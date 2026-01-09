La Capital | La Región | choque múltiple

Dos heridos en choque múltiple en la autopista a Rosario-Buenos Aires, cerca de Fighiera

El siniestro se registró a las 4 de este viernes sobre el carril que va en dirección a Rosario. Colisionaron tres camiones y un vehículo utilitario.

9 de enero 2026 · 07:32hs
El choque múltiple sucedió alrededor de las 4

Foto: APSV

El choque múltiple sucedió alrededor de las 4, a la altura de Fighiera, sobre el carril que va a Rosario

Un choque múltiple entre tres camiones y una camioneta en la autopista Rosario- Buenos Aires, en jurisdicción de Fighiera, dejó como saldo dos personas heridas, una de ellas con politraumatismo y pérdida de conocimiento. El siniestro sucedió alrededor de las 4 de hoy, en el kilómetro 236, del carril que va en dirección a Rosario.

El tránsito en el lugar no estaba interrumpido, pero desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial se solicitó a los usuarios de la autopista respetar las indicaciones. Ese sector de la autopista estaba señalizado por el personal de ese organismo, ya que los vehículos quedaron ubicados sobre la banquina.

De acuerdo con las primeras informaciones, como consecuencia del impacto, un hombre resultó herido con lesiones visibles en uno de sus brazos, presentando sangrado, mientras que una mujer se encontraba en estado de nerviosismo. También trascendió que el conductor de una camioneta Ford Ranger sufrió heridas de consideración.

