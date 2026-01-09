Yanina Latorre, contra todos en "MasterChef Celebrity": picantes cruces con La Reini y el Turco Husaín

La mediática, que está reemplazando a Maxi López en el reality, protagonizó varios enfrentamientos con los participantes.

La llegada de Yanina Latorre a " MasterChef Celebrity " está marcando un giro inesperado en la competencia. Debido al viaje que realizó Maxi López a Suiza por el nacimiento de su hijo, la mediática ingresó como reemplazo. Sin embargo, su presencia generó descontento entre los participantes y se lo hicieron saber durante las últimas emisiones.

El primer enfrentamiento de la noche fue entre la periodista de espectáculos y Claudio "Turco" Husaín. Ubicada detrás de él, la expanelista de LAM apuntó contra el exfutbolista: "Te hiciste mucho el canchero afuera" . El comentario surgió debido a que, según relató, Husaín le hablaba insistentemente con el objetivo de distraerla durante la prueba.

Frente a ello, el concursante cambió el foco de la polémica: "Mirá que conozco a un ex tuyo". Latorre no dudó y desmintió la insinuación: "Ya lo sé, y es mentira. ¿Ese ex mío es futbolista?" , retrucó. Sin dar detalles, el Turco le tiró un "palito" a la mediática: "Por ahí anda, pero no lo voy a quemar porque cuando salís de acá sos un mono con escopeta".

Finalmente, la conductora de SQP expresó su postura sobre el picante cruce: "Él no me tiene miedo, es competitivo porque sabe que soy mejor que él ".

Sofía "La Reini" Gonet apuntó contra Yanina Latorre

La conductora del reality, Wanda Nara, se acercó al espacio de La Reini y le consultó sobre "los códigos" de Yanina con los jugadores de fútbol: "Me parece una pesada Yanina con eso de los códigos". Ante el comentario, la cocinera reemplazante de Maxi López no tardó en responder: "Pesada sos vos querida".

Gonet, sin dar vueltas, defendió su postura: "Mirá si vas a tener códigos con un jugador de fútbol, nena. Me parece que tener códigos con un jugador de fútbol, que más tramposos imposible, es medio chiquito".

En la filmación backstage, la periodista chicaneó a la influencer: "La Reini me chusea a mí. Yo si quiero, chicas, me las como en dos panes. No vengo a esto".

Además, La Reini acusó a Yanina Latorre de "ensobrada", lo que provocó la fuerte respuesta de la expanelista de LAM: "Sé que te querés colgar de mí para dos portales, Reini, pero yo no necesito colgarme de vos. No te voy a contestar".

Finalmente, la creadora de contenido concluyó: "Si hay algo que no necesito, es colgarme de vos para salir en un portal. Lo hago solita".