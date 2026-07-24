La Capital | Ovación | club

Un club grande de Sudamérica anunció la contratación de Vozinha, el mejor arquero del Mundial 2026

El guardameta de Cabo Verde, de 40 años, viene de quedar libre del G.D. Chaves de Portugal y ya tiene todo acordado para desembarcar en el continente

24 de julio 2026 · 22:45hs
Google Seguir a La Capital en Google
Vozinha

AP

Vozinha, arquero de Cabo Verde, se ganó el cariño de millones de fanáticos en este Mundial.

Hace un mes y medio que la vida de Vozinha, el arquero revelación del Mundial 2026 y que llegó al torneo sin club, cambió por completo. Su participación en la Copa del Mundo representando a Cabo Verde fue una vidriera inmejorable para que este guardameta de 40 años comience a ser reconocido a nivel global.

Su participación en el Mundial no sólo le permitió conseguir millones de seguidores en redes sociales sino algo mucho más importante: sobre el final de su carrera, podrá calzarse la camiseta de uno de los clubes grandes de Sudamérica gracias a sus actuaciones memorables, como ante la selección argentina.

Sus intervenciones en la Copa del Mundo fueron fundamentales para que Cabo Verde, en su primera participación mundialista, supere la fase de grupos dejando afuera a un campeón del mundo (Uruguay) y a un participante asiduo (Arabia Saudita). Sus empates frente a esas selecciones y a España le permitieron quedar en el segundo puesto del Grupo H, con lo que consiguieron el boleto a los dieciseisavos de final, en donde enfrentaron con un buen planteo táctico a Argentina.

Vozinha llega a Sudamérica

Tras un Mundial que le cambió la vida por completo, Josimar José Évora Dias, conocido por todo el planeta como Vozinha, tiene todo acordado para sumarse al Colo Colo de Chile.

En las últimas horas de este viernes, el Cacique le dio la bienvenida a través de sus redes sociales al arquero caboverdiano con un sugestivo posteo.

El club trasandino le ganó la pulseada nada más y nada menos que al Inter Miami de Lionel Messi, que también había mostrado interés por sumarlo a sus filas luego de que el propio arquero manifestara a la cadena estadounidense CBS que quiere competir uno o dos años más.

Sin embargo, en la misma entrevista, el arquero caboverdiano había dejado muy en claro que iba a elegir "un equipo que me quiera como futbolista y no por marketing“.

>> Leer más: Cabo Verde volvió a casa como un campeón: los videos de una recepción multitudinaria

En el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, Vozinha jugó cuatro partidos en los que recibió cinco goles, tres de ellos de la selección argentina. El arquero fue elegido por la Fifa para integrar el once ideal del Mundial 2026 en una decisión muy discutida, en la que se dejó afuera al Guante de Oro, el español Unai Simón, que recibió un solo gol en todo el torneo.

La historia de Vozinha

Josimar José Évora Dias nació el 3 de junio de 1986 en Mindelo, Cabo Verde, solamente un día después de la victoria 3-1 de Argentina sobre Corea del Sur en el Mundial de aquel año. Sus padres lo llamaron Josimar en homenaje al lateral brasileño que fue una de las figuras de esa edición.

Durante su infancia, debido a que su padre integraba el ejército y su madre trabajaba muchas horas, creció bajo el cuidado de sus abuelos. Recibió el apodo de “Vozinha”, que en portugués significa “abuelita”, porque volvía a su casa llorando tras recibir golpes de chicos más grandes que se burlaban de él, según confesó el propio futbolista en una entrevista con la Fifa.

Cuando tenía 16 años, encontró su posición como arquero y comenzó su recorrido hasta ser futbolista profesional, con una carrera que lo llevó por Angola, Moldavia, Chipre, Eslovaquia, Portugal y, ahora, Chile.

Noticias relacionadas
Agustín Módica celebra su gol contra Central Córdoba. El ex-Central le dio la victoria a Gimnasia de Mendoza.

Un ex-Central marcó la diferencia en un partido clave para el futuro de Newell's

Así quedó el Alpine luego de un extraño despiste antes del ingreso a la recta principal. Franco Colapinto giró poco en el difícil Hungaroring. Este domingo, el GP de Hungría.

Franco Colapinto: el gran golpe sobre la mesa, el golpe en serio y el del anuncio por venir

Ezequiel Unsain se formó en Newells, jugó en Defensa y Justicia y en Necaxa y ahora está en Talleres.

El ex-Newell's que volvió al fútbol argentino y debutará justamente contra el Rojinegro

Braian Aguirre está vistiendo la camiseta de inter de Porto Alegre. Su próximo destino podría ser Central.

En Central siguen trabajando en la búsqueda de refuerzos y el que vendría tiene aroma a café

Ver comentarios

Las más leídas

Cómo es el auto que recibió a Messi en Rosario tras su regreso del Mundial

Cómo es el auto que recibió a Messi en Rosario tras su regreso del Mundial

En Central siguen trabajando en la búsqueda de refuerzos y el que vendría tiene aroma a café

En Central siguen trabajando en la búsqueda de refuerzos y el que vendría tiene aroma a café

Accidente en barrio Martin: un taxi se incrustó en un local de milanesas

Accidente en barrio Martin: un taxi se incrustó en un local de milanesas

Un ex-Central marcó la diferencia en un partido clave para el futuro de Newells

Un ex-Central marcó la diferencia en un partido clave para el futuro de Newell's

Lo último

Planetario en vacaciones

Planetario en vacaciones

Antonio Tarragó Ros en Entre Cuerdas y Letras

Antonio Tarragó Ros en Entre Cuerdas y Letras

Un brindis para celebrar 99 años de radio, periodismo y cercanía

Un brindis para celebrar 99 años de radio, periodismo y cercanía

Encuentran casi 400 kilos de cocaína ocultos en camiones que circulaban por Santa Fe

Los vehículos eran conducidos por ciudadanos bolivianos y el monto decomisado asciende a unos 7 millones de dólares. Advierten por una nueva modalidad que se replica en otras rutas de Latinoamérica
Encuentran casi 400 kilos de cocaína ocultos en camiones que circulaban por Santa Fe
Tras la polémica liberación, volvieron a detener al papá de Sofía Delgado en San Lorenzo
Policiales

Tras la polémica liberación, volvieron a detener al papá de Sofía Delgado en San Lorenzo

Accidente en barrio Martin: un taxi se incrustó en un local de milanesas
La Ciudad

Accidente en barrio Martin: un taxi se incrustó en un local de milanesas

El fin de semana arranca con niebla y nubes antes de otro aumento de temperatura
La Ciudad

El fin de semana arranca con niebla y nubes antes de otro aumento de temperatura

El dólar y el riesgo país cerraron la semana con tendencia alcista
Economía

El dólar y el riesgo país cerraron la semana con tendencia alcista

Paritarias: Amsafé rechazó la oferta de aumento salarial y va al paro en agosto
La Ciudad

Paritarias: Amsafé rechazó la oferta de aumento salarial y va al paro en agosto

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Cómo es el auto que recibió a Messi en Rosario tras su regreso del Mundial

Cómo es el auto que recibió a Messi en Rosario tras su regreso del Mundial

En Central siguen trabajando en la búsqueda de refuerzos y el que vendría tiene aroma a café

En Central siguen trabajando en la búsqueda de refuerzos y el que vendría tiene aroma a café

Accidente en barrio Martin: un taxi se incrustó en un local de milanesas

Accidente en barrio Martin: un taxi se incrustó en un local de milanesas

Un ex-Central marcó la diferencia en un partido clave para el futuro de Newells

Un ex-Central marcó la diferencia en un partido clave para el futuro de Newell's

Condenaron al financista y joyero que estafó a 46 personas por más de 860 mil dólares

Condenaron al financista y joyero que estafó a 46 personas por más de 860 mil dólares

Ovación
La revancha para Central será rápida, pero resta conocer la evolución de los lesionados
Ovación

La revancha para Central será rápida, pero resta conocer la evolución de los lesionados

La revancha para Central será rápida, pero resta conocer la evolución de los lesionados

La revancha para Central será rápida, pero resta conocer la evolución de los lesionados

Newells: los que llegaron al parque Independencia irían al banco frente a Talleres

Newell's: los que llegaron al parque Independencia irían al banco frente a Talleres

Un ex-Central marcó la diferencia en un partido clave para el futuro de Newells

Un ex-Central marcó la diferencia en un partido clave para el futuro de Newell's

Policiales
Allanamientos en Villa La Lata para terminar con una banda barrial de venta de drogas
Policiales

Allanamientos en Villa La Lata para terminar con una banda barrial de venta de drogas

Encuentran casi 400 kilos de cocaína ocultos en camiones que circulaban por Santa Fe

Encuentran casi 400 kilos de cocaína ocultos en camiones que circulaban por Santa Fe

Desbaratan una banda que llevaba cocaína desde Salta hasta la Ciudad de Buenos Aires

Desbaratan una banda que llevaba cocaína desde Salta hasta la Ciudad de Buenos Aires

Tras la polémica liberación, volvieron a detener al papá de Sofía Delgado en San Lorenzo

Tras la polémica liberación, volvieron a detener al papá de Sofía Delgado en San Lorenzo

La Ciudad
El fin de semana arranca con niebla y nubes antes de otro aumento de temperatura
La Ciudad

El fin de semana arranca con niebla y nubes antes de otro aumento de temperatura

Invitan a periodistas a una jornada sobre ciudadanía digital, derechos humanos e inteligencia artificial

Invitan a periodistas a una jornada sobre ciudadanía digital, derechos humanos e inteligencia artificial

Accidente en barrio Martin: un taxi se incrustó en un local de milanesas

Accidente en barrio Martin: un taxi se incrustó en un local de milanesas

Acueducto Gran Rosario: presentaron las ofertas para la segunda etapa de obras

Acueducto Gran Rosario: presentaron las ofertas para la segunda etapa de obras

Estados Unidos aplica nuevos aranceles para 60 países: qué impacto tiene en Argentina
El Mundo

Estados Unidos aplica nuevos aranceles para 60 países: qué impacto tiene en Argentina

Internaron a una mujer con quemaduras graves y le pusieron custodia a su pareja
Policiales

Internaron a una mujer con quemaduras graves y le pusieron custodia a su pareja

Violencia de género: la mitad de las tobilleras duales se usa en Rosario

Por Thamina Habichayn
La Ciudad

Violencia de género: la mitad de las tobilleras duales se usa en Rosario

Refuerzan los controles de tránsito por los festejos del Día del Amigo
La Ciudad

Refuerzan los controles de tránsito por los festejos del Día del Amigo

El consumo de cerdo en Argentina creció un 300% en dos décadas
Economía

El consumo de cerdo en Argentina creció un 300% en dos décadas

La madre de un preso que ordenó balear un micro penitenciario fue condenada por organizar una banda narco
Policiales

La madre de un preso que ordenó balear un micro penitenciario fue condenada por organizar una banda narco

Netflix: una película corta, inquietante e impredecible causa furor
Zoom

Netflix: una película corta, inquietante e impredecible causa furor

Murió Horacio Quiroga, el arquitecto que hizo realidad el Parque de España 
La Ciudad

Murió Horacio Quiroga, el arquitecto que hizo realidad el Parque de España 

Quién fue María Remedios del Valle, heroína de la Guerra de la Independencia
Información General

Quién fue María Remedios del Valle, heroína de la Guerra de la Independencia

Carta de un árabe a los argentinos

Por Elías Soso / Presidente honorario de Came y de la Asociación Empresaria de Rosario
Opinión

Carta de un árabe a los argentinos

A 91 años del asesinato del senador santafesino Enzo Bordabehere: cuatro disparos en pleno recinto del Congreso
Política

A 91 años del asesinato del senador santafesino Enzo Bordabehere: cuatro disparos en pleno recinto del Congreso

Crimen de Marcos Guenchul: siete años de controversia judicial y una familia que lo recuerda
Policiales

Crimen de Marcos Guenchul: siete años de controversia judicial y una familia que lo recuerda

Justicia y mandato constitucional: una reforma impostergable
En foco

Justicia y mandato constitucional: una reforma impostergable

¿Racismo en Argentina?: qué dicen africanos y haitianos que viven en Rosario
La Ciudad

¿Racismo en Argentina?: qué dicen africanos y haitianos que viven en Rosario

El tiempo en Rosario: un viernes nublado con leve ascenso de la temperatura
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un viernes nublado con leve ascenso de la temperatura

Paritarias en Santa Fe: UPCN y ATE aceptaron la oferta salarial de la provincia
La Ciudad

Paritarias en Santa Fe: UPCN y ATE aceptaron la oferta salarial de la provincia

Adelantaron qué meses serían los más críticos de El Niño en Santa Fe
La Región

Adelantaron qué meses serían los más críticos de El Niño en Santa Fe

El gobierno busca impulsar el crédito hipotecario: cómo funcionaría el nuevo esquema
Información General

El gobierno busca impulsar el crédito hipotecario: cómo funcionaría el nuevo esquema

Feria del Libro en Rosario 2026: cómo es la inscripción para librerías, editoriales y autores
La Ciudad

Feria del Libro en Rosario 2026: cómo es la inscripción para librerías, editoriales y autores

Rosario activó el protocolo antipicadas: operativos permanentes y multas de hasta $5,7 millones

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Rosario activó el protocolo antipicadas: operativos permanentes y multas de hasta $5,7 millones