El Dakar empezó a acelerar en Arabia Saudita con un triunfo argentino en el prólogo

Benjamín Pascual venció en el primer tramo del Dakar en motos eléctricas y también hubo muy buenas actuaciones en motos y Challenger. Esto recién empieza

La KTM oficial de Luciano Benavides, que promete dar pelea en el Dakar que empezó en Arabia Saudita. Fue cuarto en el prólogo. En las os ruedas eléctricas ganó Benjamín Pascual.

El rally Dakar , la competencia del deporte motor más dura del mundo, empezó en Arabia Saudita con un breve prólogo como para ir metiéndose en clima. Y trajo el triunfo argentino de Benjamín Pascual , el único que está en la categoría de motos eléctricas. Hubo también muy buenas actuaciones.

Por supuesto, fue apenas un tramo de competencia, el más corto de todo el rally. El prólogo siempre es así y sirve más que nada para calentar motores, de apenas 22 kilómetros. De ninguna manera indica una tendencia. El Dakar realmente empieza el domingo, con un especial de 370 kilómetros.

En ese contexto entonces, Pascual dominó la categoría llamada Future Mission 1000, que es de motos eléctricas, seguido por los chinos Yi Guanghui y Jie Yang. Todos dentro del Segway Team.

Pero claro, apenas 7 pilotos disputan esa categoría contra los 115 que van en las dos ruedas con motores de combustión. Y ahí el salteño Luciano Benavides empezó bien, con el cuarto puesto en el prólogo, a solo 11 segundos del español Edgar Canet, que como él corre con KTM.

El segundo también fue una moto austríaca, del australiano Daniel Sanders, mientras que la Honda del estadounidense Ricky Brabec finalizó tercero.

En motos también, pero en Rally2, Leonardo Cola finalizó 52° (67° en la general) y Juan Santiago Rostan 57° (72° en la general).

Los autos del Dakar son los Ford

En la categoría reina, de los autos (Ultimate), el prólogo fue todo de Ford, la marca que busca ganar su primer Dakar. Carlos Sainz fue 8°, pero sus compañeros hicieron el 1-2. ganó el sueco Mattias Ekström y lo siguió el estadounidense Mitch Guthrie. El podio lo completo el Mini del belga Guillaume De Mévius.

En a nueva categoría Stock, donde apenas corren 7 autos, regresó Monsieur Dakar, Stephane Peterhansel, para finalizar 2° detrás de su compañera de equipo la estadounidense Sara Price, con la Land Rover Defender.

Los campeones argentinos al acecho

Los actuales monarcas de la categoría Challenger de cuatro ruedas empezaron bien el Dakar. Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini finalizaron cuartos, a solo 15 segundos del holandés Paul Spierings.

Ahí nomás finalizó otra dupla argentina, la de David Zille y Sebastián Cesana, que fueron quintos,

Mientras que el debutante absoluto, el doble campeón del Dakar en motos, Kevin Benavides, terminó séptimo junto a Leandro Sisterna.

Otro argentino, pero que va de acompañante, Augusto Sanz, finalizó segundo junto a la neerlandesa Puck Klaasen. Bruno Jacomy (copiloto del chileno Lucas Del Río) terminó octavo. Y 9° fue Fernando Acosta, ladero del español Oscar Ral.

El debutante Pablo Copetti en esta categoría, quien está navegado por el brasileño Enio Bozzano, finalizó 21°.

En SSV, el regreso del campeón Manuel Andujar (junto al debutante Andrés Frini), finalizó en el 13° puesto, a 49 segundos de la punta.

Mejor le fue al cordobés Jeremías González Ferioli (junto a gonzalo Rinaldi), que terminaron en el quinto lugar, a solo 20 segundos de los estadounidenses Heger-Eddy.