malcorra suena en un grande del fútbol argentino

Tras el "no" a Central, Nacho Malcorra suena en un grande del fútbol argentino

Ovación
El Dakar cumplió una durísima etapa pero con sonrisas argentinas
Ovación

El Dakar cumplió una durísima etapa pero con sonrisas argentinas

El Dakar cumplió una durísima etapa pero con sonrisas argentinas

El Dakar cumplió una durísima etapa pero con sonrisas argentinas

Boca jugará un amistoso con Millonarios para homenajear a Miguel Ángel Russo

Boca jugará un amistoso con Millonarios para homenajear a Miguel Ángel Russo

Ignacio Malcorra, de la despedida de Central a la casi segura llegada a Independiente

Ignacio Malcorra, de la despedida de Central a la casi segura llegada a Independiente

Policiales
Tengo miedo, dijo un testigo del chico asesinado en barrio Parque Oeste

Por Martín Stoianovich

Policiales

"Tengo miedo", dijo un testigo del chico asesinado en barrio Parque Oeste

Identificaron al joven asesinado a tiros cuando estaba en su auto

Identificaron al joven asesinado a tiros cuando estaba en su auto

En Berreta, preguntaron si vendían lechones y robaron todo lo que pudieron

En Berreta, preguntaron si vendían lechones y robaron todo lo que pudieron

Detuvieron a un nuevo sospechoso por el crimen de un chico en Tablada

Detuvieron a un nuevo sospechoso por el crimen de un chico en Tablada

La Ciudad
El tiempo en Rosario: martes con sol que podría terminar con tormentas aisladas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con sol que podría terminar con tormentas aisladas

En los próximos días vuelve el peaje en el puente Rosario-Victoria

En los próximos días vuelve el peaje en el puente Rosario-Victoria

Messi recibió una de las medallas de la celebración del Tricentenario de Rosario

Messi recibió una de las medallas de la celebración del Tricentenario de Rosario

La familia proteccionista consiguió electrodomésticos tras el incendio

La familia proteccionista consiguió electrodomésticos tras el incendio

El gobierno intervino en la plaza cambiaria y el BCRA compró dólares
Economía

El gobierno intervino en la plaza cambiaria y el BCRA compró dólares

El índice de actividad de Santa Fe creció 4,4 % en octubre
Economía

El índice de actividad de Santa Fe creció 4,4 % en octubre

Santa Fe sale a controlar camiones con sobrepeso y advierte multas carísimas
La Ciudad

Santa Fe sale a controlar camiones con sobrepeso y advierte multas "carísimas"

La familia proteccionista consiguió electrodomésticos tras el incendio
La Ciudad

La familia proteccionista consiguió electrodomésticos tras el incendio

Gripe H3N2K: ¿cuál es la situación en Santa Fe en el comienzo del año?
La Ciudad

Gripe H3N2K: ¿cuál es la situación en Santa Fe en el comienzo del año?

Recategorización del monotributo 2026: fechas clave y cómo tramitarlo
Economía

Recategorización del monotributo 2026: fechas clave y cómo tramitarlo

Inteligencia: Pichetto se bajó del colectivo con bandera roja de Provincias Unidas

Por Facundo Borrego
Política

Inteligencia: Pichetto se bajó del "colectivo con bandera roja" de Provincias Unidas

Sequía: prorrogan la declaración de emergencia en el norte provincial
ECONOMIA

Sequía: prorrogan la declaración de emergencia en el norte provincial

Detuvieron a un nuevo sospechoso por el crimen de un chico en Tablada
Policiales

Detuvieron a un nuevo sospechoso por el crimen de un chico en Tablada

Llega la Feria Especial de Reyes para ayudar a niños en situación de vulnerabilidad
LA CIUDAD

Llega la Feria Especial de Reyes para ayudar a niños en situación de vulnerabilidad

Robaron en Pinamar a una familia rosarina: se llevaron 5.000 dólares y $4 millones
Policiales

Robaron en Pinamar a una familia rosarina: se llevaron 5.000 dólares y $4 millones

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo millonario que se sorteará este miércoles
Información General

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo millonario que se sorteará este miércoles

Rosario hace historia con fútbol playa de elite mundial en La Florida
La Ciudad

Rosario hace historia con fútbol playa de elite mundial en La Florida

Un accidente que reavivó las denuncias por el estado crítico de la ruta 136
Información General

Un accidente que reavivó las denuncias por el estado crítico de la ruta 136

El Barco Ciudad de Rosario operará desde la Fluvial y quieren inaugurar en junio
La Ciudad

El Barco Ciudad de Rosario operará desde la Fluvial y quieren inaugurar en junio