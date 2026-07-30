La Capital | Información General | San Juan

Tragedia del helicóptero en San Juan: quién era el piloto que trabajaba para una firma rosarina

Matías "Ronco" Valenzuela murió junto a otras seis personas al caer la nave donde viajaba hacia una capacitación para combatir incendios forestales

30 de julio 2026 · 08:55hs
Google Seguir a La Capital en Google
Matías Ronco Valenzuela

Matías "Ronco" Valenzuela", el piloto de 53 años fallecido en el accidente aéreo en San Juan

La tragedia del helicóptero que este miércoles se estrelló en la provincia de San Juan conmocionó al país. Entre las siete víctimas fatales se encontraba el comandante Matías "El Ronco" Valenzuela, un experimentado piloto de 53 años que trabajaba para una empresa de aeroemergencias con base en Rosario.

Valenzuela estaba al mando del helicóptero Bell 412EP, matrícula LV-KGR, operado por JasFly S.A., que la Agencia Federal de Emergencias, dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, contrató para una misión oficial.

La aeronave trasladaba personal especializado y funcionarios desde la ciudad de San Juan hacia Valle Fértil, donde iban a participar de una capacitación del Sistema Nacional de Manejo del Fuego. El vuelo también tenía previsto continuar hacia La Rioja para colaborar con los operativos por los incendios forestales.

Poco tiempo antes del accidente, Valenzuela habló con una periodista de Canal 8 de San Juan dentro del propio helicóptero. Durante la entrevista describió los riesgos de la actividad que desarrollaba: "Es uno de los trabajos en helicóptero, no sé si el mayor, pero el que más riesgo tiene. Te tiene que gustar. Siempre tratamos de tener todas las medidas de seguridad y hacer esto que tanto nos gusta".

Quién era Matías "Ronco" Valenzuela

Valenzuela era oriundo de General Belgrano, en la provincia de Buenos Aires. Estaba en pareja, tenía una hija y acumulaba más de tres décadas de experiencia como comandante de helicópteros de la Policía bonaerense.

Entre 2009 y 2015 se desempeñó como comandante de helicópteros en la Dirección Aérea Brown. En 2012 también ocupó el cargo de jefe de Operaciones de la Dirección Aérea Lanús durante nueve meses.

Desde 2018 trabajaba como comandante de helicópteros en JasFly, empresa dedicada a operaciones aéreas especiales.

>> Leer más: Tragedia en San Juan: cayó un helicóptero y murieron las siete personas a bordo

Su trayectoria también incluyó una amplia actividad como instructor. Dictó el curso de seguridad de vuelo en montaña desde 2011, realizó capacitaciones sobre combate de incendios en la Escuela Alpha Whisky y enseñó el taller para instructores de helicópteros de la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac). Además, brindó cursos de seguridad en montaña en Hangar Uno.

Su formación profesional abarcó vuelo nocturno, habilitación para vuelo instrumental, vuelos fotográficos, sistema FLIR y certificación oficial como operador radiotelefonista restringido, además de una extensa experiencia en incendios forestales.

El vínculo con una empresa de Rosario

Además de su trabajo en JasFly, Valenzuela integraba el equipo de UT Aeroemergencias, considerada la primera empresa de aeroemergencias médicas de la provincia de Santa Fe.

La firma opera desde el Aeropuerto Internacional Rosario "Islas Malvinas" y presta servicios de evacuación aérea, rescate y traslados sanitarios en gran parte del centro del país.

Tras conocerse la noticia, la empresa publicó un emotivo mensaje para despedir al comandante.

"Con profundo dolor despedimos a nuestro querido comandante. Su partida deja un vacío inmenso en nuestro equipo y en cada persona que tuvo el privilegio de compartir su vocación, su entrega y su enorme corazón".

En el comunicado, la compañía también resaltó su calidad humana: "Ronco fue mucho más que un comandante excepcional: fue un compañero leal, un amigo incondicional y un ejemplo de profesionalismo y humanidad. Siempre tuvo el afán de ayudar a los demás y darles una oportunidad más".

El mensaje concluyó: "Hoy lo despedimos, pero su legado vivirá para siempre en cada vuelo, en cada misión y en cada vida que ayudó a salvar".

Noticias relacionadas
tpr califico como un paso estrategico el acuerdo entre santa fe y san juan para potenciar la mineria

TPR calificó como "un paso estratégico" el acuerdo entre Santa Fe y San Juan para potenciar la minería

La herramienta se encuentra disponible en la aplicación Mi Pami

Qué es el botón de emergencias de Pami y para qué sirve

Resultados del Quini 6 de este miércoles 29 de julio

Quini 6 vacante: cuántos millones se llevaron los ganadores del Siempre Sale

Las semillas deben pasar por un proceso de activación

Por qué activar las semillas y cómo hacerlo

Ver comentarios

Las más leídas

Personal de las Fuerzas Armadas denuncia que afiliados se quedaron sin cobertura médica

Personal de las Fuerzas Armadas denuncia que afiliados se quedaron sin cobertura médica

El defensor que buscaba Central fue desafectado de actual equipo y está cerca de Arroyito

El defensor que buscaba Central fue desafectado de actual equipo y está cerca de Arroyito

Tragedia en San Juan: el piloto fallecido trabajaba en una empresa de emergencias de Rosario

Tragedia en San Juan: el piloto fallecido trabajaba en una empresa de emergencias de Rosario

El gurú rosarino del blue le puso precio al dólar de 2027: a cuánto cotizará

El gurú rosarino del blue le puso precio al dólar de 2027: a cuánto cotizará

Lo último

Santa Fe prorrogó el plan de pago de impuestos provinciales: cómo adherirse

Santa Fe prorrogó el plan de pago de impuestos provinciales: cómo adherirse

Rosario celebra Tanabata, el festival que invita a conocer las tradiciones japonesas

Rosario celebra Tanabata, el festival que invita a conocer las tradiciones japonesas

El taller de teatro Magnafama de Timbúes, brilló con la presentación de la obra La verdad de la mentira

El taller de teatro Magnafama de Timbúes, brilló con la presentación de la obra "La verdad de la mentira"

Qué pasó con La Favorita: la historia del cierre del proyecto que ilusionó a los rosarinos

El empresario Guillermo Nudenberg rompió el silencio y explicó, en diálogo con La Capital, por qué no pudieron seguir adelante con la propuesta
Qué pasó con La Favorita: la historia del cierre del proyecto que ilusionó a los rosarinos
Un alerta por tormentas fuertes en Rosario empañará el fin de semana
La Ciudad

Un alerta por tormentas fuertes en Rosario empañará el fin de semana

Casi 80 trabajadores dejaron el Conicet Rosario: Somos resilientes, pero hay un límite

Por Nachi Saieg
La Ciudad

Casi 80 trabajadores dejaron el Conicet Rosario: "Somos resilientes, pero hay un límite"

Día clave para la nueva ley electoral: Unidos busca cerrar su proyecto

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Día clave para la nueva ley electoral: Unidos busca cerrar su proyecto

Se entregó el colectivero acusado de matar a hombre que vivía en la calle
La ciudad

Se entregó el colectivero acusado de matar a hombre que vivía en la calle

Micaela Albornoz: a más de un mes de su desaparición, nueva marcha por avances en la investigación
Policiales

Micaela Albornoz: a más de un mes de su desaparición, nueva marcha por avances en la investigación

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Personal de las Fuerzas Armadas denuncia que afiliados se quedaron sin cobertura médica

Personal de las Fuerzas Armadas denuncia que afiliados se quedaron sin cobertura médica

El defensor que buscaba Central fue desafectado de actual equipo y está cerca de Arroyito

El defensor que buscaba Central fue desafectado de actual equipo y está cerca de Arroyito

Tragedia en San Juan: el piloto fallecido trabajaba en una empresa de emergencias de Rosario

Tragedia en San Juan: el piloto fallecido trabajaba en una empresa de emergencias de Rosario

El gurú rosarino del blue le puso precio al dólar de 2027: a cuánto cotizará

El gurú rosarino del blue le puso precio al dólar de 2027: a cuánto cotizará

Nació en Haití, fue adoptado por una familia argentina y debutó con la selección sub-17

Nació en Haití, fue adoptado por una familia argentina y debutó con la selección sub-17

Ovación
Newells, entre trascendidos y otra racha negra de lesiones, visita a Independiente

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's, entre trascendidos y otra racha negra de lesiones, visita a Independiente

Newells, entre trascendidos y otra racha negra de lesiones, visita a Independiente

Newell's, entre trascendidos y otra racha negra de lesiones, visita a Independiente

Campaz, el mejor en el inicio: uno de los pocos por el que Central podría recaudar por una venta

Campaz, el mejor en el inicio: uno de los pocos por el que Central podría recaudar por una venta

Copa Santa Fe: Timbuense venció a Central Córdoba y jugará los cuartos de final

Copa Santa Fe: Timbuense venció a Central Córdoba y jugará los cuartos de final

Policiales
Micaela Albornoz: a más de un mes de su desaparición, nueva marcha por avances en la investigación
Policiales

Micaela Albornoz: a más de un mes de su desaparición, nueva marcha por avances en la investigación

La Cámara Penal confirmó la condena al exfiscal regional Patricio Serjal

La Cámara Penal confirmó la condena al exfiscal regional Patricio Serjal

Condenan a una mujer que organizó una banda criminal mediante las visitas a un preso de Piñero

Condenan a una mujer que organizó una banda criminal mediante las visitas a un preso de Piñero

Buscan a un hombre visto por última vez hace dos semanas en Fray Luis Beltrán

Buscan a un hombre visto por última vez hace dos semanas en Fray Luis Beltrán

La Ciudad
Rosario celebra Tanabata, el festival que invita a conocer las tradiciones japonesas
La Ciudad

Rosario celebra Tanabata, el festival que invita a conocer las tradiciones japonesas

Un alerta por tormentas fuertes en Rosario empañará el fin de semana

Un alerta por tormentas fuertes en Rosario empañará el fin de semana

Se entregó el colectivero acusado de matar a hombre que vivía en la calle

Se entregó el colectivero acusado de matar a hombre que vivía en la calle

Casi 80 trabajadores dejaron el Conicet Rosario: Somos resilientes, pero hay un límite

Casi 80 trabajadores dejaron el Conicet Rosario: "Somos resilientes, pero hay un límite"

Tragedia en San Juan: cayó un helicóptero y murieron las siete personas a bordo
Información General

Tragedia en San Juan: cayó un helicóptero y murieron las siete personas a bordo

Quién era Mark Lensink, el turista neerlandés que murió en un accidente en las Cataratas del Iguazú
Información General

Quién era Mark Lensink, el turista neerlandés que murió en un accidente en las Cataratas del Iguazú

Condenan a una mujer que organizó una banda criminal mediante las visitas a un preso de Piñero
Policiales

Condenan a una mujer que organizó una banda criminal mediante las visitas a un preso de Piñero

Mascotón La Capital: cuándo es, cómo participar y las actividades para disfrutar con tu mascota
La Ciudad

Mascotón La Capital: cuándo es, cómo participar y las actividades para disfrutar con tu mascota

Alarma entre farmacéuticos porque la Anmat autoriza más medicamentos de venta libre
Salud

Alarma entre farmacéuticos porque la Anmat autoriza más medicamentos de venta libre

Misterio: encontraron una vaca muerta flotando frente a un shopping
La Región

Misterio: encontraron una vaca muerta flotando frente a un shopping

La Fifa abrió una investigación sobre el episodio de la bandera de Malvinas en el Mundial
Ovación

La Fifa abrió una investigación sobre el episodio de la bandera de Malvinas en el Mundial

Villa Gobernador Gálvez: un chofer de Didi huyó de un asalto y fue auxiliado por vecinos
Policiales

Villa Gobernador Gálvez: un chofer de Didi huyó de un asalto y fue auxiliado por vecinos

Alarma en una escuela rosarina de la zona sudoeste: un alumno llevó un arma de fuego
Policiales

Alarma en una escuela rosarina de la zona sudoeste: un alumno llevó un arma de fuego

Buscan a un hombre visto por última vez hace dos semanas en Fray Luis Beltrán
Policiales

Buscan a un hombre visto por última vez hace dos semanas en Fray Luis Beltrán

El municipio identificó al colectivero que arrolló y mató a un hombre en situación de calle
La Ciudad

El municipio identificó al colectivero que arrolló y mató a un hombre en situación de calle

Milei sin pausa: tras reavivar el conflicto con Lula, ahora apunta a España
Política

Milei sin pausa: tras reavivar el conflicto con Lula, ahora apunta a España

Estudiantes extranjeros en Medicina: la UNR relativizó el dato difundido por el gobierno
La Ciudad

Estudiantes extranjeros en Medicina: la UNR relativizó el dato difundido por el gobierno

La UTA lanzó un nuevo paro de colectivos: qué pasa en Rosario
La Ciudad

La UTA lanzó un nuevo paro de colectivos: qué pasa en Rosario

Grave pelea en barrio Ludueña: dos heridos fueron al Heca, uno baleado
policiales

Grave pelea en barrio Ludueña: dos heridos fueron al Heca, uno baleado

Dos policías de Roldán fueron condenados por abuso sexual de una nena en un patrullero
La Región

Dos policías de Roldán fueron condenados por abuso sexual de una nena en un patrullero

Un hombre que vivía en la calle murió al ser atropellado por un colectivo en La Siberia
La ciudad

Un hombre que vivía en la calle murió al ser atropellado por un colectivo en La Siberia

Causa Vialidad: Cristina Kirchner confirmó que llevará su condena ante la ONU
Política

Causa Vialidad: Cristina Kirchner confirmó que llevará su condena ante la ONU

Un camionero se despistó en la autopista Rosario-Santa Fe y un acceso quedó bloqueado
La Región

Un camionero se despistó en la autopista Rosario-Santa Fe y un acceso quedó bloqueado

Retiran del mercado un popular juguete por riesgo químico: cómo identificar si es seguro
Información General

Retiran del mercado un popular juguete por riesgo químico: cómo identificar si es seguro