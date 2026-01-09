Puente Rosario-Victoria: no habrá más cabinas de peaje y el pago será electrónico

Conexión Alto Delta, la nueva concesionaria, comenzó el desmalezamiento y el bacheo en la traza. Reconstruirá la rotonda en Victoria

Chau a las cabinas de peaje en el puente Rosario-Victoria. En su reemplazo habrá un sistema automatizado para que se levanten las barreras mediante el cobro por Telepase, tarjetas de crédito, débito o billetera electrónica.

Con la toma de posesión de la unión transitoria de empresas (UTE) conformada por las rosarinas Obring S., Rovial SA, Edeca SA, y las victorienses Pitón SA y Pietroboni SA, la nueva concesión del puente Rosario-Victoria empieza a dar sus primeros pasos. De ahora en más, la concesionaria se llamará Conexión Alto Delta y ayer comenzaron los trabajos de desmalezamiento y corte de pasto desde la cabecera Victoria. La semana que viene empieza el bacheo de la traza desde Rosario hacia Victoria (una obra urgente e imprescindible por el estado peligroso que presenta) y, a partir del 20 de enero, se iniciará la restauración total de la rotonda de ingreso a Victoria, en la intersección de la ruta nacional 174 y la ruta provincial 11, en Entre Ríos. Por otro lado, varias grúas comenzaron a levantar la vieja estación de peaje para dar lugar a un nuevo y moderno sistema de cobro: no se aceptarán más pagos en efectivo y, en cambio, se podrá abonar con tarjetas de crédito y débito, QR (billetera electrónica) y habrá una estación 24 horas para tramitar el Telepase, que tendrá un beneficio en el valor total del precio.

La adjudicación efectiva de la conexión física entre ambas provincias a través del puente es parte de los dos primeros tramos que puso en marcha el gobierno nacional a través de la Red Federal de Concesiones. Fuentes de la nueva empresa aclararon que no habrá cobro inmediato de peaje, sino que primero se montará el moderno sistema.

La adjudicataria gestionará las rutas nacionales 12, 14, 135, A015 y 117, que atraviesan las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes en 700 kilómetros de extensión. La UTE regional Conexión Alto Delta se encargará del puente Rosario–Victoria (ruta nacional 174) hasta su empalme con la ruta provincial 11 entrerriana a lo largo de 50 kilómetros.

puenterosariovictoria8

Primeros pasos

Este 7 de enero, y con la toma de posesión, comenzaron los trabajos de desmalezamiento y corte de pasto desde la cabecera Victoria. Y se estima que esta semana se terminará de llegar hasta la estación de peaje del lado rosarino con estos trabajos.

Paralelamente, se esta relevando la cartelería del lado de Rosario y se están instalando los primeros carteles con el nuevo cuadro tarifario. La nueva cartelería indica que no se aceptará el pago en efectivo en ninguno de los dos puntos de barreras de peaje.

En relación a la fecha precisa en la que comenzará a exigirse el pago a los automovilistas y conductores, los nuevos voceros de la concesionaria aclararon: "Aun no tenemos fecha cierta de inicio de cobro, pero vamos a informar con la antelación necesaria sobre el tema".

Desde la UTE insisten que no habrá cabinas de peaje, por lo que algunas vías se ensancharán para el traspaso de vehículos especiales (carretones), que antes circulaban por el costado de edificio. Es por ello que este jueves, varias grúas estaban levantando los boxes donde antiguamente había personal cobrando a cada conductor.

puenterosariovictoria9

>> Leer más: Aprobaron la adjudicación del puente Rosario-Victoria a dos empresas locales

De ahora en más, para el pago "manual" del peaje para autos (categoría 2) habrá que abonar 1.100 pesos, y para camiones (categoría 6) 4.200 pesos. Además, el pago automático con Telepase tendrá un 6,5 por ciento aproximado de descuento. El pago "manual" en modo electrónico se podrá realizar con tarjetas de débito o crédito, con billetera electrónica, como Mercado Pago (QR).

En esta etapa inicial se esta realizando de nuevo todo el cableado subterráneo de las vías, que se encontraba muy deteriorado debido al paso del tiempo y a las condiciones del hábitat.

Bacheo de emergencia

En pocos días más, se iniciarán los trabajos de bacheo desde Rosario (sentidos ascendente hacia Victoria). Eso servirá para mejorar notablemente la calidad de la calzada, que presenta un estado peligroso de circulación por las marcadas huellas y baches.

Y en el calendario está previsto que a partir de la semana del 20 de este mes se daría inicio a una obra muy esperada y sumamente necesaria que es la restauración total de la rotonda del ingreso a la ciudad de Vitoria.

puenterosariovictoria10

Un dato importante: se tomó gran parte del personal que trabajaba con la anterior concesión (Caminos del Río Uruguay) y ahora se están armando equipos para prepararlos en seguridad vial y atención al usuario. Conexión Alto Delta remarcó que apostará fuerte a la seguridad en la traza, y en la atención al público.

La absorción del personal de la anterior concesionaria involucra a unos 25 operarios, pero siguen reclutando personal para diversas tareas, como mantenimiento. Casi todos los extrabajadores cuentan con años de experiencia en la actividad.

Cómo funcionará el cobro del peaje

El usuario se encontrará con el sistema de Telepase y también con los denominados "tótems", en los que el conductor se detiene, apoya la tarjeta de crédito o débito, o el celular con el QR de una billetera virtual, y se abrirá la barrera.

Paralelamente, en la estación de peaje va a haber un puesto de Telepase, para que el cliente pueda adquirirlo, pueda cargar dinero y luego al colocar el sistema como una suerte de oblea en el parabrisas.

"No vamos a cobrar ahora en el corto plazo, vamos a tomarnos un tiempo para hacer una gran difusión de este nuevo sistema para que la gente sepa que tiene esas dos opciones y que el Telepase se lo vamos a facilitar acá", remarcó una fuente de Conexión Alto Delta.

Al tomar posesión, los actuales operadores constataron el estado muy deteriorado del edificio lindero al peaje que, si bien no estuvo vandalizado, permaneció unos nueve meses a la deriva y en el medio de la isla.