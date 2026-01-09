La Capital | Ovación | Fifa

La Fifa mira para otro lado las agresiones de Donald Trump y el Mundial 2026 sigue como si nada

Gianni Infantino no emite palabra sobre las acciones del presidente de Estados Unidos, que un mes atrás recibió el Premio Fifa de la Paz

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

9 de enero 2026 · 06:10hs
Donald Trump recibió el Premio Fifa de la Paz de manos de Gianni Infantino

AP

Donald Trump recibió el Premio Fifa de la Paz de manos de Gianni Infantino, con quien tiene un fuerte lazo.
Infantino y Trump

AP

Infantino y Trump, durante el sorteo del Mundial 2026. Una alianza que ubica a EEUU en el centro del fútbol mundial.
Trump e Infantino en el Salón Oval de la Casa Blanca

AP

Trump e Infantino en el Salón Oval de la Casa Blanca, con una representación de un boleto del Mundial.

El presidente de la Fifa, Gianni Infantino, aseguró que el Mundial 2026 será “el mayor espectáculo de la historia”, durante la presentación de innovaciones tecnológicas que se utilizarán con inteligencia artificial y que ayudarán, entre otras cuestiones, a los fallos arbitrales.

Nada mencionó de la situación conflictiva que rodea a la Copa del Mundo, a partir de la invasión de uno de los países organizadores, Estados Unidos, a Venezuela y el secuestro de su presidente Nicolás Maduro.

Infantino guarda un llamativo silencio, en momentos en que el presidente estadounidense Donald Tump generó inestabilidad a nivel mundial, con amenazas a mandatarios americanos, entre ellos nada menos que Claudia Sheinbaum, presidente de México, país coorganizador del Mundial.

El Fifagate y la construcción del poder

Desde el Fifa Gate, impulsado por Estados Unidos por sobornos y corrupción de anteriores autoridades de la Fifa, el país del norte se reposicionó en el centro del fútbol mundial. Infantino tejió lazos estrechos con Estados Unidos. Le dio la organización de la Copa América 2024, el Mundial de Clubes 2025 y ahora el Mundial. No extraña que el titular de la Fifa actué con indiferencia.

Sus elogios hacia Trump son recurrentes. Durante la entrega del trofeo de la Copa del Mundo le dijo que podía tocarlo, porque solo lo puede hacer “un ganador”, como él. Y fue por más. El 5 de diciembre, un mes antes de que las fuerzas armadas de la mayor potencia mundial invadieran Venezuela y raptaran a Maduro y a su esposa Cilia Flores, Infantino le entregó a Trump el primer “Premio Fifa de la Paz: el fútbol une al mundo”.

image (40)
Infantino y Trump, durante el sorteo del Mundial 2026. Una alianza que ubica a EEUU en el centro del fútbol mundial.

Infantino y Trump, durante el sorteo del Mundial 2026. Una alianza que ubica a EEUU en el centro del fútbol mundial.

La justificación para la distinción fue que Trump contribuyó a los tratados de paz entre Congo y Ruanda, un acuerdo que beneficiará a empresas de Estados Unidos en el primero de esos países para la explotación de recursos minerales, y del celebrado entre Israel, aliado del país norteamericano, y Palestina, aunque este último estado no intervino en el diseño del plan.

Donald Trump, "líder" por un mundo seguro

“Esto es lo que queremos de un líder, que se preocupe por la gente. Queremos vivir en un mundo y un entorno seguros. Queremos unir. Y eso es precisamente lo que hacemos hoy aquí y lo que continuaremos haciendo en la Copa Mundial de la Fifa”, expresó Infantino durante la premiación de Trump.

>> Leer más: Figuritas del Mundial 2026: confirmaron el lanzamiento con una sorpresa en el paquete

“Se merece el primer Premio Fifa de la Paz por sus acciones y por lo que ha logrado a su manera, que ha sido increíble. Puede contar siempre con mi apoyo y con el de toda la comunidad del fútbol para lograr la paz y promover la prosperidad en todo el mundo”, añadió la mayor autoridad de la Fifa.

Sin Nobel de la Paz, el Fifa de la Paz

El premio fue una especie de resarcimiento para Trump por no recibir el premio Nobel de la Paz, entregado a la opositora venezolana Corina Machado, hoy feliz por la intervención de los Estados Unidos a su país.

La misma Machado que ahora le quiere entregar su Nobel y que fue descartada por Trump para administrar a partir de ahora Venezuela. Esta posición del presidente obedece al celo que tiene de ella porque no le dieron el Nobel, según el diario The Washington Post.

Las palabras de Infantino sobre las acciones de Trump en beneficio de la paz se contraponen con los últimos acontecimientos. El ataque a Venezuela y el rapto de Maduro. Las advertencias amenazantes a países y presidentes, en particular Sheinbaum, máxima autoridad de México, que junto a Estados Unidos y Canadá son las sedes de la Copa del Mundo.

“Es una buena mujer . Pero los cárteles (de droga) gobiernan México. Ella no gobierna México. Algo habrá que hacer”, amenazó.

image (41)
Trump e Infantino en el Salón Oval de la Casa Blanca, con una representación de un boleto del Mundial.

Trump e Infantino en el Salón Oval de la Casa Blanca, con una representación de un boleto del Mundial.

Pese a las agresiones de toda clase de Trump, bajo ningún punto de vista la Fifa de Infantino se plantea una sanción a los Estados Unidos. Si bien en su estatuto no existe ningún artículo explícito que lo obligue a eso, hay uno que se refiere a la promoción, por parte de ese organismo, de los derechos humanos, que podría llevarlo a tomar medidas.

El artículo 3, titulado Derechos Humanos, señala: “La Fifa tiene el firme compromiso de respetar los derechos humanos reconocidos por la comunidad internacional y se esforzará por garantizar el respeto de estos derechos”.

La reciente preocupación manifestada por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos sobre lo sucedido en Venezuela deja más expuesta la supuesta neutralidad de la Fifa.

Rusia sigue prohibida

Pasividad que, por caso, la Fifa no tuvo con Rusia. La nación europea fue excluida a nivel de selecciones y de clubes a raíz de la invasión a Ucrania en 2022. Por esa razón su seleccionado se perdió el Mundial de Qatar 2022 y tampoco pudo disputar las eliminatorias para el Mundial 2026.

>> Leer más: El conmovedor video que compartió AFA por los tres años del Mundial de Qatar

La Fifa adoptó una definición política, que no fue la primera . Le pasó a Rusia. También a Alemania y Japón, prohibidos para competir en el Mundial de Brasil 1950 por el papel que cumplieron en la Segunda Guerra Mundial.

Por la Guerra de los Balcanes, la Fifa tampoco le permitió a la ahora extinta Yugoslavia, 4ª en la Copa del Mundo de Chile 1962, participar de las eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos 1994.

La particular justicia de la Fifa

No actuó igual con Israel por el conflicto en Gaza. El ídolo del fútbol palestino, Suleiman Al-Obeid, fue asesinado por fuerzas israelíes de ocupación en 2025 mientras esperaba ayuda humanitaria. Son más de 200 futbolistas los muertos en Gaza.

Infantino descartó una sanción a Israel y una prohibición a su seleccionado. “La Fifa no puede resolver problemas geopolíticos, pero puede y debe promover el fútbol en todo el mundo aprovechando sus valores unificadores, educativos, culturales y humanitarios”, argumentó el directivo.

Con la doble vara de Infantino, el Mundial 2026 sigue como si nada. Tampoco es ilógico. Tan fuerte es el lazo entre el titular el dirigente del fútbol y Trump que la Fifa tiene una oficina en Nueva York en la Torre Trump, ubicada en la Quinta Avenida.

Noticias relacionadas
En el pasado hicieron jugar a Hoyos como único delantero, segunda punta, extremo y hasta como volante ofensivo. En Newell’s, lo quieren de nueve.

Newell's: Orsi-Gómez buscan en Michael Hoyos al nueve goleador que necesitan

El Tati Bustos Montoya fue jugador de Central, dirigió en las inferiores y vuelve de la mano de Jorge Almirón.

Jorge Almirón tiene ayudantes en su cuerpo técnico identificados con Central

El chileno Vicente Pizarro es el último extranjero que se sumó a Central.

Central se arrima al cupo de extranjeros y lo tiene en cuenta para los próximos refuerzos

newells sumo otro refuerzo: matias coccaro vestira la camiseta rojinegra

Newell's sumó otro refuerzo: Matías Cóccaro vestirá la camiseta rojinegra

Ver comentarios

Las más leídas

Los refuerzos que llegan a Newells firman un contrato con una cláusula muy particular

Los refuerzos que llegan a Newell's firman un contrato con una cláusula muy particular

Militante libertaria de San Lorenzo chocó en la costa y dio 1,89 de alcoholemia

Militante libertaria de San Lorenzo chocó en la costa y dio 1,89 de alcoholemia

Todo por $ 3 mil: una liquidación de ropa provocó largas filas y furor en la peatonal Córdoba

Todo por $ 3 mil: una liquidación de ropa provocó largas filas y furor en la peatonal Córdoba

Insólito test de alcoholemia: un conductor superó el límite del dispositivo

Insólito test de alcoholemia: un conductor superó el límite del dispositivo

Lo último

ANMAT alertó por un tornillo falsificado utilizado en cirugías traumatológicas

ANMAT alertó por un tornillo falsificado utilizado en cirugías traumatológicas

No habrá segunda ola en Venezuela: Donald Trump canceló planes para un nuevo ataque

No habrá segunda ola en Venezuela: Donald Trump canceló planes para un nuevo ataque

Dos heridos en choque múltiple en la autopista a Buenos Aires

Dos heridos en choque múltiple en la autopista a Buenos Aires

Puente Rosario-Victoria: no habrá más cabinas de peaje y el pago será electrónico

Conexión Alto Delta, la nueva concesionaria, comenzó el desmalezamiento y el bacheo en la traza. Reconstruirá la rotonda en Victoria

Puente Rosario-Victoria: no habrá más cabinas de peaje y el pago será electrónico

Por Lucas Ameriso

Rosario, ciudad verde: el 57 % de la superficie de la ciudad cuenta con cobertura vegetal

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Rosario, ciudad verde: el 57 % de la superficie de la ciudad cuenta con cobertura vegetal

Dos heridos en choque múltiple en la autopista a Buenos Aires
LA REGION

Dos heridos en choque múltiple en la autopista a Buenos Aires

No habrá segunda ola en Venezuela: Donald Trump canceló planes para un nuevo ataque
El Mundo

No habrá segunda ola en Venezuela: Donald Trump canceló planes para un nuevo ataque

El tiempo en Rosario: viernes con posibles lluvias aisladas durante todo el día
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con posibles lluvias aisladas durante todo el día

Un disparo de remate en el suelo: imputan a un joven por el crimen de un adolescente en Tablada
Policiales

Un disparo de remate en el suelo: imputan a un joven por el crimen de un adolescente en Tablada

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Los refuerzos que llegan a Newells firman un contrato con una cláusula muy particular

Los refuerzos que llegan a Newell's firman un contrato con una cláusula muy particular

Militante libertaria de San Lorenzo chocó en la costa y dio 1,89 de alcoholemia

Militante libertaria de San Lorenzo chocó en la costa y dio 1,89 de alcoholemia

Todo por $ 3 mil: una liquidación de ropa provocó largas filas y furor en la peatonal Córdoba

Todo por $ 3 mil: una liquidación de ropa provocó largas filas y furor en la peatonal Córdoba

Insólito test de alcoholemia: un conductor superó el límite del dispositivo

Insólito test de alcoholemia: un conductor superó el límite del dispositivo

Guardavidas rescataron a Martín Demichelis y sus hijos en Punta del Este

Guardavidas rescataron a Martín Demichelis y sus hijos en Punta del Este

Ovación
La Fifa mira para otro lado las agresiones de Donald Trump y el Mundial 2026 sigue como si nada

Por Rodolfo Parody
Ovación

La Fifa mira para otro lado las agresiones de Donald Trump y el Mundial 2026 sigue como si nada

La Fifa mira para otro lado las agresiones de Donald Trump y el Mundial 2026 sigue como si nada

La Fifa mira para otro lado las agresiones de Donald Trump y el Mundial 2026 sigue como si nada

Jorge Almirón tiene ayudantes en su cuerpo técnico identificados con Central

Jorge Almirón tiene ayudantes en su cuerpo técnico identificados con Central

Central se arrima al cupo de extranjeros y lo tiene en cuenta para los próximos refuerzos

Central se arrima al cupo de extranjeros y lo tiene en cuenta para los próximos refuerzos

Policiales
Crímenes instigados desde la cárcel: imputan a Brian Villalba por narcomenudeo
Policiales

Crímenes instigados desde la cárcel: imputan a Brian Villalba por narcomenudeo

Un disparo de remate en el suelo: imputan a un joven por el crimen de un adolescente en Tablada

Un disparo de remate en el suelo: imputan a un joven por el crimen de un adolescente en Tablada

Menos secuestros extorsivos en el país en 2025: Rosario no registró ningún caso

Menos secuestros extorsivos en el país en 2025: Rosario no registró ningún caso

Lo acusaron de robar dos baterías y lo golpearon en un taller mecánico de Rosario

Lo acusaron de robar dos baterías y lo golpearon en un taller mecánico de Rosario

La Ciudad
Rosario, ciudad verde: el 57 % de la superficie de la ciudad cuenta con cobertura vegetal

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Rosario, ciudad verde: el 57 % de la superficie de la ciudad cuenta con cobertura vegetal

Puente Rosario-Victoria: no habrá más cabinas de peaje y el pago será electrónico

Puente Rosario-Victoria: no habrá más cabinas de peaje y el pago será electrónico

El tiempo en Rosario: viernes con posibles lluvias aisladas durante todo el día

El tiempo en Rosario: viernes con posibles lluvias aisladas durante todo el día

Playa Olímpica: en la previa de los Juegos Suramericanos, Brindis TV transmite en vivo desde La Florida

"Playa Olímpica": en la previa de los Juegos Suramericanos, Brindis TV transmite en vivo desde La Florida

Lo acusaron de robar dos baterías y lo golpearon en un taller mecánico de Rosario
Policiales

Lo acusaron de robar dos baterías y lo golpearon en un taller mecánico de Rosario

Créditos Nido: quiénes son los 112 rosarinos que ganaron en el nuevo sorteo
La Ciudad

Créditos Nido: quiénes son los 112 rosarinos que ganaron en el nuevo sorteo

Menos secuestros extorsivos en el país en 2025: Rosario no registró ningún caso
Policiales

Menos secuestros extorsivos en el país en 2025: Rosario no registró ningún caso

Funes, el punto de encuentro para la devoción en el santuario del Gauchito Gil
La Región

Funes, el punto de encuentro para la devoción en el santuario del Gauchito Gil

El Heca realizó una ablación de órganos con una técnica inédita en el efector
La Ciudad

El Heca realizó una ablación de órganos con una técnica inédita en el efector

Javkin lanzó el Plan de Calles 2026 con 48 frentes de obra y una inversión récord
La Ciudad

Javkin lanzó el Plan de Calles 2026 con 48 frentes de obra y una inversión récord

Insólito test de alcoholemia: un conductor superó el límite del dispositivo
La Región

Insólito test de alcoholemia: un conductor superó el límite del dispositivo

La provincia aseguró que la cifra de entraderas y escruches está estable
Policiales

La provincia aseguró que la cifra de entraderas y escruches está estable

Tres líneas de colectivos cambian sus recorridos por obras en barrio Bella Vista
LA CIUDAD

Tres líneas de colectivos cambian sus recorridos por obras en barrio Bella Vista

La Policía de Córdoba volvió a romper el molde con un spot al ritmo de Miranda!
Información General

La Policía de Córdoba volvió a romper el molde con un spot al ritmo de Miranda!

Pullaro envió los pliegos de las tres vacantes para la Corte Suprema provincial
Política

Pullaro envió los pliegos de las tres vacantes para la Corte Suprema provincial

Alquileres: La derogación de la ley dejó en Rosario un mercado con sobreoferta
LA CIUDAD

Alquileres: "La derogación de la ley dejó en Rosario un mercado con sobreoferta"

El autor del violento robo en una mueblería de Echesortu estaba preso en Córdoba
POLICIALES

El autor del violento robo en una mueblería de Echesortu estaba preso en Córdoba

Fenómeno viral: cómo se juega al Impostor y cuáles son sus reglas
Información General

Fenómeno viral: cómo se juega al "Impostor" y cuáles son sus reglas

Un auto se incendió en barrio Abasto e investigan si fue intencional
LA CIUDAD

Un auto se incendió en barrio Abasto e investigan si fue intencional

Nación corta las malezas de Circunvalación, pero exigen la reposición de luminarias

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Nación corta las malezas de Circunvalación, pero exigen la reposición de luminarias

Ansés: cuándo se cobran y los montos de las Becas Progresar en enero 2026
Información General

Ansés: cuándo se cobran y los montos de las Becas Progresar en enero 2026

Kioscos: ventas flojas y alerta por el avance de las cadenas en Rosario

Por Nicolás Maggi

Ciudad

Kioscos: ventas flojas y alerta por el avance de las cadenas en Rosario

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.800 millones
Información General

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.800 millones

Ley de alquileres: a dos años de la derogación, insisten en buscar previsibilidad

Por Matías Petisce
La Ciudad

Ley de alquileres: a dos años de la derogación, insisten en buscar previsibilidad