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Ganó un ex-Newell's en el Mundial 2026: Estados Unidos goleó a Paraguay

La selección dirigida por Mauricio Pochettino apabulló al combinado del exentrenador canalla Gustavo Alvaro en la primera fecha del grupo D

13 de junio 2026 · 09:58hs
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Folarin Balogun fue la gran figura local en el debut del Mundial 2026.

Foto: AP Foto/Andre Penner.

Folarin Balogun fue la gran figura local en el debut del Mundial 2026.

La segunda jornada del Mundial 2026 concluyó con el resonante triunfo de Estados Unidos sobre Paraguay por 4 a 1. El combinado de Mauricio Pochettino celebró en Los Ángeles y el exjugador de Newell's se anotó una victoria importantísima en su carrera como entrenador.

El exdirector técnico de París Saint-Germain (PSG) y Tottenham ganó un duelo de santafesinos que también tenía conexiones con el clásico rosarino. En el otro banco de suplentes estuvo el rafaelino Gustavo Alfaro, que trabajó en Central entre 2008 y 2009.

La selección norteamericana vapuleó a su rival en Inglewood con una diferencia de tres goles en el primer tiempo. Los paraguayos consiguieron descontar en el complemento, pero estuvieron lejos de la remontada.

Estados Unidos festejó en el Mundial 2026

Los anfitriones del certamen organizado junto a Canadá y México tardaron apenas siete minutos en abrir el marcador con un tanto en contra de Damián Bobadilla. Después, Folarin Balogun metió un doblete que lo convirtió en la figura del encuentro.

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Estados Unidos sostuvo la ventaja durante buena parte del segundo tiempo. En el minuto 28, Mauricio metió el único gol de Paraguay, aunque no bastó para torcer el rumbo del cotejo.

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El resultado final quedó sellado en tiempo adicional, cuando Giovanni Reyna convirtió con un remate cruzado contra el palo derecho de Orlando Gill. A partir de este triunfo, Estados Unidos quedó bien posicionado para clasificar a los 16avos de final y la selección de Alfaro deberá esforzarse para evitar la eliminación en esta fase.

Las posibilidades de cada equipo en el grupo D recién quedarán definidas este domingo con el duelo de Australia y Turquía. Mientras tanto, Pochettino se mostró muy conforme con el rendimiento del combinado norteamericano y expresó un "agradecimiento masivo" al público en Los Ángeles. "Podemos hacer cosas increíbles si los hinchas nos acompañan de esta manera", afirmó.

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