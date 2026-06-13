Central recalcula: Federico Lussenhoff se fue en el inicio del mercado de pases

El club anunció la partida del director deportivo días después de la contratación de Sebastián Zaracho, el primer refuerzo del segundo semestre

El receso por el Mundial 2026 comenzó con un fuerte golpe de timón en Central para afrontar el segundo semestre. Federico Lussenhoff no seguirá trabajando en el club y el cargo de director deportivo quedó vacante este viernes , según indicaron fuentes oficiales.

El Canalla anunció la partida del Colorado a la noche mediante un breve mensaje publicado en redes sociales. De esta manera se produjo un cambio importante para afrontar la doble competencia del próximo semestre en la Copa Libertadores y el Torneo Clausura.

La Academia confirmó una decisión que hasta ahora no estaba prevista, al menos dentro de lo que se planteó públicamente en el último balance de la comisión directiva. Al respecto, la institución manifestó: "Agradecemos su aporte, compromiso y dedicación durante estos más de tres años de trabajo en nuestra institución" .

El exfutbolista de 52 años venía trabajando en Central desde el inicio de la gestión del presidente Gonzalo Belloso . Apenas una semana después de la ratificación del entrenador Jorge Almirón para afrontar el resto de la temporada 2026, el director deportivo dio un paso al costado .

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RosarioCentral/status/2065600182910062601&partner=&hide_thread=false Federico Lussenhoff dejó de ser el Director Deportivo de Rosario Central.



Agradecemos su aporte, compromiso y dedicación durante estos más de tres años de trabajo en nuestra institución. pic.twitter.com/RAsxPUTgUB — Rosario Central (@RosarioCentral) June 13, 2026

El Colorado se fue poco después de la apertura de un mercado de pases extenso en el que el club no se quedó de brazos cruzados a esperar que termine la Copa del Mundo. De hecho, el último martes se anunció la llegada de Sebastián Zaracho, el primer refuerzo auriazul del segundo semestre.

>> Leer más: Cómo juega Zaracho, el primer refuerzo de Central, según la óptica de la prensa paraguaya

El escenario actual contempla distintos desafíos para el final del mandato de Belloso en Arroyito. Cumplido un año desde el regreso de Ángel Di María, el Canalla tiene que definir cómo cubrirá la baja por la partida de Alejo Veliz para ir en busca del sueño de la Copa Libertadores con Fideo como protagonista dentro de la cancha.

Por otra parte, Central también debe terminar de resolver la desvinculación de Carlos Quintana. El defensor había sido presentado como refuerzo de Deportivo Riestra, pero el presidente auriazul criticó su postura y señaló que debía ponerse a disposición del club para afrontar un proceso disciplinario, de modo que el traspaso quedó solamente en un anuncio eliminado de las publicaciones de redes sociales.