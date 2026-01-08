El fenómeno viral del momento: cómo se juega al "Impostor" y cuáles son sus reglas Creatividad, estrategia, engaños y diversión se entremezclan en este entretenimiento, ideal para compartir un momento de risas con amigos y la familia 8 de enero 2026 · 11:29hs

El impostor, un juego que se hizo viral en la juntada entre amigos.

Las redes sociales se revolucionaron con la llegada del "Impostor", el apasionante juego que se volvió viral en los últimos días por su simpleza, diversidad y emoción que transmite en cada ronda. Este fenómeno está dando que hablar alrededor de todo el mundo como una nueva forma de entretenimiento similar al "Among Us", pero en la vida real.

Su difusión alcanzó a grandes creadores de contenido en Internet, que adaptaron este pasatiempo en función de sus temáticas favoritas para hablar. Un ejemplo de ello es el caso del canal "412" en YouTube, un programa integrado por los streamers Teo Delía, Davoo Xeneize, La Cobra, Benito SDR y La Agusneta, quienes decidieron estructurarlo en el ámbito del fútbol, la temática principal de la que hablan en sus transmisiones.

El "Impostor" puede ser jugado con cualquier tópico, ya sea comidas, deportes, personas famosas, países, entre otros. Este juego es muy fácil y apto para todas las edades, ideal para disfrutar en sobremesas familiares, cumpleaños, juntadas de amigos y en cualquier lugar.

Una combinación perfecta de creatividad, estrategia, dinamismo y diversión. Se necesitan mínimo tres jugadores para llevarlo adelante, aunque lo más conveniente para que sea más entretenido y complicado es con cuatro participantes o más.

Embed >> Leer más: El joven de Bustinza que inventa juegos imprimibles para los docentes en el aula Cómo se juega al "Impostor": paso a paso Todos los jugadores reciben una palabra secreta (en celular o papel). Todos menos uno, quien es el impostor, el cual no sabe cuál es la palabra que al resto le tocó. Cada participante dice una palabra relacionada con el concepto secreto. No hay que ser demasiado obvio, sino de dar una pista que demuestre que se sabe de qué se habla. Si alguien se pasa de explícito, le facilita el trabajo al impostor. Mientras tanto, el impostor intenta descifrar la palabra y dice conceptos que se relacionen más o menos con lo que dicen los demás. La idea es pasar desapercibido y no llamar la atención, intentando engañar a sus adversarios. Una vez que todos hablaron, se vota. Cada participante señala a quien cree que es el impostor. En caso de que se elimine a alguno que no es el impostor, se sigue con una nueva ronda de palabras. Si el grupo logra descubrirlo, gana la ronda. Si al final quedan solo dos personas y aún no se encontró, el impostor se queda con la victoria. Reglas para jugar a este juego viral Ahora bien, este juego consta de simples reglas: Cada jugador dice una sola palabra por turno y no puede repetir lo que dijo otra persona. Tampoco vale explicar, hacer gestos ni agregar comentarios por fuera de la ronda.

y no puede repetir lo que dijo otra persona. Tampoco vale explicar, hacer gestos ni agregar comentarios por fuera de la ronda. El impostor no puede hacer preguntas directas ni pedir aclaraciones .

. No se pueden hacer comentarios mientras un participante dice su palabra.

Solo se puede votar a un jugador por ronda.

No se puede decir la palabra exacta que toco.