El Dakar cumplió una durísima etapa pero con sonrisas argentinas y se viene la marathon

Bruno Jacomy ganó como acompañante del chileno Del Río en Challenguer donde sigue mandando David Zille. Las piedras dominaron el rally Dakar

Los hermanos sean unidos. El chileno Lucas del Río y el argentino Bruno Jacomy ganaron la segunda etapa del Dakar.

Fue el tercer día del Dakar , pero el segundo de carrera en serio luego del prólogo. Y los 400 kilómetros se hicieron sentir para la mayoría de los corredores que compiten en esta 48ª edición en Arabia Saudita . Eso no impidió otra muy buena actuación argentina esta vez con preponderancia de los navegantes, ya que Bruno Jacomy venció en Challenger, junto al chileno Lucas del Río. para este martes, la primera dura etapa marathon.

Todo el mundo se quejó del terreno pedregoso que debieron afrontar en los 400 kilómetros de especial de Yanbu a Alula, en especial porque encontraron piedras grandes y filosas. Por eso los reventones o pinchazos estuvieron a la orden del día y eso les pasó a los ganadores de la primera etapa en Challenger, que son los prototipos areneros.

La dupla David Zille y Sebastián Cesana debieron reparar tempranamente su Taurus y después recuperaron ritmo para terminar en un buen cuarto lugar, que los mantiene en la punta de la general.

Además del mendocino Jacomy, también Augusto Sanz trepó al podio de esa categoría junto a la neerlandesa Paul Klaassen en el tercer lugar.

El matrimonio campeón del mundo, Nicolás Cavigliasso-Valentina Pertegarini, penó como nadie con las roturas y el calentamiento del motor, así que hizo una etapa cuidadosa para arribar 10º y quedar 6º en la general a 11m 19s. Nada está perdido.

Pablo Copetti fue 15º (así marcha en la general) y otro que sufrió fue el bicampeón en motor, Kevin Benavides, para arribar 20º y bajar al 17º de la general.

Las otras categorías del Dakar

En SSV los argentinos anduvieron atrás, con el excampeón Manuel Andújar 14º y Jeremías González Feroli 35º, para quedar en la general 10º y 27º.

En las motos, el salteño Luciano Benavides se mantiene con su andar regular para arribar 9º, a 7m 11s del mejor del día, su compañero de KTM Daniel Sanders, el campeón que además tomó la punta de la general ante la caída de la gran sorpresa hasta acá, el español Edgar Canet, que ahora lo escolta. El argentino bajó del 5º al 6º puesto pero está competitivo, a 10m 04s de la punta.

En Rally2 no tuvieron un buen día Juan Santiago Rostan, que fue 31 en la etapa y tampoco el cordobés Leonardo Cola, que culminó 43º.

En Future Mission 1000, la categoría en que compiten 7 máquinas eléctricas, sigue mandando el argentino Benjamín Pascual, que hasta ahora ganó todas las etapas por puntos.

Nasser Al-Attiyah pasó en tanto a comandar las acciones de la categoría reina de autos luego de haber clasificado 8º en la etapa. El podio fue todo de Toyota con Seth Quintero, Henk Lategan y el local campeón del mundo Yazeed Al Rajhi.

La cuarta etapa del Dakar promete ser más dura aún. Será también en un rulo de ida y vuelta en Alula, y donde al final de la misma los pilotos no podrán ser atendidos por tratarse de la primera marathon. Durísimo.