Una bebé murió por presunta asfixia mientras dormía tapada con una sábana Sucedió en la zona oeste de Rosario. La niña habría sufrido un paro cardiorrespiratorio. Sus papás la llevaron al Policlínico San Martín, pero los médicos no pudieron reanimarla. 9 de enero 2026 · 09:30hs

Foto: La Capital / Archivo. El Policlínico San Martín, donde recibieron a la bebé que había sufrido un paro cardiorrespiratorio

La Justicia investiga la muerte de una bebé de 7 meses por presunta asfixia al quedar atrapada entre las sábanas mientras dormía. El trágico hecho trascendió el jueves poco después de las 21 y sucedió en México al 1500, en barrio Belgrano, en la zona oeste de Rosario.

De acuerdo con las primeras informaciones, la Policía tomó conocimiento de ocurrido a través de una llamada a la Central de Emergencias 911 en la que solicitaba colaboración por un caso de una bebé de 7 meses que habría sufrido un paro cardiorrespiratorio.

Según los voceros, trascendió que la criatura fue trasladada por sus padres al Policlínico San Martín. Minutos después, dos móviles del Sies acudieron al efector y los médicos procedieron a realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero los esfuerzos fueron en vano y la niña falleció.

La versión que recogieron médicos y personal policial indicaban que el deceso de la menor se habría producido por asfixia, presuntamente al quedar atrapada entre las sábanas mientras dormía. El caso es investigado por la Fiscalía en turno.