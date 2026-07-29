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La Cámara Penal confirmó la condena al exfiscal regional Patricio Serjal

También se ratificó la condena al exempleado judicial Nelson Ugolini. Integraban una asociación ilícita que daba cobertura al juego clandestino en la provincia

29 de julio 2026 · 20:41hs
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El exfiscal regional Patricio Serjal fue condenado a 9 años de prisión por corrupción. 

Foto: Sebastián Suárez Meccia

El exfiscal regional Patricio Serjal fue condenado a 9 años de prisión por corrupción. 

La Cámara de Apelaciones en lo Penal confirmó este miércoles, por mayoría, las condenas impuestas al exfiscal regional de Rosario Patricio Serjal y al exempleado judicial Nelson Ugolini en el marco de la causa que desmanteló una asociación ilícita que le daba cobertura al juego clandestino y cobraba sobornos al empresario del rubro Leonardo Peiti.

La resolución fue firmada por los camaristas Javier Beltramone, Carolina Hernández e Ismael Manfrín. Hernández y Manfrín coincidieron en confirmar la sentencia de primera instancia, y Beltramone votó en disidencia.

De este modo, se confirmaron las condenas de Serjal por cohecho pasivo agravado y peculado de servicios, y la de Ugolini por cohecho pasivo simple. Y se ratificaron las condenas que pesaban sobre ambos por el delito de asociación ilícita. Los dos seguirán con prisión preventiva hasta que el fallo quede firme.

Serjal fue fue condenado a nueve años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, al tiempo que Ugolini recibió la pena de cinco años.

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Serjal había llegado a juicio en septiembre de 2025 acusado como organizador de una asociación ilícita y por cohecho pasivo, falsedad ideológica de documento público agravada por su condición de funcionario, omisión de persecución y peculado de servicios.

Uno de los testigos en el juicio fue Leonardo Peiti, empresario del juego con condena cumplida en la misma causa. Según la acusación, a cambio de dinero que recibía periódicamente de este hombre, Serjal daba instrucciones sobre cómo asegurarle impunidad al por entonces fiscal Gustavo Ponce Asahad, quien fue condenado con una pena rebajada a 3 años de prisión como imputado colaborador.

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