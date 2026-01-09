Newell's: Orsi-Gómez buscan en Michael Hoyos al nueve goleador que necesitan

Si bien puede actuar por todo el frente de ataque de Newell's, la dirigencia lo buscó para que ratifique sus credenciales recientes en la necesaria reacción rojinegra

En el pasado hicieron jugar a Hoyos como único delantero, segunda punta, extremo y hasta como volante ofensivo. En Newell’s, lo quieren de nueve.

Uno de los mayores déficits de Newell’s en los últimos años fue la falta de eficacia en el área rival. Le faltó presencia y capacidad goleadora ante el arquero adversario. Careció de virtudes, determinación y recursos para forjar gritos y anotaciones que permitan darle sustento y respaldo real a sus intenciones de protagonismo. En ese escenario de necesidades , arribó como refuerzo el delantero Michael Hoyos, con una ficha de antecedentes de goles que lo ubican en un escalón destacado dentro de los objetivos que está tejiendo la dupla Orsi-Gómez para esta temporada.

Hoyos arribó con válidas credenciales goleadoras desde Independiente del Valle de Ecuador al parque Independencia. A sus 34 años, atraviesa el mejor momento de carrera, y viene al fútbol argentino para tratar de aumentar la exigencia y seguir en la consideración del cuerpo técnico de la selección de Ecuador, que encabeza el rosarino Sebastiánn Beccacece, de cara al Mundial que se desarrollará este año en Estados Unidos, Mexico y Canadá.

Vale recordar que Hoyos nació en EEUU y tiene tres nacionalidades: la yanqui, la argentina, y la ecuatoriana. Y eso le permite no ocupar cupo de extranjeros en el plantel leproso. Ese valor agregado, obviamente, le sumó posibilidades para venir a jugar a Rosario. Eso, junto al ingrediente económico, hizo que se imponga en la puja sobre el uruguayo Matías Cóccaro, otro que estaba en la mira rojinegra.

Por lo que trascendió desde el Parque, Hoyos representaría la apuesta por un centrodelantero goleador para que Newell’s inicie la temporada 2026. Y esta llegada habría dejado de lado y fuera de carrera a Cóccaro, otro que gustaba a muchos y que tampoco era un nueve de área tradicional.

Evidentemente, hay un perfil que venían persiguiendo y apuntando por el centrodelantero, con características que les permitan asociarse al juego colectivo del equipo e interactuar con otros atacantes o generadores de juego.

Hoyos fue el elegido y en él recaerá toda esa responsabilidad. De todos los jugadores que conforman este plantel, es el único que puede ostentar esta eficacia, estas estadísticas y esta cantidad de goles recientes.

Los que fracasaron en Newell's

Después del crudo y enorme fracaso del paso del Pipa Benedetto y Juanchón García por el club rojinegro, el contexto de exigencias queda pintado con esos inocultables matices.

Hoyos no es el responsable de los golpazos recientes ni de los traumas arrastrados desde hace ya tiempo, pero podría transformarse en el abanderado de esta cruzada, de esta nueva gestión, y de estos primeros pasos que están dando en el Parque Favio Orsi y Sergio Gómez.

Claramente, según la dirigencia leprosa, Hoyos tiene la experiencia, el temperamento y las condiciones necesarias para hacerse cargo de este desafío. Newell’s necesita volver a ser respetado, en su terruño y en tierras ajenas también. Ahí, lo que podría aportar Hoyos sería vital y determinante.

Este atacante viene de jugar las últimas tres temporadas en Independiente del Valle, y en todo 2025 convirtió 14 goles en 41 partidos. Vale precisar que en la última temporada hizo dupla ofensiva con un argentino, Claudio Spinelli, y consiguió muy buenos resultados.

Hoy, rueda de prensa en Newell's

Luego de incorporar cuatro refuerzos en la jornada del miércoles, parece que Newell’s le está tomando el gusto a estas cuestiones numerosas. En ese marco, hay que remarcar que este viernes, a las 11, brindarán una conferencia de prensa los entrenadores Favio Orsi y Sergio Gómez, y el arquero Gabriel Arias. La misma se realizará en la sala ubicada en el Centro de Entrenamiento Jorge Griffa.

Hasta el momentos los refuerzos traídos por Newell’s son Arias, el zaguero Nicolás Goitea, los extremos Franco García y Walter Núñez, y el atacante Michael Hoyos.