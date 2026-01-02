Guía completa del 48º Rally Dakar, que empieza en Arabia Saudita, con 20 argentinos y ningún santafesino

Será la 7ª edición de la carrera más dura del mundo en Arabia Saudita, con candidatos argentinos. El Rally Dakar se inició en 1979 y hasta pasó por Argentina.

El tetracampeón del Rally Dakar, Carlos Sainz, papá del piloto de Fórmula 1 de igual nombre, intentará darle a Ford su primera victoria.

No hay descanso para el deporte mundial ni en enero, donde toda la atención tuerca se la lleva desde 1979 el Rally Dakar , el más temido, duro y excitante del mundo. Que se larga este sábado en la madrugada argentina en Arabia Saudita por séptima vez, con 20 argentinos, algunos candidatos a ganar. Y sin santafesinos.

El Dakar, que en sus inicios tenía como meta aquella ciudad africana y así se mantuvo hasta la interrupción en 2008 por una amenaza terrorista, pasó a ser una marca registrada. Y desde entonces buscó nuevos continentes para concretar trazados igual o más duros. Así llegó a la Argentina en 2009 y se mantuvo atravesando el país durante varios años.

La búsqueda nuevos mercados comerciales, y el apetito de los poderosos países árabes petroleros, hizo que el Dakar (como la Fórmula 1, el MotoGP o el fútbol) encarara para esos lares. Y así se arribó a esta 48ª edición, solo interrumpido en ese 2008, la 7ª en Arabia Saudita.

Año a año, los organizadores tratan de complejizar los desafíos y anuncian que la nueva edición es más dura que todas las anteriores. En esta ocasión no es la excepción. Pero sí puede decirse que se alargaron los kilometrajes cronometrados y de enlace, totalizando casi 8.000 kilómetros entre la salida este sábado y la llegada dos semanas después, el 17 de enero, a la portuaria ciudad de Yanbu.

Serán en total 7.994 kilómetros para autos y camiones, y 7.906 para motos, de los cuales 4.480 y 4.748 serán cronometrados, respectivamente.

Además, se agregó una etapa maratón, por la que serán dos a lo largo del recorrido, donde los pilotos no podrán tener asistencia alguna de los equipos. Eso sí, se eliminó del recorrido sorpresivamente el pasó por el segundo desierto más grande del mundo, el Empty Quarter.

Y se agregaron más competidores que en la edición anterior. En total son 812 competidores sobre 433 vehículos sumadas todas las categorías de los autos, las motos y los camiones. Y entre ellos habrá 20 argentinos.

Los argentinos en la pista

Iban a ser 21 los pilotos que salieran del podio en Yanbu, pero el más importante de todos debió bajarse por un tremendo accidente que aún no lo tiene fuera de peligro.

Es que el mendocino Juan Cruz Yacopini era el único representante en la categoría reina de los autos y tenía muchas posibilidades. Top ten dos veces consecutivas en las últimas dos ediciones (7º), iba a correr en el equipo oficial Toyota, el mismo que se llevó la victoria en 2025 con el local Yazeed Al Rajhi.

En ese equipo competirá el primer ganador en Argentina, el sudafricano Gines De Villiers (lo hizo con una VW Touareg) el estadounidense Seth Quintero. Pero el infortunado golpe en la cabeza que sufrió Yacopini al arrojarse al agua en un lago mendocino desde un yate, y sin la profundidad suficiente, no solo lo sacó de escena, sino que aún pelea por su vida.

No habrá otro en autos, pero sí en las otras versiones de las cuatro ruedas. Por ejemplo, en la categoría Challenger, correrá el campeón defensor Nicolás Cavigliasso junto a su esposa Valentina Pertegarini.

Los hermanos Benavides

Acá correrá por primera vez otro campeón, en realidad bicampeón, el salteño Kevin Benavides, que ganó el Dakar dos veces en motos, pero accidentes muy graves que tuvo lo hicieron reconsiderar y pasarse a las cuatro ruedas. Lo acompañará el experimentado Lisandro Sisterna.

En cambio, su hermano Luciano Benavides, con una KTM oficial, es candidato en motos, donde también correrán, pero en Rally2, Leonardo Cola y Santiago Rostan, ambos con sendas KTM.

Volviendo al Challenger, correrán como titulares David Zille (junto a Sebastián Cesana) y el debutante Pablo Copetti (lo navegará el brasileño Ennio Bozano), que supo brillar en los desaparecidos quads.

De copilotos correrán además Augusto Sanz (navegante de Puck Klaasen), Fernando Acosta (navegante de Oscar Ral) y Bruno Jacomy acompañará al chileno Lucas del Río.

En esta categoría no estará el rosarino Osman Anuar, que en 2025 debutó y llegó navegando al español Fidel Castillo.

En SSV, en tanto, vuelve el campeón Manuel Andújar, navegado por Andrés Frini, así como Jeremías González Ferioli y Gonzalo Rinaldi en el equipo oficial Can-Am.

Las categorías especiales tendrán a Gastón Mattarucco, navegante de Javier Vélez (Colombia) en Dakar Classic, y a Benjamín Pascual, defensor de su título en Mission 1000, a bordo de una moto eléctrica.

Un regreso al Dakar muy esperado

Ausente en 2025 por primera vez desde su debut en 1985, retorna el legendario Monsieur Dakar, el francés Stephane Peterhansel, el más ganador con 14 triunfos, 6 en motos y 8 en autos. Lo hará en el prototipo de Land Rover, que debuta en el rally, el Defender.

Pero será difícil su aspiración a competir por la victoria. En cambio, eso buscará el ganador cuatro veces del Dakar, el español Carlos Sainz. Tratará de hacerlo además en un Ford, que nunca ganó este Rally.

Mientras, el bicampeón Nani Roma también es siempre candidato, corriendo junto a Sainz, mientras que el qatarí Nasser Al-Attiyah buscará su sexta corona, ahora en Dacia, junto al nueve campeón del rally mundial, Sebastian Loeb.

Se larga el Dakar. Enero es todo suyo.