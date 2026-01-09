La Fifa mira para otro lado las agresiones de Donald Trump y el Mundial 2026 sigue como si nada

Gianni Infantino no emite palabra sobre las acciones del presidente de Estados Unidos, que un mes atrás recibió el Premio Fifa de la Paz

Trump e Infantino en el Salón Oval de la Casa Blanca, con una representación de un boleto del Mundial.

Infantino y Trump, durante el sorteo del Mundial 2026. Una alianza que ubica a EEUU en el centro del fútbol mundial.

Donald Trump recibió el Premio Fifa de la Paz de manos de Gianni Infantino, con quien tiene un fuerte lazo.

El presidente de la Fifa , Gianni Infantino, aseguró que el Mundial 2026 será “el mayor espectáculo de la historia” , durante la presentación de innovaciones tecnológicas que se utilizarán con inteligencia artificial y que ayudarán, entre otras cuestiones, a los fallos arbitrales.

Nada mencionó de la situación conflictiva que rodea a la Copa del Mundo , a partir de la invasión de uno de los países organizadores, Estados Unidos, a Venezuela y el secuestro de su presidente Nicolás Maduro.

Infantino guarda un llamativo silencio, en momentos en que el presidente estadounidense Donald Tump generó inestabilidad a nivel mundial , con amenazas a mandatarios americanos, entre ellos nada menos que Claudia Sheinbaum, presidente de México, país coorganizador del Mundial.

Desde el Fifa Gate, impulsado por Estados Unidos por sobornos y corrupción de anteriores autoridades de la Fifa, el país del norte se reposicionó en el centro del fútbol mundial. Infantino tejió lazos estrechos con Estados Unidos. Le dio la organización de la Copa América 2024, el Mundial de Clubes 2025 y ahora el Mundial. No extraña que el titular de la Fifa actué con indiferencia .

Sus elogios hacia Trump son recurrentes. Durante la entrega del trofeo de la Copa del Mundo le dijo que podía tocarlo, porque solo lo puede hacer “un ganador”, como él. Y fue por más. El 5 de diciembre, un mes antes de que las fuerzas armadas de la mayor potencia mundial invadieran Venezuela y raptaran a Maduro y a su esposa Cilia Flores, Infantino le entregó a Trump el primer “Premio Fifa de la Paz: el fútbol une al mundo”.

Infantino y Trump, durante el sorteo del Mundial 2026. Una alianza que ubica a EEUU en el centro del fútbol mundial.

La justificación para la distinción fue que Trump contribuyó a los tratados de paz entre Congo y Ruanda, un acuerdo que beneficiará a empresas de Estados Unidos en el primero de esos países para la explotación de recursos minerales, y del celebrado entre Israel, aliado del país norteamericano, y Palestina, aunque este último estado no intervino en el diseño del plan.

Donald Trump, "líder" por un mundo seguro

“Esto es lo que queremos de un líder, que se preocupe por la gente. Queremos vivir en un mundo y un entorno seguros. Queremos unir. Y eso es precisamente lo que hacemos hoy aquí y lo que continuaremos haciendo en la Copa Mundial de la Fifa”, expresó Infantino durante la premiación de Trump.

“Se merece el primer Premio Fifa de la Paz por sus acciones y por lo que ha logrado a su manera, que ha sido increíble. Puede contar siempre con mi apoyo y con el de toda la comunidad del fútbol para lograr la paz y promover la prosperidad en todo el mundo”, añadió la mayor autoridad de la Fifa.

Sin Nobel de la Paz, el Fifa de la Paz

El premio fue una especie de resarcimiento para Trump por no recibir el premio Nobel de la Paz, entregado a la opositora venezolana Corina Machado, hoy feliz por la intervención de los Estados Unidos a su país.

La misma Machado que ahora le quiere entregar su Nobel y que fue descartada por Trump para administrar a partir de ahora Venezuela. Esta posición del presidente obedece al celo que tiene de ella porque no le dieron el Nobel, según el diario The Washington Post.

Las palabras de Infantino sobre las acciones de Trump en beneficio de la paz se contraponen con los últimos acontecimientos. El ataque a Venezuela y el rapto de Maduro. Las advertencias amenazantes a países y presidentes, en particular Sheinbaum, máxima autoridad de México, que junto a Estados Unidos y Canadá son las sedes de la Copa del Mundo.

“Es una buena mujer . Pero los cárteles (de droga) gobiernan México. Ella no gobierna México. Algo habrá que hacer”, amenazó.

Trump e Infantino en el Salón Oval de la Casa Blanca, con una representación de un boleto del Mundial.

Pese a las agresiones de toda clase de Trump, bajo ningún punto de vista la Fifa de Infantino se plantea una sanción a los Estados Unidos. Si bien en su estatuto no existe ningún artículo explícito que lo obligue a eso, hay uno que se refiere a la promoción, por parte de ese organismo, de los derechos humanos, que podría llevarlo a tomar medidas.

El artículo 3, titulado Derechos Humanos, señala: “La Fifa tiene el firme compromiso de respetar los derechos humanos reconocidos por la comunidad internacional y se esforzará por garantizar el respeto de estos derechos”.

La reciente preocupación manifestada por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos sobre lo sucedido en Venezuela deja más expuesta la supuesta neutralidad de la Fifa.

Rusia sigue prohibida

Pasividad que, por caso, la Fifa no tuvo con Rusia. La nación europea fue excluida a nivel de selecciones y de clubes a raíz de la invasión a Ucrania en 2022. Por esa razón su seleccionado se perdió el Mundial de Qatar 2022 y tampoco pudo disputar las eliminatorias para el Mundial 2026.

La Fifa adoptó una definición política, que no fue la primera . Le pasó a Rusia. También a Alemania y Japón, prohibidos para competir en el Mundial de Brasil 1950 por el papel que cumplieron en la Segunda Guerra Mundial.

Por la Guerra de los Balcanes, la Fifa tampoco le permitió a la ahora extinta Yugoslavia, 4ª en la Copa del Mundo de Chile 1962, participar de las eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos 1994.

La particular justicia de la Fifa

No actuó igual con Israel por el conflicto en Gaza. El ídolo del fútbol palestino, Suleiman Al-Obeid, fue asesinado por fuerzas israelíes de ocupación en 2025 mientras esperaba ayuda humanitaria. Son más de 200 futbolistas los muertos en Gaza.

Infantino descartó una sanción a Israel y una prohibición a su seleccionado. “La Fifa no puede resolver problemas geopolíticos, pero puede y debe promover el fútbol en todo el mundo aprovechando sus valores unificadores, educativos, culturales y humanitarios”, argumentó el directivo.

Con la doble vara de Infantino, el Mundial 2026 sigue como si nada. Tampoco es ilógico. Tan fuerte es el lazo entre el titular el dirigente del fútbol y Trump que la Fifa tiene una oficina en Nueva York en la Torre Trump, ubicada en la Quinta Avenida.