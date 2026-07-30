La Capital | Negocios | La Favorita

Qué pasó con La Favorita: la historia detrás del cierre del proyecto que ilusionó a los rosarinos

El empresario Guillermo Nudenberg rompió el silencio y explicó, en diálogo con La Capital, por qué no pudieron seguir adelante con la propuesta

30 de julio 2026 · 08:08hs
Google Seguir a La Capital en Google
El cierre de La Favorita. Este martes comenzó el desmantelamiento de los pocos locales quedaban abiertos

El cierre de La Favorita. Este martes comenzó el desmantelamiento de los pocos locales quedaban abiertos

¿Qué pasó con La Favorita? El empresario rosarino Guillermo Nudenberg rompió el silencio y habló por primera vez publicamente. Eligió el multimedio La Capital para explicar lo ocurrido en estos últimos meses, cuando finalmente tomó la compleja decisión, junto a su socio Gabriel Redolfi, de cerrar el mall. “La caída del consumo y los cambios en los hábitos de compra, sumados a cuestiones contractuales de plazos que no pudieron alinearse, llevaron a la difícil decisión de adelantar el cierre”, explicó en una entrevista en el ciclo Negocios de La Capital +.

Entrevistado por la periodista María Laura Neffen, relató de primera mano cómo fue ese momento en el cual definieron no seguir adelante con las variables que estaban en juego. Porque, a pesar del éxito inicial y la rápida ocupación de los locales, el proyecto de La Favorita se encontró con un escenario económico adverso. "Nosotros inauguramos en mayo de 2023, diciembre de 2023 hubo elecciones, y a partir de 2024, cambió la matriz del país”, explicó Nudenberg. La irremontable caída del consumo fue un golpe muy duro para este desarrollo comercial, porque claramente los comercios se sostienen gracias a las ventas. De todas formas, agregó que a la hora de hacer el análisis general de lo que pasó "nunca hay una sola causa, siempre los fenómenos son multicausales".

Por otro lado, el empresario detalló cómo fue el camino recorrido con cada uno de los locatarios que estuvieron en La Favorita, puesto que "la misma realidad que veíamos nosotros la iban viendo ellos todos los días". Así, hubo una coincidencia en el diagnóstico general, lo cual hizo que las conversaciones con los empresarios dueños de cada local se hicieran en buenos términos. De hecho, explicó que con algunos de ellos continúa el vínculo ya que llevaron sus marcas al Fisherton Mall, el otro centro comercial que maneja Nudenberg.

Los inicios de este proyecto

La idea de revivir el emblemático edificio de La Favorita surgió en 2022, dos años y medio después del cierre de la tienda Falabella. Un asesor inmobiliario le acercó a Nudenberg la posibilidad de alquilar esta histórica esquina en Sarmiento y Córdoba y confesó que al principio se mostró reticente y dijo: "No, gracias. No estoy para eso, estoy con suficiente trabajo". Sin embargo, junto a su equipo y en asociación con el empresario de la construcción Gabriel Redolfi, se entusiasmó con el desafío de dotar al histórico inmueble de un modelo tipo shopping con servicios.

Postal de la crisis. Las ventas en La Favorita no remontan y varios locales están vacíos. Ahora, comenzó un cruce entre el fideicomiso de los dueños y el operador comercial por la extinción del contrato.

Postal de la crisis. Las ventas en La Favorita no remontan y varios locales están vacíos. Ahora, comenzó un cruce entre el fideicomiso de los dueños y el operador comercial por la extinción del contrato.

De esa primera etapa, recuerda también que la gestión municipal, encabezada por Pablo Javkin, fue fundamental para concretar el proyecto: "Un agradecimiento para Pablo Javkin y todo su equipo, trabajó un montón con nosotros", recordó. La apuesta fue muy grande, porque hubo una importante obra previa antes de abrir las puertas. En solo seis meses, el equipo de Redolfi, quien lidera la constructora MSR Inversiones y Desarrollos, logró restaurar el edificio, recuperando pisos, vitrales y carpintería, un esfuerzo que Nudenberg calificó como "un trabajo fenomenal".

El desarrollo comercial abrió sus puertas en mayo del 2023 con un gran evento, una importante inversión privada y una gran expectativa pública. Comenzó muy bien hasta que costó sostener los niveles de ventas. Una de las últimas jugadas para incentivarlas fue cuando en octubre del año pasado abrió sus puertas el bazar Mall China, pero con esa apuesta no bastó para que el negocio repuntara. Si bien el contrato de Onatisur, la empresa liderada por Nudenberg, y Compañía de Asturias, de la familia García, tenía vencimiento en octubre del 2027, se decidió anticipar el cierre.

Sin arrepentimientos

Guillermo fue consultado acerca de si se arrepentía de alguna parte del proceso, dijo que no e incluso afirmó que “siempre hay que animarse, balanceando la prudencia y los riesgos, sin esperar el momento ideal porque en la Argentina no existe”.

A partir de ahora, empieza una nueva etapa para su compañía poniendo el eje en su complejo en zona oeste. Guillermo es abogado de profesión, tercera generación en su familia, y desde el 2010 entró en el mundo de los negocios con el desarrollo Fisherton Mall, junto al aeropuerto. En esta entrevista en La Capital + contó cómo fue ese pasaje de ser abogado a ser empresario, ya que sin experiencia comercial se lanzó junto a su socio Adrián Raguzza, a montar todo un mall. Y cómo abogado, contó una experiencia muy interesante que le tocó atravesar: relató su paso como interventor en el proceso de Vicentín, que justamente coincidió con los años en los que estuvo liderando La Favorita.

Mirando hacia el futuro, Guillermo Nudenberg destacó que Fisherton Plaza, con su matriz de usos mixtos con sanatorio, oficinas, supermercados y servicios, resiste mejor la actual coyuntura, concentrando allí sus inversiones y su plan de expansión. Sobre los proyectos futuros, reveló que están evaluando "algunas otras cosas" fuera del país, vinculadas al comercio pero aún no puede dar detalles de sus próximos pasos.

La entrevista completa puede verse en el canal de Youtube de La Capital +.

Noticias relacionadas
Alejandra y Nadia Novikov, creadoras de Mis Fabulosos Quince.

Hermanas y socias: diseñan vestidos fabulosos que se verán en una escena en Netflix

La esquina de Mitre y Córdoba se ocupó rápidamente tras la salida de Laundry.

Lo nuevo que se viene para la esquina de la peatonal Córdoba y Mitre

La heladería Cantabria fabrica cremas tradicionales, pero también tiene su versión para mascotas.

Son de Rafaela y trajeron a Rosario helados para mascotas

Ver comentarios

Las más leídas

Personal de las Fuerzas Armadas denuncia que afiliados se quedaron sin cobertura médica

Personal de las Fuerzas Armadas denuncia que afiliados se quedaron sin cobertura médica

El defensor que buscaba Central fue desafectado de actual equipo y está cerca de Arroyito

El defensor que buscaba Central fue desafectado de actual equipo y está cerca de Arroyito

Tragedia en San Juan: el piloto fallecido trabajaba en una empresa de emergencias de Rosario

Tragedia en San Juan: el piloto fallecido trabajaba en una empresa de emergencias de Rosario

El gurú rosarino del blue le puso precio al dólar de 2027: a cuánto cotizará

El gurú rosarino del blue le puso precio al dólar de 2027: a cuánto cotizará

Lo último

Música y humor: el grupo español La Chirichota llega a Rosario por primera vez

Música y humor: el grupo español La Chirichota llega a Rosario por primera vez

La Concacaf coincide con la Uefa sobre el proyecto de privatización del Mundial

La Concacaf coincide con la Uefa sobre el proyecto de privatización del Mundial

Santa Fe prorrogó el plan de pago de impuestos provinciales: cómo adherirse

Santa Fe prorrogó el plan de pago de impuestos provinciales: cómo adherirse

Qué pasó con La Favorita: la historia del cierre del proyecto que ilusionó a los rosarinos

El empresario Guillermo Nudenberg rompió el silencio y explicó, en diálogo con La Capital, por qué no pudieron seguir adelante con la propuesta
Qué pasó con La Favorita: la historia del cierre del proyecto que ilusionó a los rosarinos
Un alerta por tormentas fuertes en Rosario empañará el fin de semana
La Ciudad

Un alerta por tormentas fuertes en Rosario empañará el fin de semana

Casi 80 trabajadores dejaron el Conicet Rosario: Somos resilientes, pero hay un límite

Por Nachi Saieg
La Ciudad

Casi 80 trabajadores dejaron el Conicet Rosario: "Somos resilientes, pero hay un límite"

Día clave para la nueva ley electoral: Unidos busca cerrar su proyecto

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Día clave para la nueva ley electoral: Unidos busca cerrar su proyecto

Se entregó el colectivero acusado de matar a hombre que vivía en la calle
La ciudad

Se entregó el colectivero acusado de matar a hombre que vivía en la calle

Santa Fe prorrogó el plan de pago de impuestos provinciales: cómo adherirse
Economía

Santa Fe prorrogó el plan de pago de impuestos provinciales: cómo adherirse

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Personal de las Fuerzas Armadas denuncia que afiliados se quedaron sin cobertura médica

Personal de las Fuerzas Armadas denuncia que afiliados se quedaron sin cobertura médica

El defensor que buscaba Central fue desafectado de actual equipo y está cerca de Arroyito

El defensor que buscaba Central fue desafectado de actual equipo y está cerca de Arroyito

Tragedia en San Juan: el piloto fallecido trabajaba en una empresa de emergencias de Rosario

Tragedia en San Juan: el piloto fallecido trabajaba en una empresa de emergencias de Rosario

El gurú rosarino del blue le puso precio al dólar de 2027: a cuánto cotizará

El gurú rosarino del blue le puso precio al dólar de 2027: a cuánto cotizará

Nació en Haití, fue adoptado por una familia argentina y debutó con la selección sub-17

Nació en Haití, fue adoptado por una familia argentina y debutó con la selección sub-17

Ovación
Chacho Coudet, contundente tras la nueva derrota: River no te da tiempo ni margen
Ovación

Chacho Coudet, contundente tras la nueva derrota: "River no te da tiempo ni margen"

Chacho Coudet, contundente tras la nueva derrota: River no te da tiempo ni margen

Chacho Coudet, contundente tras la nueva derrota: "River no te da tiempo ni margen"

Newells, entre trascendidos y otra racha negra de lesiones, visita a Independiente

Newell's, entre trascendidos y otra racha negra de lesiones, visita a Independiente

Campaz, el mejor en el inicio: uno de los pocos por el que Central podría recaudar por una venta

Campaz, el mejor en el inicio: uno de los pocos por el que Central podría recaudar por una venta

Policiales
Micaela Albornoz: a más de un mes de su desaparición, nueva marcha por avances en la investigación
Policiales

Micaela Albornoz: a más de un mes de su desaparición, nueva marcha por avances en la investigación

La Cámara Penal confirmó la condena al exfiscal regional Patricio Serjal

La Cámara Penal confirmó la condena al exfiscal regional Patricio Serjal

Condenan a una mujer que organizó una banda criminal mediante las visitas a un preso de Piñero

Condenan a una mujer que organizó una banda criminal mediante las visitas a un preso de Piñero

Buscan a un hombre visto por última vez hace dos semanas en Fray Luis Beltrán

Buscan a un hombre visto por última vez hace dos semanas en Fray Luis Beltrán

La Ciudad
Rosario celebra Tanabata, el festival que invita a conocer las tradiciones japonesas
La Ciudad

Rosario celebra Tanabata, el festival que invita a conocer las tradiciones japonesas

Un alerta por tormentas fuertes en Rosario empañará el fin de semana

Un alerta por tormentas fuertes en Rosario empañará el fin de semana

Se entregó el colectivero acusado de matar a hombre que vivía en la calle

Se entregó el colectivero acusado de matar a hombre que vivía en la calle

Casi 80 trabajadores dejaron el Conicet Rosario: Somos resilientes, pero hay un límite

Casi 80 trabajadores dejaron el Conicet Rosario: "Somos resilientes, pero hay un límite"

El inusual mundial que llega a Santa Fe: qué es el Campeonato de Flat Track
La Región

El inusual mundial que llega a Santa Fe: qué es el Campeonato de Flat Track

Tragedia en San Juan: cayó un helicóptero y murieron las siete personas a bordo
Información General

Tragedia en San Juan: cayó un helicóptero y murieron las siete personas a bordo

Quién era Mark Lensink, el turista neerlandés que murió en un accidente en las Cataratas del Iguazú
Información General

Quién era Mark Lensink, el turista neerlandés que murió en un accidente en las Cataratas del Iguazú

Condenan a una mujer que organizó una banda criminal mediante las visitas a un preso de Piñero
Policiales

Condenan a una mujer que organizó una banda criminal mediante las visitas a un preso de Piñero

Mascotón La Capital: cuándo es, cómo participar y las actividades para disfrutar con tu mascota
La Ciudad

Mascotón La Capital: cuándo es, cómo participar y las actividades para disfrutar con tu mascota

Alarma entre farmacéuticos porque la Anmat autoriza más medicamentos de venta libre
Salud

Alarma entre farmacéuticos porque la Anmat autoriza más medicamentos de venta libre

Misterio: encontraron una vaca muerta flotando frente a un shopping
La Región

Misterio: encontraron una vaca muerta flotando frente a un shopping

La Fifa abrió una investigación sobre el episodio de la bandera de Malvinas en el Mundial
Ovación

La Fifa abrió una investigación sobre el episodio de la bandera de Malvinas en el Mundial

Villa Gobernador Gálvez: un chofer de Didi huyó de un asalto y fue auxiliado por vecinos
Policiales

Villa Gobernador Gálvez: un chofer de Didi huyó de un asalto y fue auxiliado por vecinos

Alarma en una escuela rosarina de la zona sudoeste: un alumno llevó un arma de fuego
Policiales

Alarma en una escuela rosarina de la zona sudoeste: un alumno llevó un arma de fuego

Buscan a un hombre visto por última vez hace dos semanas en Fray Luis Beltrán
Policiales

Buscan a un hombre visto por última vez hace dos semanas en Fray Luis Beltrán

El municipio identificó al colectivero que arrolló y mató a un hombre en situación de calle
La Ciudad

El municipio identificó al colectivero que arrolló y mató a un hombre en situación de calle

Milei sin pausa: tras reavivar el conflicto con Lula, ahora apunta a España
Política

Milei sin pausa: tras reavivar el conflicto con Lula, ahora apunta a España

Estudiantes extranjeros en Medicina: la UNR relativizó el dato difundido por el gobierno
La Ciudad

Estudiantes extranjeros en Medicina: la UNR relativizó el dato difundido por el gobierno

La UTA lanzó un nuevo paro de colectivos: qué pasa en Rosario
La Ciudad

La UTA lanzó un nuevo paro de colectivos: qué pasa en Rosario

Grave pelea en barrio Ludueña: dos heridos fueron al Heca, uno baleado
policiales

Grave pelea en barrio Ludueña: dos heridos fueron al Heca, uno baleado

Dos policías de Roldán fueron condenados por abuso sexual de una nena en un patrullero
La Región

Dos policías de Roldán fueron condenados por abuso sexual de una nena en un patrullero

Un hombre que vivía en la calle murió al ser atropellado por un colectivo en La Siberia
La ciudad

Un hombre que vivía en la calle murió al ser atropellado por un colectivo en La Siberia

Causa Vialidad: Cristina Kirchner confirmó que llevará su condena ante la ONU
Política

Causa Vialidad: Cristina Kirchner confirmó que llevará su condena ante la ONU

Un camionero se despistó en la autopista Rosario-Santa Fe y un acceso quedó bloqueado
La Región

Un camionero se despistó en la autopista Rosario-Santa Fe y un acceso quedó bloqueado