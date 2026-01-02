La Capital | Ovación | Rally

Guía completa del 48º Rally Dakar, que empieza en Arabia Saudita, con 20 argentinos y ningún santafesino

Será la 7ª edición de la carrera más dura del mundo en Arabia Saudita, con candidatos argentinos. El Rally Dakar se inició en 1979 y hasta pasó por Argentina.

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

2 de enero 2026 · 16:55hs
El tetracampeón del Rally Dakar

AP

El tetracampeón del Rally Dakar, Carlos Sainz, papá del piloto de Fórmula 1 de igual nombre, intentará darle a Ford su primera victoria.

No hay descanso para el deporte mundial ni en enero, donde toda la atención tuerca se la lleva desde 1979 el Rally Dakar, el más temido, duro y excitante del mundo. Que se larga este sábado en la madrugada argentina en Arabia Saudita por séptima vez, con 20 argentinos, algunos candidatos a ganar. Y sin santafesinos.

El Dakar, que en sus inicios tenía como meta aquella ciudad africana y así se mantuvo hasta la interrupción en 2008 por una amenaza terrorista, pasó a ser una marca registrada. Y desde entonces buscó nuevos continentes para concretar trazados igual o más duros. Así llegó a la Argentina en 2009 y se mantuvo atravesando el país durante varios años.

La búsqueda nuevos mercados comerciales, y el apetito de los poderosos países árabes petroleros, hizo que el Dakar (como la Fórmula 1, el MotoGP o el fútbol) encarara para esos lares. Y así se arribó a esta 48ª edición, solo interrumpido en ese 2008, la 7ª en Arabia Saudita.

Más participantes, más recorrido

Año a año, los organizadores tratan de complejizar los desafíos y anuncian que la nueva edición es más dura que todas las anteriores. En esta ocasión no es la excepción. Pero sí puede decirse que se alargaron los kilometrajes cronometrados y de enlace, totalizando casi 8.000 kilómetros entre la salida este sábado y la llegada dos semanas después, el 17 de enero, a la portuaria ciudad de Yanbu.

Serán en total 7.994 kilómetros para autos y camiones, y 7.906 para motos, de los cuales 4.480 y 4.748 serán cronometrados, respectivamente.

>>Leer más: Fórmula 1: qué se sabe de la ventaja que tendría el Alpine de Franco Colapinto entre otros para 2026

Además, se agregó una etapa maratón, por la que serán dos a lo largo del recorrido, donde los pilotos no podrán tener asistencia alguna de los equipos. Eso sí, se eliminó del recorrido sorpresivamente el pasó por el segundo desierto más grande del mundo, el Empty Quarter.

Y se agregaron más competidores que en la edición anterior. En total son 812 competidores sobre 433 vehículos sumadas todas las categorías de los autos, las motos y los camiones. Y entre ellos habrá 20 argentinos.

Los argentinos en la pista

Iban a ser 21 los pilotos que salieran del podio en Yanbu, pero el más importante de todos debió bajarse por un tremendo accidente que aún no lo tiene fuera de peligro.

Es que el mendocino Juan Cruz Yacopini era el único representante en la categoría reina de los autos y tenía muchas posibilidades. Top ten dos veces consecutivas en las últimas dos ediciones (7º), iba a correr en el equipo oficial Toyota, el mismo que se llevó la victoria en 2025 con el local Yazeed Al Rajhi.

En ese equipo competirá el primer ganador en Argentina, el sudafricano Gines De Villiers (lo hizo con una VW Touareg) el estadounidense Seth Quintero. Pero el infortunado golpe en la cabeza que sufrió Yacopini al arrojarse al agua en un lago mendocino desde un yate, y sin la profundidad suficiente, no solo lo sacó de escena, sino que aún pelea por su vida.

No habrá otro en autos, pero sí en las otras versiones de las cuatro ruedas. Por ejemplo, en la categoría Challenger, correrá el campeón defensor Nicolás Cavigliasso junto a su esposa Valentina Pertegarini.

>>Leer más: Dakar 2026: todo lo que hay que saber de la nueva edición y los argentinos que participarán

Los hermanos Benavides

Acá correrá por primera vez otro campeón, en realidad bicampeón, el salteño Kevin Benavides, que ganó el Dakar dos veces en motos, pero accidentes muy graves que tuvo lo hicieron reconsiderar y pasarse a las cuatro ruedas. Lo acompañará el experimentado Lisandro Sisterna.

En cambio, su hermano Luciano Benavides, con una KTM oficial, es candidato en motos, donde también correrán, pero en Rally2, Leonardo Cola y Santiago Rostan, ambos con sendas KTM.

Volviendo al Challenger, correrán como titulares David Zille (junto a Sebastián Cesana) y el debutante Pablo Copetti (lo navegará el brasileño Ennio Bozano), que supo brillar en los desaparecidos quads.

De copilotos correrán además Augusto Sanz (navegante de Puck Klaasen), Fernando Acosta (navegante de Oscar Ral) y Bruno Jacomy acompañará al chileno Lucas del Río.

En esta categoría no estará el rosarino Osman Anuar, que en 2025 debutó y llegó navegando al español Fidel Castillo.

En SSV, en tanto, vuelve el campeón Manuel Andújar, navegado por Andrés Frini, así como Jeremías González Ferioli y Gonzalo Rinaldi en el equipo oficial Can-Am.

Las categorías especiales tendrán a Gastón Mattarucco, navegante de Javier Vélez (Colombia) en Dakar Classic, y a Benjamín Pascual, defensor de su título en Mission 1000, a bordo de una moto eléctrica.

>>Leer más: Jugadores que quedaron libres: mientras Central espera por un peso pesado, hay otros nombres de jerarquía

Un regreso al Dakar muy esperado

Ausente en 2025 por primera vez desde su debut en 1985, retorna el legendario Monsieur Dakar, el francés Stephane Peterhansel, el más ganador con 14 triunfos, 6 en motos y 8 en autos. Lo hará en el prototipo de Land Rover, que debuta en el rally, el Defender.

Pero será difícil su aspiración a competir por la victoria. En cambio, eso buscará el ganador cuatro veces del Dakar, el español Carlos Sainz. Tratará de hacerlo además en un Ford, que nunca ganó este Rally.

Mientras, el bicampeón Nani Roma también es siempre candidato, corriendo junto a Sainz, mientras que el qatarí Nasser Al-Attiyah buscará su sexta corona, ahora en Dacia, junto al nueve campeón del rally mundial, Sebastian Loeb.

Se larga el Dakar. Enero es todo suyo.

Noticias relacionadas
Gastón Ávila con la camiseta del Ajax, el club dueño de su pase. Viene de jugar en Fortaleza y está cerca de volver a Central. 

Central avanza en la repatriación de un jugador que rechazó a otro club para venir a Arroyito

Ya sin contrato con Central, Ignacio Malcorra analiza su futuro.

Malcorra quedó libre en Central y el club espera que responda la propuesta para firmar un nuevo contrato

Enzo Pérez es uno de los volantes de renombre que quedaron libres. En Central todas las miradas están puestas en Ignacio Malcorra.

Jugadores libres: Central espera por un peso pesado y hay otros nombres de jerarquía

Faustino Oro es uno de los jóvenes talentos más prodigiosos del deporte argentino.

El "mejor deportista revelación" es argentino y brilla en el ajedrez a nivel mundial

Ver comentarios

Las más leídas

Murieron 14 mascotas en un incendio que destruyó una vivienda en zona oeste

Murieron 14 mascotas en un incendio que destruyó una vivienda en zona oeste

Aeropuerto de Rosario: todos los destinos a los que se puede viajar tras la reapertura de la pista

Aeropuerto de Rosario: todos los destinos a los que se puede viajar tras la reapertura de la pista

En Argentino volverá un técnico con pasado en la Asociación Rosarina de Fútbol

En Argentino volverá un técnico con pasado en la Asociación Rosarina de Fútbol

El argentino que se peleó con Ayrton Senna y que huyó de Liberia luego de que intentaran ejecutarlo

El argentino que se peleó con Ayrton Senna y que huyó de Liberia luego de que intentaran ejecutarlo

Lo último

Guía completa del 48º Rally Dakar, que empieza en Arabia Saudita, con 20 argentinos y ningún santafesino

Guía completa del 48º Rally Dakar, que empieza en Arabia Saudita, con 20 argentinos y ningún santafesino

El primer refuerzo de Newell´s es bajo los tres palos: llega el ex-Racing Gabriel Arias

El primer refuerzo de Newell´s es bajo los tres palos: llega el ex-Racing Gabriel Arias

Central avanza en la repatriación de un jugador que rechazó a otro club para venir a Arroyito

Central avanza en la repatriación de un jugador que rechazó a otro club para venir a Arroyito

Lo apuñalaron en 2015, quedó en coma y murió ocho años después: comenzó el juicio

La Fiscalía pidió 22 años de prisión para el acusado por el ataque ocurrido en Presidente Roca al 3900. Tras años prófugo, ahora llegó a juicio
Lo apuñalaron en 2015, quedó en coma y murió ocho años después: comenzó el juicio
Gastroenteritis, virosis y dolencias cardíacas, las consultas de los rosarinos en el año nuevo
Salud

Gastroenteritis, virosis y dolencias cardíacas, las consultas de los rosarinos en el año nuevo

La pirotecnia bajo la lupa tras el incendio que causó la muerte de 14 mascotas 
La Ciudad

La pirotecnia bajo la lupa tras el incendio que causó la muerte de 14 mascotas 

Daban la vida por sus animales: piden ayuda para la familia tras el incendio en zona oeste
La Ciudad

"Daban la vida por sus animales": piden ayuda para la familia tras el incendio en zona oeste

Derriban un búnker ligado a Los Menores y con operación desde la cárcel de Piñero
La Ciudad

Derriban un búnker ligado a Los Menores y con operación desde la cárcel de Piñero

Provincias Unidas con los tapones de punta contra el DNU de la nueva Side
Política

Provincias Unidas con los tapones de punta contra el DNU de la nueva Side

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Murieron 14 mascotas en un incendio que destruyó una vivienda en zona oeste

Murieron 14 mascotas en un incendio que destruyó una vivienda en zona oeste

Aeropuerto de Rosario: todos los destinos a los que se puede viajar tras la reapertura de la pista

Aeropuerto de Rosario: todos los destinos a los que se puede viajar tras la reapertura de la pista

En Argentino volverá un técnico con pasado en la Asociación Rosarina de Fútbol

En Argentino volverá un técnico con pasado en la Asociación Rosarina de Fútbol

El argentino que se peleó con Ayrton Senna y que huyó de Liberia luego de que intentaran ejecutarlo

El argentino que se peleó con Ayrton Senna y que huyó de Liberia luego de que intentaran ejecutarlo

Final abierto en Central: Broun y Quintana seguirían, Malcorra cada vez más lejos

Final abierto en Central: Broun y Quintana seguirían, Malcorra cada vez más lejos

Ovación
El primer refuerzo de Newell´s es bajo los tres palos: llega el ex-Racing Gabriel Arias

Por Hernán Cabrera
Ovación

El primer refuerzo de Newell´s es bajo los tres palos: llega el ex-Racing Gabriel Arias

El primer refuerzo de Newell´s es bajo los tres palos: llega el ex-Racing Gabriel Arias

El primer refuerzo de Newell´s es bajo los tres palos: llega el ex-Racing Gabriel Arias

Central avanza en la repatriación de un jugador que rechazó a otro club para venir a Arroyito

Central avanza en la repatriación de un jugador que rechazó a otro club para venir a Arroyito

Malcorra quedó libre en Central y el club espera que responda la propuesta para firmar un nuevo contrato

Malcorra quedó libre en Central y el club espera que responda la propuesta para firmar un nuevo contrato

Policiales
Lo apuñalaron en 2015, quedó en coma y murió ocho años después: comenzó el juicio
Policiales

Lo apuñalaron en 2015, quedó en coma y murió ocho años después: comenzó el juicio

Imputaron a un menor por balacera en la que hirieron a una nena de 7 años

Imputaron a un menor por balacera en la que hirieron a una nena de 7 años

Buenos Aires: va a juicio una banda narco transnacional de Pergamino y San Nicolás

Buenos Aires: va a juicio una banda narco transnacional de Pergamino y San Nicolás

Balacera en La Guardia: hirieron a dos jóvenes y demoraron a siete personas

Balacera en La Guardia: hirieron a dos jóvenes y demoraron a siete personas

La Ciudad
Gastroenteritis, virosis y dolencias cardíacas, las consultas de los rosarinos en el año nuevo
Salud

Gastroenteritis, virosis y dolencias cardíacas, las consultas de los rosarinos en el año nuevo

La pirotecnia bajo la lupa tras el incendio que causó la muerte de 14 mascotas 

La pirotecnia bajo la lupa tras el incendio que causó la muerte de 14 mascotas 

Cursos gratis de jardinería en Rosario durante enero: cómo anotarse

Cursos gratis de jardinería en Rosario durante enero: cómo anotarse

Derriban un búnker ligado a Los Menores y con operación desde la cárcel de Piñero

Derriban un búnker ligado a Los Menores y con operación desde la cárcel de Piñero

Horóscopo Chino 2026: signo por signo, las predicciones de Ludovica Squirru para cada animal
Información General

Horóscopo Chino 2026: signo por signo, las predicciones de Ludovica Squirru para cada animal

Viernes ventoso, con chances de lluvias y alerta amarillo por calor intenso
LA CIUDAD

Viernes ventoso, con chances de lluvias y alerta amarillo por calor intenso

Estacionamiento medido: desde este viernes rigen nuevas tarifas en Rosario
La Ciudad

Estacionamiento medido: desde este viernes rigen nuevas tarifas en Rosario

Javier Milei avanza en el armado de un bloque regional de diez países
Política

Javier Milei avanza en el armado de un bloque regional de diez países

El año arrancó en Rosario con playas tapizadas de camalotes y el calor al límite 
La Ciudad

El año arrancó en Rosario con playas tapizadas de camalotes y el calor al límite 

Aeropuerto de Rosario: todos los destinos a los que se puede viajar tras la reapertura de la pista
La Ciudad

Aeropuerto de Rosario: todos los destinos a los que se puede viajar tras la reapertura de la pista

Final abierto en Central: Broun y Quintana seguirían, Malcorra cada vez más lejos
Ovación

Final abierto en Central: Broun y Quintana seguirían, Malcorra cada vez más lejos

Newells inició el año con la urgencia de ir cerrando acuerdos para el plantel de Orsi-Gómez
Ovación

Newell's inició el año con la urgencia de ir cerrando acuerdos para el plantel de Orsi-Gómez

Becas, comedores y residencias: la UNR fue la universidad que más invirtió en bienestar estudiantil
La Ciudad

Becas, comedores y residencias: la UNR fue la universidad que más invirtió en bienestar estudiantil

Empezó este jueves el nuevo esquema cambiario: el BCRA ajustará el dólar por inflación
Economía

Empezó este jueves el nuevo esquema cambiario: el BCRA ajustará el dólar por inflación

Policías asistieron un parto en un patrullero en las primeras horas del año
La Ciudad

Policías asistieron un parto en un patrullero en las primeras horas del año

Se complicó el estado de salud de Silvina Scheffler, la ex Gran Hermano que está internada por leptospirosis
Información General

Se complicó el estado de salud de Silvina Scheffler, la ex "Gran Hermano" que está internada por leptospirosis

Incendio en barrio Martin: bomberos rescataron a una mujer atrapada en el 8° piso
LA CIUDAD

Incendio en barrio Martin: bomberos rescataron a una mujer atrapada en el 8° piso

Hallaron a dos hombres fusilados en una lancha a la deriva en el río Coronda
En el río Coronda

Hallaron a dos hombres fusilados en una lancha a la deriva en el río Coronda

Córdoba: una nena de 9 años murió ahogada en el jacuzzi de un hotel rural
Información General

Córdoba: una nena de 9 años murió ahogada en el jacuzzi de un hotel rural

Brutal asalto en Echesortu: una vendedora fue golpeada y mordida durante un robo
Policiales

Brutal asalto en Echesortu: una vendedora fue golpeada y mordida durante un robo

La madre de la nena baleada en Empalme desmintió vínculo narco

Por Lucas Aranda
Policiales

La madre de la nena baleada en Empalme desmintió vínculo narco