Tragedia del helicóptero en San Juan: quién era el piloto que trabajaba para una firma rosarina

Matías "Ronco" Valenzuela murió junto a otras seis personas al caer la nave donde viajaba hacia una capacitación para combatir incendios forestales

Matías "Ronco" Valenzuela", el piloto de 53 años fallecido en el accidente aéreo en San Juan

La tragedia del helicóptero que este miércoles se estrelló en la provincia de San Juan conmocionó al país. Entre las siete víctimas fatales se encontraba el comandante Matías "El Ronco" Valenzuela , un experimentado piloto de 53 años que trabajaba para una empresa de aeroemergencias con base en Rosario.

Valenzuela estaba al mando del helicóptero Bell 412EP, matrícula LV-KGR, operado por JasFly S.A., que la Agencia Federal de Emergencias, dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, contrató para una misión oficial.

La aeronave trasladaba personal especializado y funcionarios desde la ciudad de San Juan hacia Valle Fértil, donde iban a participar de una capacitación del Sistema Nacional de Manejo del Fuego. El vuelo también tenía previsto continuar hacia La Rioja para colaborar con los operativos por los incendios forestales.

Poco tiempo antes del accidente, Valenzuela habló con una periodista de Canal 8 de San Juan dentro del propio helicóptero. Durante la entrevista describió los riesgos de la actividad que desarrollaba: "Es uno de los trabajos en helicóptero, no sé si el mayor, pero el que más riesgo tiene . Te tiene que gustar. Siempre tratamos de tener todas las medidas de seguridad y hacer esto que tanto nos gusta".

Quién era Matías "Ronco" Valenzuela

Valenzuela era oriundo de General Belgrano, en la provincia de Buenos Aires. Estaba en pareja, tenía una hija y acumulaba más de tres décadas de experiencia como comandante de helicópteros de la Policía bonaerense.

Entre 2009 y 2015 se desempeñó como comandante de helicópteros en la Dirección Aérea Brown. En 2012 también ocupó el cargo de jefe de Operaciones de la Dirección Aérea Lanús durante nueve meses.

Desde 2018 trabajaba como comandante de helicópteros en JasFly, empresa dedicada a operaciones aéreas especiales.

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Su trayectoria también incluyó una amplia actividad como instructor. Dictó el curso de seguridad de vuelo en montaña desde 2011, realizó capacitaciones sobre combate de incendios en la Escuela Alpha Whisky y enseñó el taller para instructores de helicópteros de la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac). Además, brindó cursos de seguridad en montaña en Hangar Uno.

Su formación profesional abarcó vuelo nocturno, habilitación para vuelo instrumental, vuelos fotográficos, sistema FLIR y certificación oficial como operador radiotelefonista restringido, además de una extensa experiencia en incendios forestales.

El vínculo con una empresa de Rosario

Además de su trabajo en JasFly, Valenzuela integraba el equipo de UT Aeroemergencias, considerada la primera empresa de aeroemergencias médicas de la provincia de Santa Fe.

La firma opera desde el Aeropuerto Internacional Rosario "Islas Malvinas" y presta servicios de evacuación aérea, rescate y traslados sanitarios en gran parte del centro del país.

Tras conocerse la noticia, la empresa publicó un emotivo mensaje para despedir al comandante.

"Con profundo dolor despedimos a nuestro querido comandante. Su partida deja un vacío inmenso en nuestro equipo y en cada persona que tuvo el privilegio de compartir su vocación, su entrega y su enorme corazón".

En el comunicado, la compañía también resaltó su calidad humana: "Ronco fue mucho más que un comandante excepcional: fue un compañero leal, un amigo incondicional y un ejemplo de profesionalismo y humanidad. Siempre tuvo el afán de ayudar a los demás y darles una oportunidad más".

El mensaje concluyó: "Hoy lo despedimos, pero su legado vivirá para siempre en cada vuelo, en cada misión y en cada vida que ayudó a salvar".