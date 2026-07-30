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Ricardo Darín vuelve a Rosario con una exitosa obra de teatro

El actor llegará en octubre junto a Andrea Pietra con "Escenas de la vida conyugal" de Ingmar Bergman, vista por más de 750 mil espectadores

30 de julio 2026 · 09:21hs
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Ricardo Darín y Andrea Pietra protagonizan Escenas de la vida conyugal

Ricardo Darín y Andrea Pietra protagonizan "Escenas de la vida conyugal", la obra que lleva más de una década en cartel y vuelve a Rosario

Ricardo Darín y Andrea Pietra vuelven a Rosario con “Pequeñas escenas de la vida conyugal”, el clásico de Ingmar Bergman que conquistó a más de 750000 espectadores desde su estreno en 2013. Dirigida por Norma Aleandro, la obra se podrá ver del jueves 15 al domingo 18 de octubre en el Teatro Astengo (Mitre 754).

Mientras transita la etapa final de su exitoso Tour España 2026 (que continuará durante todo septiembre en Madrid), la obra regresa a la Argentina con dos funciones en Rosario y Córdoba.

Entre 2025 y 2026, “Escenas de la vida conyugal” protagonizó uno de los regresos teatrales más esperados en la Ciudad de Buenos Aires, con 25 funciones totalmente agotadas, reafirmando el vínculo único entre la obra y el público argentino.

Las entradas estarán disponibles a partir del jueves 30 de julio a las 12hs por Ticketek.

>> Leer más: Netflix: la aclamada película de Ricardo Darín que llega a la plataforma

Una obra que atraviesa generaciones

Basada en la mítica obra de Ingmar Bergman, esta versión teatral presenta una serie de episodios que retratan la vida de Juan y Mariana: una pareja atravesada por el amor, la rutina, las contradicciones y las rupturas.

Desde la aparente estabilidad de la vida conyugal hasta el colapso emocional de la separación, la obra expone con una honestidad descarnada de los vínculos humanos, sus tensiones y sus silencios.

"Escenas de la vida conyugal" es mucho más que una historia de pareja: es un espejo donde el público se reconoce, se incomoda y se emociona.

Dirigida por Norma Aleandro, esta adaptación teatral (versión 2018 de Fernando Masllorens y Federico González del Pino) apuesta por lo esencial: texto, actuación y emoción. Con una puesta sobria y sin artificios, la obra se sostiene en interpretaciones profundamente humanas, que transitan con naturalidad entre el humor, la ternura y el dolor.

Con más de 750.000 espectadores y más de una década en cartel, la obra se ha consolidado como un clásico contemporáneo del teatro en español, logrando una conexión única con el público en cada país donde se presenta.

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