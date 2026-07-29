Dos policías de Roldán fueron condenados por abuso sexual de una nena en un patrullero

La Justicia provincial dictó una pena de 12 años de prisión para Lautaro Álvarez. Ezequiel Puntano fue declarado culpable como partícipe primario

El juicio a los policías concluyó este martes en el Centro de Justicia Penal de Rosario.

La Justicia provincial condenó este martes a dos policías de Roldán imputados por abuso sexual de una nena mientras estaban en servicio. El principal acusado recibió una pena de 12 años de prisión efectiva , de acuerdo al pedido que había hecho la Fiscalía Regional de Rosario.

El juicio oral se cerró después de una semana en el Centro de Justicia Penal, donde Lautaro Ulises Álvarez fue declarado culpable como autor de la violación de una niña de 12 años . En el caso de su compañero Ricardo Ezequiel Puntano , el fallo de primera instancia dispuso un plazo de 8 años de cárcel como partícipe primario.

Antes del debate, la defensa había rechazado un procedimiento abreviado para acceder a penas más leves . Finalmente, el juez Mariano Aliau consideró probados los delitos atribuidos a los agentes de las fuerzas de seguridad provinciales durante un patrullaje de rutina en la ruta nacional A012.

De acuerdo a la hipótesis del MPA, la nena fue interceptada por los imputados durante la madrugada del 3 de marzo de 2023 , mientras caminaba entre la autopista Rosario-Córdoba y la vieja ruta nacional 9. Ambos circulaban a bordo de un patrullero entre las calles Carlos Gardel y Los Nogales.

Cuando se encontraron con la niña, los policías se detuvieron y hablaron con ella. Puntano iba manejando y le ofreció llevarla hasta su casa.

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La víctima aceptó la ayuda alrededor de las 3 de la mañana. En ese momento, Álvarez se bajó del asiento del acompañante y la hizo subir al vehículo.

El conductor reanudó la marcha y fue hacia la banquina, donde apagó las luces. Entonces, su compañero pasó al asiento trasero y agredió sexualmente a la niña.

Abuso sexual en un patrullero y amenazas

La Fiscalía afirmó que la acción del principal imputado se vio interrumpida un llamado radial. Ante esta comunicación, el agente regresó al asiento delantero y retomaron su camino por la ruta A012.

La nena seguía a bordo del patrullero en el momento en el que volvieron a circular. Los policías la llevaron hasta su casa y la amenazaron para que no contara lo que había ocurrido esa noche.

Antes del veredicto, la esposa de Álvarez, Verónica Paeras, argumentó que las pericias genéticas arrojaron resultado negativo respecto a ambos policías y que sólo se halló ADN del novio de la niña. Además, sostuvo que los acusados sólo se detuvieron cuatro minutos en la banquina, donde la víctima les explicó que se había "peleado con su novio".

A pesar del planteo de la defensa, el juez Aliau condenó a los dos imputados por abuso sexual con acceso carnal, agravado por ser cometido por dos o más personas y porque estaban en servicio como parte de las fuerzas de seguridad. De esta manera, los dos agentes de 28 años quedaron privados de su libertad luego de la lectura del fallo.