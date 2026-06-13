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Mundial 2026: dónde ver los partidos y qué estrellas juegan este sábado 13 de junio

La pelota comenzó a rodar este jueves en la Copa del Mundo y se empezaron a vivir apasionantes encuentros. En esta nota, todo sobre los partidos de hoy

13 de junio 2026 · 06:30hs
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Vinicius buscará romper la sequía de Brasil en este Mundial 2026.

Foto: Xinhua

Vinicius buscará romper la sequía de Brasil en este Mundial 2026.

El Mundial 2026 se vive a pleno en Estados Unidos, México y Canadá, con la primera fecha de la fase de grupos. Tras los dos primeros días de actividad, este sábado 13 de junio llegará con cuatro partidos apasionantes que comenzarán a marcar el camino de varias selecciones y tendrán a varias estrellas como protagonistas.

La jornada tendrá como principal atractivo un duelo caliente entre Brasil y Marruecos por el grupo C, que se enfrentarán nada más ni nada menos que en el estadio Nueva York Nueva Jersey en Estados Unidos, el mismo que recibirá a la final de la Copa del Mundo el próximo domingo 19 de julio.

A su vez, Qatar iniciará su segundo Mundial tras haber debutado como anfitrión en la pasada edición, cuando la selección argentina se coronó campeona en 2022. Además, pasada la medianoche en Argentina, Australia y Turquía se jugarán importantes puntos para buscar el pasaje a 16avos de final en el grupo D.

Mundial 2026 - Estadio - metlife
El estadio de Nueva York Nueva Jersey recibirá el duelo entre Brasil y Marruecos.

El estadio de Nueva York Nueva Jersey recibirá el duelo entre Brasil y Marruecos.

A qué hora y dónde ver los partidos del Mundial hoy

La tercera jornada de la Copa del Mundo 2026, este sábado 13 de junio, contará con cuatro partidos de tres diferentes grupos. Debido a la diferencia horaria con Canadá, el último encuentro comenzará en la madrugada del domingo 14 de junio.

>> Leer más: Mundial 2026: qué plataformas tienen menos delay y cómo evitar que te griten los goles antes

Los cuatro encuentros de este sábado se jugarán de la siguiente manera:

  • 16 - Qatar vs. Suiza - DSports.
  • 19 - Brasil vs. Marruecos - DSports y Telefe.

  • 22 - Haití vs. Escocia - DSports y TyC Sports.

  • 01 - Australia vs. Turquía - DSports y TyC Sports.

Los jugadores a seguir

El primer encuentro del día, entre Qatar y Suiza, tendrá como principales estrellas a seguir a Manuel Akanji (Inter de Milán) y Granit Xhaka (Sunderland), ambos por el lado de los europeos. En cuanto al duelo entre Haití y Escocia, el humilde seleccionado caribeño tiene a JeanRicner Bellegarde (Wolverhampton) como máxima esperanza, mientras que los británicos cuentan con jugadores de la talla de Andy Robertson (Tottenham), John McGinn (Aston Villa) y Scott McTominay (Napoli).

Del lado de Australia, Alessandro Circati (Parma) aparece como uno de los pilares de la defensa para esta Copa del Mundo. Por su parte, Turquía regresa a la cita mundialista gracias a una nueva generación de jugadores, con Arda Güler (Real Madrid) y Kenan Yildiz (Juventus) como jóvenes talentos, junto a la experiencia de Hakan Çalhanolu (Inter de Milán).

Arda Guler Turquia
Arda Güler, jugador de Real Madrid, tendrá su debut en el Mundial con Turquía.

Arda Güler, jugador de Real Madrid, tendrá su debut en el Mundial con Turquía.

El duelo entre Brasil y Marruecos es uno de los más esperados de la fase de grupos, entre el máximo campeón de los mundiales y el reciente semifinalista en 2022. Claro está que la Verdeamarela está plagada de cracks internacionales, pero por actualidad se destacan Vinícius (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Matheus Cunha (Manchester United), Casemiro (Manchester United) y Marquinhos (PSG), sin dejar de lado la experiencia de Neymar (Santos) y a jóvenes promesas como Endrick (Lyon).

Marruecos también tiene sus estrellas de renombre y apuesta a la base que logró dar el batacazo en el último Mundial, con la presencia de Yassine Bounou (Al-Hilal), Achraf Hakimi (PSG), Noussair Mazraoui (Manchester United), Sofyan Amrabat (Betis) y Brahim Díaz (Real Madrid).

Todos los grupos del Mundial 2026

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