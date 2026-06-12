Pochettino: "Paraguay es agresivo y competitivo, le ganó a Argentina y Brasil"

El técnico de Estados Unidos destacó el trabajo de Gustavo Alfaro, el DT de la Albirroja que este viernes se medirá ante los conducidos del exjugador de Newell's

“Creo que será duro porque Paraguay no sólo es competitivo o agresivo, tienen buena calidad", dijo Mauricio Pochettino.

Mauricio Pochettino llenó de elogios a Paraguay en la previa del debut de Estados Unidos en el Mundial 2026 al destacar el gran presente del equipo dirigido por Gustavo Alfaro y recordar sus recientes triunfos ante Argentina y Brasil en las Eliminatorias Sudamericanas.

El entrenador santafesino , que conduce al seleccionado anfitrión, analizó el nivel de los equipos sudamericanos y remarcó que Paraguay llega a la Copa del Mundo atravesando uno de sus mejores momentos de los últimos años.

“Paraguay es un equipo muy competitivo. Le ganó a Argentina y a Brasil, y eso demuestra el nivel que tiene” , señaló el exjugador de Newell's durante una conferencia de prensa previa al estreno mundialista.

El técnico también valoró el trabajo realizado por Gustavo Alfaro desde su llegada al seleccionado guaraní, que logró reposicionar al equipo en la pelea continental y asegurar su clasificación al Mundial después de varios años de ausencia en la máxima cita del fútbol.

“Soy de Sudamérica y los de Paraguay son como hermanos para nosotros. Tengo muchos amigos y también tuve muchos compañeros cuando jugaba en Newell’s, jugadores de Paraguay”, deslizó el técnico nacido en Murphy.

Embed - POCHETTINO SPEAKS OUT | USA’s message before their World Cup opener

“Conozco muy bien la mentalidad, la agresividad, la competitividad. Creo que Paraguay mostró en las Eliminatorias de esta Copa del Mundo lo duro que es enfrentarlos. Cómo rindieron muy bien, le ganaron a Argentina y Brasil, y va a ser, mi expectativa para mañana (hoy) es que va a ser un partido muy duro y es el inaugural para nosotros”, expuso Pochettino sobre el camino de la Albirroja hacia el Mundial.

>>Leer más: El ilustre apellido del arquero de Argelia que estaría en el debut ante Argentina

Y completó: “Creo que será duro porque Paraguay no sólo es competitivo o agresivo, tienen buena calidad, un gran entrenador como Gustavo Alfaro que está haciendo un gran trabajo. Y lo respeto y admiro mucho. Creo que será duro y un encuentro muy difícil”.

La presión de Estados Unidos por ser local

Estados Unidos debutará en el Mundial 2026 con la presión de ser uno de los países organizadores y con el objetivo de realizar una campaña histórica ante su público. En ese contexto, el entrenador argentino busca mantener la cautela y destacó la importancia de respetar a todos los seleccionados clasificados.

>>Leer más: Jugó en Central, se retiró joven por las lesiones y ahora hace fletes con sus camiones en Paraguay

Las declaraciones del exentrenador de Tottenham, Paris Saint-Germain y Chelsea tuvieron una amplia repercusión en Paraguay, donde fueron interpretadas como un reconocimiento al trabajo realizado por Alfaro y al crecimiento mostrado por el equipo en el último tiempo.

Con el Mundial a punto de comenzar, Paraguay aparece como uno de los seleccionados sudamericanos que despiertan mayor expectativa, mientras que Estados Unidos intentará aprovechar la localía para convertirse en uno de los protagonistas del certamen.