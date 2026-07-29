Misterio en Santa Fe: encontraron una vaca muerta flotando frente a un shopping

El animal fue hallado entre los camalotes del río pero no había indicios sobre su origen. Inusual operativo para retirarlo del agua

Trabajadores del Puerto de Santa Fe encontraron una vaca muerta flotando en el agua. El animal fue hallado el martes 28 de julio de 2026 en el Dique 1.

El área del Puerto de Santa Fe se convirtió este martes en el escenario de un operativo extremadamente inusual. A primera hora del día, trascendió que había una vaca muerta flotando frente al shopping de la capital provincial , pero nadie sabía cómo había llegado hasta allí.

Los restos del animal podían verse claramente alrededor del Dique 1 , muy cerca de la avenida Leandro Alem. Al margen de la falta de respuestas con respecto a su procedencia, los trabajadores de la zona tuvieron que ocuparse de retirarlos y la tarea no fue sencilla.

Las fotos y videos tomados en el puerto empezaron a multiplicarse en redes sociales para dar cuenta de lo sucedido. En varias publicaciones se repetían los comentarios sobre los efectos de la crecida del río Santa Fe como una explicación posible , aunque no hubo una explicación oficial después del procedimiento.

Al margen de las especulaciones en cuanto al origen, los trabajadores fueron a sacar la vaca al mediodía . En ese momento recibieron la orden para evitar inconvenientes en el espejo de agua ubicado frente a Ribera Shopping , donde también había que garantizar la seguridad.

Fuentes consultadas por UNO Santa Fe detallaron que el operativo se llevó a cabo entre las 13 y las 14. Entonces utilizaron una barcaza para empujar el animal junto con las plantas acuáticas hacia un sector donde pudieran maniobrar con mayor facilidad para retirarlo del agua.

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El cuerpo de la vaca había quedado flotando de costado en la superficie del agua, debajo del nivel de las calles de acceso al Hotel Los Silos y el centro comercial. Los restos estaban enredados entre los camalotes, una postal inusual en ese sector de la capital provincial.

Así como no había una respuesta concreta en cuanto a la causa de la presencia de los restos, quienes pasaron por el lugar tampoco sabían cómo había muerto el animal. Lo cierto es que el hallazgo tuvo mucha repercusión y demandó una tarea atípica para despejar la zona del dique.