Central recalcula: Federico Lussenhoff se fue en el inicio del mercado de pases

La Ciudad
Se suman denuncias por abuso sexual en el jardín de infantes de Empalme Graneros
Política
Scaglia y Schiaretti pidieron la salida de Adorni del gobierno de Milei
Policiales
Condenan a Diego Tripi por violencia de género y abuso de armas
Policiales
Nueve policías de Rosario detenidos por prender fuego a un hombre para armarle una causa
La Ciudad
Docentes universitarios rosarinos ratificaron el paro de cuatro días y reclaman suba del 53,8%
Política
Nombraron al hijo del titular de la Corte Suprema como juez federal en Santa Fe
Policiales
Defraudación al Pami en Acebal: encuentran fentanilo y morfina en la casa de los investigados
La ciudad
Patrullero embistió desde atrás a un colectivo en barrio Abasto: dos policías heridos
La Ciudad
Contó que le detectaron sífilis, se hizo viral y reactivó el alerta por la suba de casos en Rosario
La Ciudad
Adiós, humedad: qué es el "bloqueo atmosférico" que dejó a Rosario dos semanas sin sol
Economía
Belgrano Cargas: Santa Fe se mueve a contrarreloj con planteos a Nación
Policiales
Crimen en el barrio Moderno: un joven fue asesinado a balazos y lesionaron a una mujer
La Ciudad
Faltazos y asistencias de presidentes a los 20 de Junio en el Monumento
La Ciudad
Día de la Bandera: crecen las chances de que Milei encabece el acto en Rosario
Información General
Las personas con discapacidad podrán viajar gratis con la tarjeta SUBE sin presentar el CUD
Zoom
Girda y los del Alba y Vilma Palma presentan una nueva versión de "La Pachanga"
Policiales
Trasladaron a Santa Fe a Plin Acosta, detenido el lunes en Buenos Aires
La Ciudad
Murió Pablo Andrés Cribioli, una voz histórica del periodismo rosarino y exconcejal de la ciudad
Policiales
Fue a vender un celular y municiones: terminó baleado bajo el viaducto Che Guevara
La Región
Uber acelera en Santa Fe: la aplicación de viajes llega ahora a Venado Tuerto y Casilda