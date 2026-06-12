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En Newell's hay un cambio de paradigma en los amistosos de la pretemporada

En este receso, de la mano de Kudelka, Newell's enfrentará rivales conocidos de primera división, en contraste con los técnicos anteriores

Aníbal Fucaraccio

Por Aníbal Fucaraccio

12 de junio 2026 · 06:10hs
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Matías Cóccaro jugó en el amistoso de la pretemporada anterior de Newells ante Real Pilar. 

CANOB

Matías Cóccaro jugó en el amistoso de la pretemporada anterior de Newell's ante Real Pilar. 

Dime contra quién juegas y te diré quién eres”, podría rezar un nuevo axioma futbolero que sirva para poder definir la identidad y las ambiciones de cualquier equipo, en cualquier etapa de pretemporada. En esos carriles, cuando se deciden y se determinan los escenarios y los rivales a enfrentar en los amistosos de preparación, se representan al mismo tiempo el nivel y el alcance de la confianza y las exigencias. Se instalan como válidos actos de sinceridad anticipada, que otorgan la chance de ponerse (y exponerse) sin reparos frente al espejo. Para estar listo a tiempo, y no demorar cuestiones relevantes sin resolver.

Si se toman como pruebas serias, pueden ser utilizadas para pararse sin miramientos para analizar las fortalezas, las debilidades, y el tiempo que falta hacia el punto pretendido.

Dentro de una puesta a punto seria y planificada, algo muy poco habitual en el fútbol argentino, debería aparecer este tipo de ensayos, al que muchos les escapan por temor a toparse con su propia realidad.

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Por falta de seguridades

Generalmente, la enorme mayoría le escapa a mostrar hacia adentro y hacia afuera, por eso cierran las puertas a la prensa y los hinchas en esos cotejos, que no es otra cosa que una obscena exhibición de falta de seguridades.

Animarse a instancias de preparación más severas, tendría que ser leído como un importante paso rumbo al nivel de rendimiento y de funcionamiento apuntados, tanto a nivel individual como colectivo. Y la envergadura del adversario también representa una necesaria prueba de atrevimiento para poder construir un futuro posible, sin autoengaños, ni intentos fallidos que vuelvan todo a foja cero.

Ante este panorama, muchos DT buscan evitar entrar en nuevos laberintos de dudas inconducentes, prefieren fingir amnesia temporaria y saltar casillas sin tanto convencimiento, y arman amistosos ante conjuntos ignotos.

Leer más: Newell's ya tiene programados los cinco amistosos que jugará en la pretemporada

No sirve cerrar las puertas siempre

Aunque sería muy productivo que los actores del fútbol aprendan, de una vez, que ninguno gana o deja de ganar por esconder o esconderse. Son síntomas de debilidad.

Por todo eso, es muy saludable la determinación de la directiva leprosa junto a Frank Kudelka de jugar cinco amistosos de preparación en este receso por el Mundial ante adversarios de mayor nivel de exigencias al que se utilizaron en los ciclos de técnicos anteriores.

Este miércoles, el club confirmó a través de sus redes oficiales, las fechas y los rivales que enfrentará Newell’s antes de arrancar su camino en el Clausura 2026.

Así, el 27 de junio se medirá con Sarmiento de Junín en Rosario; luego, estará una semana en Buenos Aires en la que jugará ante Argentinos Juniors (4 de julio), Vélez (8 de julio), e Independiente (11 de julio). Y, el 18 de julio, actuará ante un rival a confirmar en Rosario.

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Poner la basura abajo de la alfombra

Eso se contrapone, por suerte para Newell’s, al paradigma que usaron muchos entrenadores anteriores, y claramente no dio resultados. Muchas veces es esconder la basura debajo de la alfombra, y eso más temprano que tarde conspira contra el avance de cualquier ciclo.

Para eso, vale recordar que en enero de este año, la Lepra bajo la conducción de la dupla Orsi-Gómez jugó un amistoso frente a Real Pilar en el Coloso, en el que igualó 1 a 1, con gol de Martín Luciano para el local y de Marcos Riquelme para la visita. Se desarrollaron tres tiempos de 30’, a puertas cerradas.

En los procesos de Soso y de Fabbiani también la mayoría de los amistosos fueron exámenes de poco valor que sirvan de referencia.

Lo que decidió ahora Kudelka, se reconoce. No hay que repetir errores de antes. Hay un cambio positivo en Newell’s, y ese es el mejor camino para esquivar y sacarse de encima los miedos propios.

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