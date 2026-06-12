Gustavo Alfaro protagonizó un emotivo momento antes del debut de Paraguay en el Mundial 2026

El mediocampista Diego Gómez rompió en llanto al hablar sobre el regreso de la Albirroja a una Copa del Mundo y el técnico santafesino lo consoló

El gesto de Gustavo Alfaro con Diego Gómez en la antesala del debut de Paraguay en el Mundial

La selección de Paraguay volverá a disputar una Copa del Mundo después de 16 años y la emoción ya se hizo sentir antes de su debut. Durante la conferencia de prensa previa al partido frente a Estados Unidos, el mediocampista Diego Gómez no pudo contener las lágrimas al hablar sobre el significado de la clasificación.

El volante del Brighton de Inglaterra, que compartió plantel con Lionel Messi en Inter Miami, se quebró mientras intentaba explicar lo que representa para el país regresar a la máxima cita del fútbol luego de tres ausencias consecutivas.

"Estoy muy contento de poder representar a mi país, que logramos después de mucho una clasificación y la verdad que...", alcanzó a decir antes de emocionarse y recibir el aplauso de los presentes.

Sentado a su lado, Gustavo Alfaro reaccionó de inmediato. El entrenador argentino tomó al futbolista por el hombro y lo abrazó, celebrando un emotivo momento. "Es lo que sentimos todos y es lo que siente todo Paraguay. Eso sienten nuestros jugadores" , expresó el técnico santafesino.

Tras recuperarse, Gómez agradeció públicamente el respaldo que recibió del entrenador durante el proceso de clasificación: "Es un profe magnífico, siempre me dio confianza y a toda mi familia le dio ese abrazo. Gracias a él pudimos lograrlo otra vez".

Embed ASÍ LO SIENTE PARAGUAY: DIEGO GÓMEZ no ocultó su emoción un día antes del debut de la Albirroja en la Copa del Mundo y no pudo contener las lágrimas.



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Alfaro y la ilusión de Paraguay en el Mundial 2026

Por otro lado, Alfaro analizó el desafío que afrontará la Albirroja en su debut ante Estados Unidos: "Tenemos claro del rival que vamos enfrentar, de cómo se ha preparado para esto durante mucho tiempo para este mundial que van a organizar con México y Canadá para tener la mejor actuación de la historia, y tiene un entrenador de mucha jerarquía también como (Mauricio) Pochettino".

El entrenador destacó la experiencia de sus futbolistas y aseguró que la selección guaraní llega en buen momento: "El nuestro es un equipo que va a debutar en una Copa del Mundo, pero que tiene muchas batallas disputadas. Confiamos en el trabajo que hemos hecho, en el talento de nuestros jugadores y la historia que siempre Paraguay ha esgrimido en los Mundiales al ser siempre un rival complejo y difícil".

Además, remarcó las aspiraciones del equipo en Norteamérica: "Nuestra intención no es venir a participar, sino que vamos a competir. Trataremos de jugar de igual a igual contra todos de la misma manera. Esperemos que eso desemboque en los resultados que tanto nosotros como el país esperamos tener para pasar a la siguiente fase".

El entrenador también destacó el recorrido que realizó el plantel: “Este equipo tiene experiencia en un montón de batallas para llegar hasta acá. Ellos ya ganaron cuando estuvieron de pie en los momentos más adversos. Recuperaron el ADN del país, contagiaron al país".

El técnico oriundo de Rafaela valoró la clasificación conseguida a la Copa del Mundo: "Es un momento de mucha plenitud, de mucha alegría, porque sabemos las necesidades que el país tenía de esto, la lucha que los jugadores habían tenido a lo largo de todo este tiempo para tratar de lograrlo, así que llegamos de la manera en que queremos llegar".

Paraguay integra el Grupo D junto a Estados Unidos, Australia y Turquía. Su debut será este viernes a las 22 ante el equipo anfitrión en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Luego, se medirá el próximo 20 de junio ante el conjunto europeo en el San Francisco Bay Area Stadium y cerrará su participación en la fase de grupos ante los oceánicos el 26 de junio en el mismo escenario.