La Capital | Ovación | Dakar

El Dakar empezó a acelerar en Arabia Saudita con un triunfo argentino en el prólogo

Benjamín Pascual venció en el primer tramo del Dakar en motos eléctricas y también hubo muy buenas actuaciones en motos y Challenger. Esto recién empieza

3 de enero 2026 · 13:33hs
La KTM oficial de Luciano Benavides

Ap

La KTM oficial de Luciano Benavides, que promete dar pelea en el Dakar que empezó en Arabia Saudita. Fue cuarto en el prólogo. En las os ruedas eléctricas ganó Benjamín Pascual.

El rally Dakar, la competencia del deporte motor más dura del mundo, empezó en Arabia Saudita con un breve prólogo como para ir metiéndose en clima. Y trajo el triunfo argentino de Benjamín Pascual, el único que está en la categoría de motos eléctricas. Hubo también muy buenas actuaciones.

Por supuesto, fue apenas un tramo de competencia, el más corto de todo el rally. El prólogo siempre es así y sirve más que nada para calentar motores, de apenas 22 kilómetros. De ninguna manera indica una tendencia. El Dakar realmente empieza el domingo, con un especial de 370 kilómetros.

En ese contexto entonces, Pascual dominó la categoría llamada Future Mission 1000, que es de motos eléctricas, seguido por los chinos Yi Guanghui y Jie Yang. Todos dentro del Segway Team.

En motos, Luciano Benavides bien

Pero claro, apenas 7 pilotos disputan esa categoría contra los 115 que van en las dos ruedas con motores de combustión. Y ahí el salteño Luciano Benavides empezó bien, con el cuarto puesto en el prólogo, a solo 11 segundos del español Edgar Canet, que como él corre con KTM.

>>Leer más: El momento del año de Franco Colapinto en el 2025, con la presencia de La Capital en Interlagos

El segundo también fue una moto austríaca, del australiano Daniel Sanders, mientras que la Honda del estadounidense Ricky Brabec finalizó tercero.

En motos también, pero en Rally2, Leonardo Cola finalizó 52° (67° en la general) y Juan Santiago Rostan 57° (72° en la general).

Los autos del Dakar son los Ford

En la categoría reina, de los autos (Ultimate), el prólogo fue todo de Ford, la marca que busca ganar su primer Dakar. Carlos Sainz fue 8°, pero sus compañeros hicieron el 1-2. ganó el sueco Mattias Ekström y lo siguió el estadounidense Mitch Guthrie. El podio lo completo el Mini del belga Guillaume De Mévius.

En a nueva categoría Stock, donde apenas corren 7 autos, regresó Monsieur Dakar, Stephane Peterhansel, para finalizar 2° detrás de su compañera de equipo la estadounidense Sara Price, con la Land Rover Defender.

Los campeones argentinos al acecho

Los actuales monarcas de la categoría Challenger de cuatro ruedas empezaron bien el Dakar. Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini finalizaron cuartos, a solo 15 segundos del holandés Paul Spierings.

>>Leer más: Dakar 2026: todo lo que hay que saber de la nueva edición y los argentinos que participarán

Ahí nomás finalizó otra dupla argentina, la de David Zille y Sebastián Cesana, que fueron quintos,

Mientras que el debutante absoluto, el doble campeón del Dakar en motos, Kevin Benavides, terminó séptimo junto a Leandro Sisterna.

Otro argentino, pero que va de acompañante, Augusto Sanz, finalizó segundo junto a la neerlandesa Puck Klaasen. Bruno Jacomy (copiloto del chileno Lucas Del Río) terminó octavo. Y 9° fue Fernando Acosta, ladero del español Oscar Ral.

El debutante Pablo Copetti en esta categoría, quien está navegado por el brasileño Enio Bozzano, finalizó 21°.

En SSV, el regreso del campeón Manuel Andujar (junto al debutante Andrés Frini), finalizó en el 13° puesto, a 49 segundos de la punta.

Mejor le fue al cordobés Jeremías González Ferioli (junto a gonzalo Rinaldi), que terminaron en el quinto lugar, a solo 20 segundos de los estadounidenses Heger-Eddy.

Noticias relacionadas
Juan Cruz Yacopini (derecha) en la llegada de la 47ª edición del Dakar, una de las más duras y que dejó en el camino a protagonistas principales. Estuvo en el top ten con el 7º lugar.

Dakar 2026: una ausencia que tiene a todo el mundo en vilo y un regreso muy esperado

Muchos futbolistas y exjugadores formaron parte de una noche especial en Cocepción del Uruguay.

El jugador de Central que fue de visita a su club de origen y formó parte de una jornada benéfica

Franco García jugó el último año en San Martín de Tucumán. Recurrió a la Fifa por un conflicto con Cobresal.

Demandó a su club ante la Fifa, quedó con el pase en su poder y se acerca a Newell's

Franco Colapinto pone la firma. Llegó al autódromo de Interlagos del viernes 7/11/25 y a las 10: 43 Alpine anunció su continuidad.

El momento del año de Franco Colapinto en el 2025, con la presencia de La Capital en Interlagos

Ver comentarios

Las más leídas

Central avanza en la repatriación de un jugador que rechazó a otro club para venir a Arroyito

Central avanza en la repatriación de un jugador que rechazó a otro club para venir a Arroyito

Jugadores libres: Central espera por un peso pesado y hay otros nombres de jerarquía

Jugadores libres: Central espera por un peso pesado y hay otros nombres de jerarquía

Ignacio Malcorra no aceptó la propuesta de Central: ¿capítulo cerrado?

Ignacio Malcorra no aceptó la propuesta de Central: ¿capítulo cerrado?

El tiempo en Rosario: el calor da tregua y llega un sábado con temperatura agradable

El tiempo en Rosario: el calor da tregua y llega un sábado con temperatura agradable

Lo último

El jugador de Central que fue de visita a su club de origen y formó parte de una jornada benéfica

El jugador de Central que fue de visita a su club de origen y formó parte de una jornada benéfica

Donald Trump publicó la primera foto de Nicolás Maduro detenido

Donald Trump publicó la primera foto de Nicolás Maduro detenido

Demandó a su club ante la Fifa, quedó con el pase en su poder y se acerca a Newells

Demandó a su club ante la Fifa, quedó con el pase en su poder y se acerca a Newell's

La detención de Maduro por parte de Estados Unidos repercutió en la política de Santa Fe

Referentes de distintos sectores se expresaron ante el bombardeo y detención del líder venezolano. Posturas, llamados de paz y chicanas entre santafesinos
La detención de Maduro por parte de Estados Unidos repercutió en la política de Santa Fe
Donald Trump publicó la primera foto de Nicolás Maduro detenido
El Mundo

Donald Trump publicó la primera foto de Nicolás Maduro detenido

Maduro será juzgado en Estados Unidos: de qué lo acusan al líder venezolano
El Mundo

Maduro será juzgado en Estados Unidos: de qué lo acusan al líder venezolano

Catherine Fulop, Montaner y Carlos Baute: qué dijeron los famosos de la captura de Maduro
El Mundo

Catherine Fulop, Montaner y Carlos Baute: qué dijeron los famosos de la captura de Maduro

El Dakar empezó a acelerar en Arabia Saudita con un triunfo argentino en el prólogo
Ovación

El Dakar empezó a acelerar en Arabia Saudita con un triunfo argentino en el prólogo

Donald Trump contó que siguió la captura de Maduro como un show televisivo
El Mundo

Donald Trump contó que siguió la captura de Maduro como un "show televisivo"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Central avanza en la repatriación de un jugador que rechazó a otro club para venir a Arroyito

Central avanza en la repatriación de un jugador que rechazó a otro club para venir a Arroyito

Jugadores libres: Central espera por un peso pesado y hay otros nombres de jerarquía

Jugadores libres: Central espera por un peso pesado y hay otros nombres de jerarquía

Ignacio Malcorra no aceptó la propuesta de Central: ¿capítulo cerrado?

Ignacio Malcorra no aceptó la propuesta de Central: ¿capítulo cerrado?

El tiempo en Rosario: el calor da tregua y llega un sábado con temperatura agradable

El tiempo en Rosario: el calor da tregua y llega un sábado con temperatura agradable

Malcorra quedó libre en Central y el club espera que responda la propuesta para firmar un nuevo contrato

Malcorra quedó libre en Central y el club espera que responda la propuesta para firmar un nuevo contrato

Ovación
Demandó a su club ante la Fifa, quedó con el pase en su poder y se acerca a Newells
Ovación

Demandó a su club ante la Fifa, quedó con el pase en su poder y se acerca a Newell's

Demandó a su club ante la Fifa, quedó con el pase en su poder y se acerca a Newells

Demandó a su club ante la Fifa, quedó con el pase en su poder y se acerca a Newell's

El Dakar empezó a acelerar en Arabia Saudita con un triunfo argentino en el prólogo

El Dakar empezó a acelerar en Arabia Saudita con un triunfo argentino en el prólogo

El momento del año de Franco Colapinto en el 2025, con la presencia de La Capital en Interlagos

El momento del año de Franco Colapinto en el 2025, con la presencia de La Capital en Interlagos

Policiales
Conmoción en la zona oeste: hallaron un cuerpo en una canchita del Club Infantil Libertad
Policiales

Conmoción en la zona oeste: hallaron un cuerpo en una canchita del Club Infantil Libertad

Robo en El Ciudadano: los ladrones apuntaron directo a la sala de streaming

Robo en El Ciudadano: los ladrones apuntaron directo a la sala de streaming

Lo apuñalaron en 2015, quedó en coma y murió ocho años después: comenzó el juicio

Lo apuñalaron en 2015, quedó en coma y murió ocho años después: comenzó el juicio

Imputaron a un menor por balacera en la que hirieron a una nena de 7 años

Imputaron a un menor por balacera en la que hirieron a una nena de 7 años

La Ciudad
Cascada del arroyo Saladillo: un avance clave para frenar su retroceso
La Ciudad

Cascada del arroyo Saladillo: un avance clave para frenar su retroceso

UNR: inversión millonaria para restaurar la fachada de Ciencias Económicas

UNR: inversión millonaria para restaurar la fachada de Ciencias Económicas

Tras un diciembre de calor extremo, la EPE se prepara para resistir el pico de demanda de febrero

Tras un diciembre de calor extremo, la EPE se prepara para resistir el pico de demanda de febrero

El tiempo en Rosario: el calor da tregua y llega un sábado con temperatura agradable

El tiempo en Rosario: el calor da tregua y llega un sábado con temperatura agradable

La faceta musical de la familia Messi: se viralizó un video que Leo compartió de su sobrina cantando
Zoom

La faceta musical de la familia Messi: se viralizó un video que Leo compartió de su sobrina cantando

Doble crimen en el río Coronda: quiénes eran los pescadores asesinados
Policiales

Doble crimen en el río Coronda: quiénes eran los pescadores asesinados

Daban la vida por sus animales: piden ayuda para la familia tras el incendio en zona oeste
La Ciudad

"Daban la vida por sus animales": piden ayuda para la familia tras el incendio en zona oeste

La pirotecnia bajo la lupa tras el incendio que causó la muerte de 14 mascotas 
La Ciudad

La pirotecnia bajo la lupa tras el incendio que causó la muerte de 14 mascotas 

Provincias Unidas con los tapones de punta contra el DNU de la nueva Side
Política

Provincias Unidas con los tapones de punta contra el DNU de la nueva Side

Alarma en barrio Abasto por la caída de un enorme panal de avispas sobre la calle
LA CIUDAD

Alarma en barrio Abasto por la caída de un enorme panal de avispas sobre la calle

Motociclista murió en un choque contra un ómnibus en la zona sudoeste
LA CIUDAD

Motociclista murió en un choque contra un ómnibus en la zona sudoeste

Balacera en La Guardia: hirieron a dos jóvenes y demoraron a siete personas
Policiales

Balacera en La Guardia: hirieron a dos jóvenes y demoraron a siete personas

Unificación de subsidios de luz y gas: quiénes dejarán de recibir la asistencia estatal
Información General

Unificación de subsidios de luz y gas: quiénes dejarán de recibir la asistencia estatal

Temporada de otitis, ¿para qué sirve el alcohol boricado?
Salud

Temporada de otitis, ¿para qué sirve el alcohol boricado?

Una nueva Side: habilitaron a los agentes de inteligencia a detener personas
Política

Una nueva Side: habilitaron a los agentes de inteligencia a detener personas

El gobierno confirmó el aumento para funcionarios y promulgó el presupuesto
Política

El gobierno confirmó el aumento para funcionarios y promulgó el presupuesto

Supermercados: el consumo por las fiestas estuvo apenas encima de 2024

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Supermercados: el consumo por las fiestas estuvo apenas encima de 2024

Un turista argentino recibió una golpiza tras discutir el precio de un choclo en Brasil
Información General

Un turista argentino recibió una golpiza tras discutir el precio de un choclo en Brasil

Horóscopo Chino 2026: signo por signo, las predicciones de Ludovica Squirru para cada animal
Información General

Horóscopo Chino 2026: signo por signo, las predicciones de Ludovica Squirru para cada animal

Estacionamiento medido: desde este viernes rigen nuevas tarifas en Rosario
La Ciudad

Estacionamiento medido: desde este viernes rigen nuevas tarifas en Rosario

Aeropuerto de Rosario: todos los destinos a los que se puede viajar tras la reapertura de la pista
La Ciudad

Aeropuerto de Rosario: todos los destinos a los que se puede viajar tras la reapertura de la pista

Newells inició el año con la urgencia de ir cerrando acuerdos para el plantel de Orsi-Gómez
Ovación

Newell's inició el año con la urgencia de ir cerrando acuerdos para el plantel de Orsi-Gómez

Brutal asalto en Echesortu: una vendedora fue golpeada y mordida durante un robo
Policiales

Brutal asalto en Echesortu: una vendedora fue golpeada y mordida durante un robo