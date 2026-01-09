Una bebé murió por presunta asfixia mientras dormía tapada con una sábana

Información General
Guardavidas rescataron a Martín Demichelis y sus hijos en Punta del Este
OVACIÓN
Adiós a Ángel Coerezza, el árbitro que dirigió en varios hitos de la historia de Central
Economía
Bioceres SA entró en concurso de acreedores y pierde el control societario
Policiales
Crímenes ligados al narcomenudeo: imputan a Brian Villalba como instigador en prisión
Información General
Una ciudad argentina tiene una parada de colectivo con aire acondicionado
Política
Reclaman a Venezuela la liberación del gendarme Gallo y del abogado Giuliani
Política
Del "kuka" al "mandril": ranking de los agravios de Milei en redes
El Mundo
En medio de la escalada de protestas, Irán cortó el acceso a internet
Policiales
Lo acusaron de robar dos baterías y lo golpearon en un taller mecánico de Rosario
La Ciudad
Créditos Nido: quiénes son los 112 rosarinos que ganaron en el nuevo sorteo
Policiales
Menos secuestros extorsivos en el país en 2025: Rosario no registró ningún caso
La Región
Funes, el punto de encuentro para la devoción en el santuario del Gauchito Gil
La Ciudad
El Heca realizó una ablación de órganos con una técnica inédita en el efector
La Ciudad
Javkin lanzó el Plan de Calles 2026 con 48 frentes de obra y una inversión récord
La Región
Insólito test de alcoholemia: un conductor superó el límite del dispositivo
Policiales
La provincia aseguró que la cifra de entraderas y escruches está estable
LA CIUDAD
Tres líneas de colectivos cambian sus recorridos por obras en barrio Bella Vista