Reclaman a Venezuela la liberación del gendarme Gallo y del abogado Giuliani

El oficialismo y otros partidos de la Argentina celebraron el anuncio de excarcelación de presos políticos en el país caribeño

La jefa del bloque de senadores nacionales del oficialismo, Patricia Bullrich , sostuvo este jueves que el Ejecutivo está siguiendo “de cerca” la liberación de presos políticos anunciada por Venezuela . E insistió en el pedido por la excarcelación del gendarme argentino Nahuel Gallo y el abogado Germán Giuliani .

“Que empiecen a liberar presos políticos es una gran noticia. Esperamos lo más importante: que Gallo y Giuliani sean liberados . Los queremos de vuelta en casa, con sus familias”, sostuvo la exministra de Seguridad Nacional en su cuenta de X.

En tanto, diputados libertarios y de los bloques de la UCR y la Coalición Cívica (CC) reclamaron la libertad de Gallo, detenido en Venezuela desde 2024, en sintonía con el pedido de la Casa Rosada a las autoridades del país caribeño.

Gallo fue detenido por funcionarios venezolanos el 8 de diciembre de 2024 , incomunicado con su familia, tras haber ingresado al país por vía terrestre desde Colombia. El gobierno de Nicolás Maduro lo acusó de “terrorista” .

El 2 de enero de 2025, el gobierno argentino presentó una denuncia formal ante la Corte Penal Internacional (CPI), acusando al chavismo de la desaparición forzada de Gallo.

El caso Giuliani es más reciente ya que se conoció en las últimas horas que el abogado argentino quedó detenido tras haber ido a Venezuela por trámites comerciales.

Según Virginia Rivero, esposa del letrado, a su marido el chavismo lo acusa de terrorista, narcotraficante y mercenario.

El anuncio de Venezuela

Los pedidos fueron realizados luego del anuncio del presidente del parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, respecto de la libertad de varios presos políticos opositores.

En esa línea, las diputadas de la LLA Silvana Guidici y de la UCR Karina Banfi elevaron su reclamo por Gallo y Giuliani. Y agregaron: “Exigimos lo propio con todos los venezolanos privados de su libertad por razones políticas”.

El legislador de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro pidió también “libertad a los presos políticos en Venezuela”, en una publicación en X.

Ferraro había señalado previamente: “En Venezuela hay más de 1.000 personas privadas de su libertad por razones políticas, entre ellas muchas en situación de desaparición forzada. Gallo es uno de ellos”.