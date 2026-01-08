La Capital | Policiales | crimen

Un disparo de remate en el suelo: imputan a un joven por el crimen de un adolescente en Tablada

Valentino Fernández, de 16 años, fue asesinado el 31 de diciembre por jóvenes que lo conocían. Un sospechoso de 18 años fue imputado como coautor

8 de enero 2026 · 17:21hs
Un joven de 18 años fue imputado este jueves por el asesinato de un adolescente ocurrido el 31 de diciembre pasado en el barrio Tablada. Se trata del crimen de Valentino Yandel Ramírez, de 16 años, hecho en el cual también está involucrado un menor que ya está detenido. Para la Fiscalía el autor de los disparos es un tercer joven que aún no fue aprehendido.

Kevin Cortéz, de 18 años, fue imputado por el fiscal Franco Tassini como coautor del asesinato de Valentino Ramírez. Bajo la carátula de homicidio calificado por alevosía y agravado por el uso de arma de fuego y la participación de un menor, la jueza Luciana Vallarella confirmó que el joven quedará en prisión preventiva por el plazo de ley.

El crimen ocurrió la tarde del 31 de diciembre pasado en Biedma y Esmeralda, cuando la víctima fue baleada tres veces por la espalda y luego rematada con un disparo en la cabeza cuando ya estaba en el suelo. De acuerdo a lo comentado por fuentes barriales, se dio en el marco de una disputa entre jóvenes del mismo barrio. En ese contexto pueden explicarse varios hechos violentos sucedidos en la zona en las últimas semanas.

El crimen de Valentino

En la audiencia imputativa realizada este martes el fiscal Tassini indicó que la víctima conocía a los homicidas. En ese contexto se explica parte de la mecánica del ataque expuesta por el funcionario. Sostuvo que, cerca de las 14.40 del último día del año, Kevin Cortez y un menor de 16 años abordaron a Valentino cuando iba en su bicicleta por la cuadra de Biedma al 100 bis.

Según el fiscal los jóvenes mantuvieron una conversación mientras iban caminando juntos. Pero al llegar al cruce de Biedma y Esmeralda, de acuerdo a la imputación, Cortez se puso delante de Valentino para impedirle continuar avanzando. En ese momento fue que apareció un tercer joven, todavía no identificado, que llegó a pie desde atrás y le disparó tres veces a Valentino por la espalda. Con el joven ya desvanecido, el gatillero lo remató con un último disparo a la cabeza.

Cortez fue detenido la noche del domingo por agentes del Comando Radioeléctrico que lo identificaron en un patrullaje de rutina en la zona del barrio Municipal. El operativo se realizó a unas 15 cuadras del lugar donde había ocurrido el crimen y según informó la policía el joven intentó evadirse al notar la presencia de las fuerzas de seguridad. Una vez identificado surgió que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) ya había pedido su captura.

Violencia en Tablada

Del tercer sospechoso, que no fue identificado por la Fiscalía, se sabe que fue quien le disparó a Valentino. Su aparición en la escena fue sorpresiva y letal, asegurando la muerte de la víctima con un disparo de remate en la cabeza. Una vez consumado el ataque los tres escaparon a las corridas por calle Esmeralda en dirección al sur.

El asesinato de Valentino Fernández podría enmarcarse en un recrudecimiento de la violencia en Tablada ligada a la disputa territorial entre dos grupos. La zona del conflicto abarca al sector conocido como Villa Manuelita, desde Grandoli hacia el río, y hacia el oeste las manzanas aledañas a la escena del crimen. Todo con el narcomenudeo como trasfondo y la reconfiguración de dos bandas tras el derribo e inhabilitación de algunos puntos de venta.

Al menos desde diciembre se registraron varias balaceras en Villa Manuelita, una de ellas contra un domicilio en el que se halló un mensaje amenazante dejado por los gatilleros. Días después del asesinato de Valentino otro ataque sacudió a los vecinos del cruce de Biedma y Esmeralda. Fue el martes pasado por la noche, cuando Alexis R., de 36 años, fue baleado en un ataque que lo dejó internado en estado de gravedad. Por ese hecho hubo cuatro sospechosos detenidos horas después.

