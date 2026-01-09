La Capital | Ovación | Newell's

El regreso a Newell's del delantero que rescindió por la crisis del club y falta de pago

En las próximas horas está previsto que se sume a la Lepra Juan Ignacio Ramírez tras dar por finalizado el préstamo en Sport Recife. El vínculo concluía en junio de 2026

Luis Castro

Luis Castro

9 de enero 2026 · 10:12hs
Después de su llegada a Newells

Después de su llegada a Newell's, el Colo Ramírez pasó por Everton y Sport Recife, pero no logró levantar su poder de gol.

Newell's se mueve en el mercado y va sumando jugadores de cara a la temporada que está muy cerca de arrancar. Uno de los puntos principales para reforzar estaba en el ataque y a la llegada de Michael Hoyos se le agregó la de Matías Coccaro, quien parecía haberse alejado la chance y en las últimas horas cerró su arribo. En el medio de todo esto la Lepra aguarda el regreso de Juan Ignacio Ramírez, quien rescindió su préstamo con Sport Recife por falta de pago y se espera que en las próximas horas se sume al plantel.

Precisamente la entidad del Parque mantuvo charlas constantes con el club de Brasil, que atraviesa uno de sus peores momentos de su historia. No sólo porque descendió a la Serie B de Brasil al finalizar el Brasileirao 2025 después de terminar en los últimos puestos junto a Ceará, Fortaleza y Juventude, sino por la crisis económica y financiera que arrastra.

A todo esto se le sumaron incidentes violentos de violencia con otros clubes de la ciudad, como Santa Cruz y Náutico, y una crisis institucional que generó un clima adverso en la entidad. Según reportan medios del vecino país, la deuda de la entidad en concepto de salarios, entre otras cosas, asciende a los diez millones de dólares. En el medio de todo esto, el Colo mantenía un atraso importante y sumado a que tampoco había tenido mucha actividad acordó su rescisión de contrato que vencía a mediados de 2026.

>>Leer más: Cocoliso González no llegó a un acuerdo y se va de Newell's, pero vuelve el Colo Ramírez

Ramírez regresará al Parque luego de se paso por Everton (Chile) y la entidad de Brasil ya que el pase es propiedad de los Rojinegros, que compró los derechos en cerca de 4 millones de dólares. Después habrá que ver si se queda a pelear por un lugar o nuevamente es negociado teniendo en cuenta el arribo de dos delanteros tras la partida de Cocoliso González y Juanchón García.

A la espera de un acuerdo

El frente que mantiene abierto Newell's es por Rodrigo Atencio, quien también se encuentra en Sport Recife a préstamo hasta 2029. El jugador llegó al club en enero de 2025, pero pretende salir del caos del club y Newell's es la opción primaria.

>>Leer más: El futbolista que se acerca a Newell's le convirtió un gol en el Coloso, no lo gritó y pidió perdón

En las últimas horas se informó desde Sport Recife que en el medio de renegociaciones salariales, el club reincorporará a jugadores marginados, entre los que se encuentra Rodrigo Atencio.

El quid de la cuestión está en que el club del Parque ofreció un préstamo por un año con opción de compra y la pelota quedó en manos de Sport Recife y el jugador.

