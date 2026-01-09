Jorge Almirón tiene ayudantes en su cuerpo técnico identificados con Central

En el grupo de siete colaboradores se encuentran el Tati Bustos Montoya, con quien el entrenador jugó en Atlas, el Rifle Castellano y el profesor Miguel Quiroga

El Tati Bustos Montoya fue jugador de Central, dirigió en las inferiores y vuelve de la mano de Jorge Almirón.

El entrenador de Central, Jorge Almirón , contará con un nutrido grupo de colaboradores en su cuerpo técnico, entre los que sobresalen tres identificados con Central: Hernán “Rifle” Castellano, Eduardo “Tati” Bustos Montoya y Miguel Quiroga.

El cuerpo técnico que comanda Jorge Almirón contará en total con siete colaboradores directos. De ellos, cuatro ya lo venían acompañando desde que estuvo en Colo Colo de Chile el ultimo club que dirigió.

Estos ayudantes que siguen con Almirón son los ayudantes técnicos Pablo Manusovich y Pablo Ricchetti; el preparador físico José Altieri; y el ayudante del preparador físico y analista de GPS, Daniel Díaz Leito.

A estos nombres se les agregaron ahora los del Rifle Castellano, Miguel Quiroga y Tati Bustos Montoya.

La confirmación de Bustos Montoya fue toda una sorpresa. El motivo tiene que ver con una iniciativa del propio Almirón.

Es que el actual entrenador auriazul conoce a Tati desde hace un buen tiempo, cuando compartieron equipo en Atlas de México, en la etapa de los dos como futbolistas.

Ambos coincidieron en el plantel de Atlas entre 1999 y 2000. Almirón fue futbolista del club mexicano entre 1997 y 2000. Bustos Montoya pasó por ese conjunto entre 1999 y 2001.

Desde ese momento mantuvieron un vínculo. Y ahora, Bustos Montoya recibió la propuesta de Almirón para ser asistente técnico y no dudó en aceptar.

La vuelta del Rifle Castellano

Para el Rifle Castellano, en tanto, será un nuevo regreso al club de Arroyito, para ocupar un cargo que conoce a la perfección, que es el de entrenador de arqueros.

En este último tiempo, Castellano había trabajado en distintas selecciones asiáticas con Juan Antonio Pizzi como cabeza de grupo y entrenador principal.

Hernán Castellano

Castellano se fue de Central en 2023. En ese momento, la entidad de Arroyito le deseó éxito en su nuevo camino tras estar colaborando en Central durante 14 años en forma ininterrumpida.

Aprovechando que ahora no estaba con trabajo, el Rifle Castellano fue tentado para volver y lo aceptó.

Por último, entre las personas ligadas a Central que acompañarán a Almirón aparece el profesor Quiroga, que desde hace mucho tiempo colabora con cada cuerpo técnico que conduce la primera división auriazul.

El último ciclo de Miguel Russo en Central y el reciente de Ariel Holan en Arroyito, tuvieron a Quiroga trabajando con el profesor principal del cuerpo técnico de turno. Y en este nuevo proceso que comenzó Almirón se mantendrá en ese rol.