Un club grande de Sudamérica anunció la contratación de Vozinha, el mejor arquero del Mundial 2026

El guardameta de Cabo Verde, de 40 años, viene de quedar libre del G.D. Chaves de Portugal y ya tiene todo acordado para desembarcar en el continente

Vozinha, arquero de Cabo Verde, se ganó el cariño de millones de fanáticos en este Mundial.

Hace un mes y medio que la vida de Vozinha , el arquero revelación del Mundial 2026 y que llegó al torneo sin club , cambió por completo. Su participación en la Copa del Mundo representando a Cabo Verde fue una vidriera inmejorable para que este guardameta de 40 años comience a ser reconocido a nivel global.

Su participación en el Mundial no sólo le permitió conseguir millones de seguidores en redes sociales sino algo mucho más importante: sobre el final de su carrera, podrá calzarse la camiseta de uno de los clubes grandes de Sudamérica gracias a sus actuaciones memorables, como ante la selección argentina.

Sus intervenciones en la Copa del Mundo fueron fundamentales para que Cabo Verde, en su primera participación mundialista, supere la fase de grupos dejando afuera a un campeón del mundo (Uruguay) y a un participante asiduo (Arabia Saudita). Sus empates frente a esas selecciones y a España le permitieron quedar en el segundo puesto del Grupo H , con lo que consiguieron el boleto a los dieciseisavos de final, en donde enfrentaron con un buen planteo táctico a Argentina .

Tras un Mundial que le cambió la vida por completo, Josimar José Évora Dias, conocido por todo el planeta como Vozinha , tiene todo acordado para sumarse al Colo Colo de Chile.

En las últimas horas de este viernes, el Cacique le dio la bienvenida a través de sus redes sociales al arquero caboverdiano con un sugestivo posteo.

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El club trasandino le ganó la pulseada nada más y nada menos que al Inter Miami de Lionel Messi, que también había mostrado interés por sumarlo a sus filas luego de que el propio arquero manifestara a la cadena estadounidense CBS que quiere competir uno o dos años más.

Sin embargo, en la misma entrevista, el arquero caboverdiano había dejado muy en claro que iba a elegir "un equipo que me quiera como futbolista y no por marketing“.

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En el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, Vozinha jugó cuatro partidos en los que recibió cinco goles, tres de ellos de la selección argentina. El arquero fue elegido por la Fifa para integrar el once ideal del Mundial 2026 en una decisión muy discutida, en la que se dejó afuera al Guante de Oro, el español Unai Simón, que recibió un solo gol en todo el torneo.

La historia de Vozinha

Josimar José Évora Dias nació el 3 de junio de 1986 en Mindelo, Cabo Verde, solamente un día después de la victoria 3-1 de Argentina sobre Corea del Sur en el Mundial de aquel año. Sus padres lo llamaron Josimar en homenaje al lateral brasileño que fue una de las figuras de esa edición.

Durante su infancia, debido a que su padre integraba el ejército y su madre trabajaba muchas horas, creció bajo el cuidado de sus abuelos. Recibió el apodo de “Vozinha”, que en portugués significa “abuelita”, porque volvía a su casa llorando tras recibir golpes de chicos más grandes que se burlaban de él, según confesó el propio futbolista en una entrevista con la Fifa.

Cuando tenía 16 años, encontró su posición como arquero y comenzó su recorrido hasta ser futbolista profesional, con una carrera que lo llevó por Angola, Moldavia, Chipre, Eslovaquia, Portugal y, ahora, Chile.