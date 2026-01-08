La Capital | El Mundo | protestas

En medio de la escalada de protestas, Irán cortó el acceso a internet

En diez días de manifestaciones, los choques con la Guardia Republicana dejaron 41 muertes y 2.270 detenidos

8 de enero 2026 · 21:53hs
Las calles de Teherán, la capital de Irán, continuaban tomadas por manifestantes que protestaban contra el régimen, mientras la gente desde sus casas acompañaba las consignas y los cantos, en un reclamo que desde hace diez días recorre todo el país. Este jueves, el gobierno del líder supremo islámico Alí Jamenei cortó el acceso a internet y las líneas telefónicas a nivel nacional.

Las protestas habían comenzado con las quejas de comerciantes por la situación económica, a las que se sumaron trabajadores y otros sectores sociales. Ahora, el príncipe heredero Reza Korosh Pahlaví (hijo de Mohammad Reza Pahleví, quien huyó de Irán justo antes de la Revolución Islámica de 1979) convocó a salir a manifestarse en las calles. A la hora pautada, los barrios de Teherán estallaron en cánticos con consignas como "muerte al dictador", "muerte a la República Islámica", "esta es la última batalla" y "Pahlavi regresará". Hasta no hace muchos días, cualquier apoyo público al sha podría haber conllevado una sentencia de muerte.

Las manifestaciones se replicaron en ciudades y pueblos rurales de Irán. Más mercados y bazares cerraron en apoyo a las protestas, que hasta el momento dejaron 41 muertes y 2.270 detenidos en los enfrentamientos con la Guardia Revolucionaria, según indicó la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos.

La empresa de internet CloudFlare y el grupo de defensa NetBlocks afirmaron que el gobierno interrumpió el servicio de internet, y tampoco había forma de comunicarse telefónicamente. En el pasado, estas interrupciones eran seguidas de una intensa represión.

“Gran nación de Irán, los ojos del mundo están puestos en ustedes. Salgan a las calles y, como un frente unido, proclamen sus demandas”, declaró Pahlaví en un comunicado, en el que añadió: “Advierto a la República Islámica, a su líder y a la Guardia Revolucionaria que el mundo y el presidente Donald Trump los vigilan de cerca. La represión del pueblo no quedará sin respuesta”.

Las protestas en Irán comenzaron el 28 de diciembre de 2025, inicialmente en el Gran Bazar de Teherán, debido a la fuerte crisis económica, la depreciación récord del rial, la inflación y el aumento de precios de bienes básicos. Rápidamente se extendieron a decenas de ciudades y provincias de todo el país, y se llenaron de consignas contra la República Islámica que lidera el ayatolá Alí Jamenei.

Distintos videos que se difundieron en redes sociales mostraron a mujeres arrojando al fuego su hiyab, el velo que el régimen islámico considera obligatorio para las mujeres.

Rosario esquivó la triple alerta amarilla, pero se esperan lluvias

Rosario esquivó la triple alerta amarilla, pero se esperan lluvias

Los refuerzos que llegan a Newells firman un contrato con una cláusula muy particular

Los refuerzos que llegan a Newell's firman un contrato con una cláusula muy particular

Militante libertaria de San Lorenzo chocó en la costa y dio 1,89 de alcoholemia

Militante libertaria de San Lorenzo chocó en la costa y dio 1,89 de alcoholemia

Todo por 3 mil pesos: una liquidación de ropa provocó largas filas y furor en la peatonal Córdoba

Todo por 3 mil pesos: una liquidación de ropa provocó largas filas y furor en la peatonal Córdoba

El tiempo en Rosario: viernes con posibles lluvias aisladas durante todo el día

El tiempo en Rosario: viernes con posibles lluvias aisladas durante todo el día

Newells sumó otro refuerzo: Matías Cóccaro vestirá la camiseta rojinegra

Newell's sumó otro refuerzo: Matías Cóccaro vestirá la camiseta rojinegra

Las exportaciones de Santa Fe subieron 4,6 % en once meses de 2025

Las exportaciones de Santa Fe subieron 4,6 % en once meses de 2025

Un disparo de remate en el suelo: imputan a un joven por el crimen de un adolescente en Tablada

Valentino Fernández, de 16 años, fue asesinado el 31 de diciembre. Un sospechoso de 18 años fue imputado como coautor
Un disparo de remate en el suelo: imputan a un joven por el crimen de un adolescente en Tablada
Militante libertaria de San Lorenzo chocó en la costa y dio 1,89 de alcoholemia
Militante libertaria de San Lorenzo chocó en la costa y dio 1,89 de alcoholemia

Santa Fe refuerza medidas de prevención tras la muerte de un joven por leptospirosis
Santa Fe refuerza medidas de prevención tras la muerte de un joven por leptospirosis

Fuerte descarga eléctrica dejó a dos obreros con quemaduras graves
Fuerte descarga eléctrica dejó a dos obreros con quemaduras graves

Guardavidas rescataron a Martín Demichelis y sus hijos en Punta del Este
Guardavidas rescataron a Martín Demichelis y sus hijos en Punta del Este

El tiempo en Rosario: viernes con posibles lluvias aisladas durante todo el día
El tiempo en Rosario: viernes con posibles lluvias aisladas durante todo el día

Rosario esquivó la triple alerta amarilla, pero se esperan lluvias

Rosario esquivó la triple alerta amarilla, pero se esperan lluvias

Los refuerzos que llegan a Newells firman un contrato con una cláusula muy particular

Los refuerzos que llegan a Newell's firman un contrato con una cláusula muy particular

Militante libertaria de San Lorenzo chocó en la costa y dio 1,89 de alcoholemia

Militante libertaria de San Lorenzo chocó en la costa y dio 1,89 de alcoholemia

Todo por 3 mil pesos: una liquidación de ropa provocó largas filas y furor en la peatonal Córdoba

Todo por 3 mil pesos: una liquidación de ropa provocó largas filas y furor en la peatonal Córdoba

Insólito test de alcoholemia: un conductor superó el límite del dispositivo

Insólito test de alcoholemia: un conductor superó el límite del dispositivo

Sforza puede volver a Newells: Vasco Da Gama no terminó de pagarlo y ya no lo quiere
Sforza puede volver a Newell's: Vasco Da Gama no terminó de pagarlo y ya no lo quiere

Sforza puede volver a Newells: Vasco Da Gama no terminó de pagarlo y ya no lo quiere

Sforza puede volver a Newell's: Vasco Da Gama no terminó de pagarlo y ya no lo quiere

Tenis: Luciano Ambrogi y Dante Pagani recibieron wild cards para el primer torneo del año

Tenis: Luciano Ambrogi y Dante Pagani recibieron wild cards para el primer torneo del año

Escándalo en la Premier League: el técnico de Tottenham apareció con un café de su clásico rival

Escándalo en la Premier League: el técnico de Tottenham apareció con un café de su clásico rival

Crímenes instigados desde la cárcel: imputan a Brian Villalba por narcomenudeo
Crímenes instigados desde la cárcel: imputan a Brian Villalba por narcomenudeo

Un disparo de remate en el suelo: imputan a un joven por el crimen de un adolescente en Tablada

Un disparo de remate en el suelo: imputan a un joven por el crimen de un adolescente en Tablada

Menos secuestros extorsivos en el país en 2025: Rosario no registró ningún caso

Menos secuestros extorsivos en el país en 2025: Rosario no registró ningún caso

Lo acusaron de robar dos baterías y lo golpearon en un taller mecánico de Rosario

Lo acusaron de robar dos baterías y lo golpearon en un taller mecánico de Rosario

El tiempo en Rosario: viernes con posibles lluvias aisladas durante todo el día
El tiempo en Rosario: viernes con posibles lluvias aisladas durante todo el día

Playa Olímpica: en la previa de los Juegos Suramericanos, Brindis TV transmite en vivo desde La Florida

"Playa Olímpica": en la previa de los Juegos Suramericanos, Brindis TV transmite en vivo desde La Florida

Fuerte descarga eléctrica dejó a dos obreros con quemaduras graves

Fuerte descarga eléctrica dejó a dos obreros con quemaduras graves

El Heca realizó una ablación de órganos con una técnica inédita en el efector

El Heca realizó una ablación de órganos con una técnica inédita en el efector

Insólito test de alcoholemia: un conductor superó el límite del dispositivo
Insólito test de alcoholemia: un conductor superó el límite del dispositivo

La provincia aseguró que la cifra de entraderas y escruches está estable
La provincia aseguró que la cifra de entraderas y escruches está estable

Tres líneas de colectivos cambian sus recorridos por obras en barrio Bella Vista
Tres líneas de colectivos cambian sus recorridos por obras en barrio Bella Vista

La Policía de Córdoba volvió a romper el molde con un spot al ritmo de Miranda!
La Policía de Córdoba volvió a romper el molde con un spot al ritmo de Miranda!

Pullaro envió los pliegos de las tres vacantes para la Corte Suprema provincial
Pullaro envió los pliegos de las tres vacantes para la Corte Suprema provincial

Alquileres: La derogación de la ley dejó en Rosario un mercado con sobreoferta
Alquileres: "La derogación de la ley dejó en Rosario un mercado con sobreoferta"

El autor del violento robo en una mueblería de Echesortu estaba preso en Córdoba
El autor del violento robo en una mueblería de Echesortu estaba preso en Córdoba

Fenómeno viral: cómo se juega al Impostor y cuáles son sus reglas
Fenómeno viral: cómo se juega al "Impostor" y cuáles son sus reglas

Lo balearon en Año Nuevo, volvió al hospital días después y murió
Lo balearon en Año Nuevo, volvió al hospital días después y murió

Marcha en Rosario en protesta por la intervención de EEUU en Venezuela
Marcha en Rosario en protesta por la intervención de EEUU en Venezuela

Un auto se incendió en barrio Abasto e investigan si fue intencional
Un auto se incendió en barrio Abasto e investigan si fue intencional

Ponen en duda que se alcance la meta de inflación estipulada en el presupuesto
Ponen en duda que se alcance la meta de inflación estipulada en el presupuesto

Rosario esquivó la triple alerta amarilla, pero se esperan lluvias
Rosario esquivó la triple alerta amarilla, pero se esperan lluvias

Nación corta las malezas de Circunvalación, pero exigen la reposición de luminarias

Nación corta las malezas de Circunvalación, pero exigen la reposición de luminarias

Ansés: cuándo se cobran y los montos de las Becas Progresar en enero 2026
Ansés: cuándo se cobran y los montos de las Becas Progresar en enero 2026

Kioscos: ventas flojas y alerta por el avance de las cadenas en Rosario

Kioscos: ventas flojas y alerta por el avance de las cadenas en Rosario

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.800 millones
Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.800 millones

Ley de alquileres: a dos años de la derogación, insisten en buscar previsibilidad

Ley de alquileres: a dos años de la derogación, insisten en buscar previsibilidad

Una motociclista murió tras chocar con una camioneta en Fisherton
Una motociclista murió tras chocar con una camioneta en Fisherton

El tren Rosario-Buenos Aires cambia su cabecera porteña y tardará más que en 1899
El tren Rosario-Buenos Aires cambia su cabecera porteña y tardará más que en 1899