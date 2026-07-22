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El canciller argentino recogió el guante de Central tras el Mundial 2026: "Que me demanden"

Pablo Quirno ratificó sus críticas al Canalla por el saludo a la selección mediante una foto que no incluía a Lionel Messi

22 de julio 2026 · 11:15hs
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El funcionario se quejó del mensaje auriazul para el equipo de fútbol nacional.

Foto: X/@cancilleria_ar.

El funcionario se quejó del mensaje auriazul para el equipo de fútbol nacional.

Parece que la aclaración de Central sobre la foto de Argentina que compartió el club en redes luego del Mundial 2026 no hizo mella en la postura de uno de los críticos que mayor visibilidad tuvo en redes sociales. Ante la posibilidad de un conflicto judicial por un tuit, el canciller Pablo Quirno le respondió al club este martes en Buenos Aires: "Que me demanden".

El titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto no dio marcha atrás en cuanto a su lectura del saludo canalla al plantel subcampeón después de la derrota en la final con España en Estados Unidos. "¿Decís gracias, selección, y no ponés a Messi? De mínima, creo que fue un error", señaló.

Durante su visita a la Exposición Rural 2026, el funcionario consideró que no cometió ningún exabrupto a la hora de pronunciarse sobre el tema en su cuenta oficial. En este sentido, explicó: "Soy de contestar. Posteé como posteo generalmente cuando tengo diferencias. Lo bueno de X es que uno puede expresarse".

¿Qué dijo Pablo Quirno sobre la publicación de Central?

Quirno desató la discusión el último domingo, cuando hizo un llamado de atención sobre la foto que había elegido el Canalla para felicitar al equipo argentino por el subcampeonato. "Siempre se puede ser más odioso", comentó respecto de la publicación posterior a la final en Nueva Jersey.

Dentro del mensaje, el economista porteño e hincha de River postuló que la imagen había sido elegida en base a la rivalidad del clásico rosarino. Al respecto, comentó: "Sacar a Messi y Scaloni de esta foto por ser de Newell’s es otra desgracia institucional que se agrega a haber aceptado ese trofeo infame". Así aludió también a la entrega de la copa del Campeonato de Liga 2025 para la Academia por haber obtenido el primer puesto en la tabla anual.

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El tuit del canciller tuvo una respuesta pública de Central por la misma vía. Al día siguiente, la entidad expresó "enorme sorpresa por la infamia y las repercusiones nacionales que generó una simple publicación de un club de fútbol". Por otra parte, el comunicado advirtió: "En ningún momento cabe que autoridades de la nación, que deberían estar ocupados con temas más relevantes, repliquen y traten de direccionar este tipo de mensajes de índole deportivo".

Los directivos de la Academia plantearon la posibilidad de iniciar acciones legales contra Quirno por sus declaraciones en X. Ante la consulta sobre la controversia durante un reportaje en Radio Rivadavia, contestó: "Que me demanden, qué querés que te diga. Ellos son libres de hacer lo que tengan que hacer y yo me defenderé en todo caso".

¿Por qué Central no puso a Messi en su publicación?

Central señaló que la ausencia del capitán argentino en la publicación del domingo no tiene que ver con el hecho de que haya jugado en Newell's cuando era chico. "En la foto se hizo centro en Giovani Lo Celso, jugador nacido en las divisiones inferiores del club", remarcaron.

Los encargados de las redes sociales auriazules explicaron que el diseño siguió el criterio habitual y se basó en una imagen de la formación inicial del equipo argentino. En esta oportunidad, eligieron la de la formación para enfrentar a Jordania. El futbolista de Betis disputó entonces su único partido como titular en el certamen.

La aclaración no conformó al ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. "Si hubieran querido homenajear a Lo Celso, lo hubieran hecho en el partido que jugó. Inexcusable", sentenció en un segundo tuit.

El Canalla se pronunció en sentido contrario y destacó el "sentimiento de absoluta admiración y enorme respeto que existe por cada jugador que compone esta selección argentina, así como por su cuerpo técnico, colaboradores y dirigentes". También se refirieron en particular a Messi: "Lo admiramos como profesional y como persona, y con cuya familia se mantiene una excelente relación de años".

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