Del "kuka" al "mandril": ranking de los agravios de Milei contra la oposición en redes

El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) analizó los 113.000 tuits del mandatario desde que asumió la Presidencia. El 15% de sus posteos contiene alguna ofensa

8 de enero 2026 · 17:45hs
De los 406 tuits diarios que realiza el presidente Javier Milei

De los 406 tuits diarios que realiza el presidente Javier Milei, 60 contienen insultos. 

El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) publicó un estudio donde se analizan los 113.000 tuits realizados en la red social X por el presidente Javier Milei desde que asumió el gobierno el 10 de diciembre de 2023 hasta el 15 septiembre de 2025. Allí se constató que el 15,2% (16.806) de sus posteos contienen ofensas de diferente tipo.

El trabajo de Fopea, denominado “El insulto como estrategia. Un análisis de 113.000 tuits del presidente Milei”, identificó que de las 16.806 publicaciones con agravios hay 271 insultos que son promovidos directamente por Milei.

Según el estudio, uno de cada siete posteos del mandatario contienen expresiones insultantes, despectivas o estigmatizantes dirigidas a personas, empresas y entidades. En este sentido, de los 406 tuits diarios (entre propios y reposteos) hay 60 que contienen insultos. Además, se evidenció que al menos 62 periodistas y 14 medios de comunicación fueron blancos de agravios.

"La llegada de Javier Milei a la arena pública, primero como panelista televisivo y líder de opinión, luego como diputado nacional y finalmente como presidente, marcó el inicio de una forma de comunicación plagada de insultos hacia quien piensa diferente", escribieron desde Fopea.

Asimismo, el informe detectó un patrón temporal en el uso de insultos: "Los picos de insultos coincidieron con anuncios económicos clave, mostrando cómo el conflicto y la agresión funcionan como herramientas de viralización".

Las expresiones más utilizadas por Milei

El análisis identificó cinco grandes categorías de insultos: despectivos, estigmatizantes, de animalización, repulsivos y sexualizados. Según el análisis, las dos primeras son las formas más utilizadas por el presidente.

En este sentido, el insulto más usado fue "kuka", una forma despectiva de referirse a los kirchneristas comparándolos con cucarachas, que utilizó en 2.286 menciones.

En segundo lugar se encuentra el término de "casta", que fue utilizado 1.815 veces "en referencia no sólo a la clase política que no comulga con las ideas presidenciales, sino también a todo aquel que se oponga a su plan de gobierno ".

En el ranking le siguen "delincuente" (1.203), "mandril" (con 904 menciones y que incluye derivados como "mandrilandia"), corrupto (654), "ensobrado" (644 menciones, dirigidas a periodistas), "violento" (540), “degenerado” (507), "mentiroso” (502) y “terrorista” (495).

"En la anatomía del mensaje se observan varios ejes discursivos. Más de la mitad (54%) contienen adjetivos despectivos hacia otras personas o grupos (“inútil”, “mogólico”, etcétera), como expresiones verbales ofensivas. Asimismo se detectó contenido estigmatizante (“ensobrado”, “mentiroso”, “chorro”, etcétera). La estigmatización es un proceso social más amplio que apunta a etiquetar y marginar a un grupo de personas basándose en prejuicios, que fomentan la discriminación y la exclusión social", expresa el informe.

Además, el estudio identificó que el 70% de los tuits dirigidos a actores del campo mediático contenían términos despectivos o estigmatizantes. "La figura presidencial, por su peso en sí misma, facilita la amplificación del mensaje. Cada mensaje activa un enjambre de cuentas que repiten, insultan y logran una escalada de difusión”.

Los periodistas atacados pertenecen a un amplio abanico ideológico.

Los periodistas atacados pertenecen a un amplio abanico ideológico.

En este sentido, el informe advirtió que esto tuvo consecuencias en el ejercicio del periodismo: “Como consecuencia, la autocensura ganó terreno: en algunos casos se volvió un mecanismo de defensa”.

