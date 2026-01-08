En medio de la escalada de protestas, Irán cortó el acceso a internet

Las calles de Teherán, la capital de Irán, continuaban tomadas por manifestantes que protestaban contra el régimen, mientras la gente desde sus casas acompañaba las consignas y los cantos, en un reclamo que desde hace diez días recorre todo el país. Este jueves, el gobierno del líder supremo islámico Alí Jamenei cortó el acceso a internet y las líneas telefónicas a nivel nacional.

Las protestas habían comenzado con las quejas de comerciantes por la situación económica, a las que se sumaron trabajadores y otros sectores sociales. Ahora, el príncipe heredero Reza Korosh Pahlaví (hijo de Mohammad Reza Pahleví, quien huyó de Irán justo antes de la Revolución Islámica de 1979) convocó a salir a manifestarse en las calles. A la hora pautada, los barrios de Teherán estallaron en cánticos con consignas como "muerte al dictador", "muerte a la República Islámica", "esta es la última batalla" y "Pahlavi regresará". Hasta no hace muchos días, cualquier apoyo público al sha podría haber conllevado una sentencia de muerte.

Las manifestaciones se replicaron en ciudades y pueblos rurales de Irán. Más mercados y bazares cerraron en apoyo a las protestas, que hasta el momento dejaron 41 muertes y 2.270 detenidos en los enfrentamientos con la Guardia Revolucionaria, según indicó la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos.

La empresa de internet CloudFlare y el grupo de defensa NetBlocks afirmaron que el gobierno interrumpió el servicio de internet, y tampoco había forma de comunicarse telefónicamente. En el pasado, estas interrupciones eran seguidas de una intensa represión.

“Gran nación de Irán, los ojos del mundo están puestos en ustedes. Salgan a las calles y, como un frente unido, proclamen sus demandas”, declaró Pahlaví en un comunicado, en el que añadió: “Advierto a la República Islámica, a su líder y a la Guardia Revolucionaria que el mundo y el presidente Donald Trump los vigilan de cerca. La represión del pueblo no quedará sin respuesta”.

Las protestas en Irán comenzaron el 28 de diciembre de 2025, inicialmente en el Gran Bazar de Teherán, debido a la fuerte crisis económica, la depreciación récord del rial, la inflación y el aumento de precios de bienes básicos. Rápidamente se extendieron a decenas de ciudades y provincias de todo el país, y se llenaron de consignas contra la República Islámica que lidera el ayatolá Alí Jamenei.

Distintos videos que se difundieron en redes sociales mostraron a mujeres arrojando al fuego su hiyab, el velo que el régimen islámico considera obligatorio para las mujeres.