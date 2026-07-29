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Estudiantes extranjeros en Medicina: la UNR relativizó el dato difundido por el gobierno

El decano cuestionó la forma en que fue construido el porcentaje: advirtió se busca instalar el arancelamiento y desplazar la discusión sobre el financiamiento universitario

29 de julio 2026 · 09:55hs
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El otro dato sobre los estudiantes extranjeros en Medicina que mostró la UNR

El otro dato sobre los estudiantes extranjeros en Medicina que mostró la UNR

La polémica por la cantidad de estudiantes extranjeros que cursan Medicina en universidades públicas sumó la respuesta oficial de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Luego de que el vocero presidencial, Adrián Ravier, afirmara que el 32% de los alumnos regulares de esa carrera son extranjeros, el decano de la Facultad de Ciencias Médicas, Jorge Molina, cuestionó la forma en que fue construido el dato y aseguró que el debate termina desviando la atención del financiamiento universitario.

"Lo primero que hay que decir es que la cifra tiene algunos errores en la construcción. Buscamos entender de dónde venía ese número y encontramos que aparece cuando uno analiza las reinscripciones anuales", explicó Molina en declaraciones a LT8.

Según detalló, ese criterio arroja unos 3.000 estudiantes extranjeros sobre aproximadamente 10.000 reinscriptos, una proporción cercana al 30%, aunque aclaró que la Facultad utiliza otros indicadores para evaluar la composición de su matrícula.

>> Leer más: Estudiantes extranjeros en Medicina: el gobierno aseguró que representan el 32% en la UNR

El lunes, Ravier había difundido un cuadro elaborado por la Subsecretaría de Políticas Universitarias que atribuye a Medicina de la UNR 4.517 estudiantes extranjeros sobre un total de 13.969 alumnos regulares, lo que representa el 32,3% del total.

Cómo interpreta la facultad los números

Molina explicó que existen distintos universos estadísticos y que eso modifica el resultado. Indicó que, si se toma como referencia la cohorte que este año comenzó a cursar Medicina, actualmente hay alrededor de 2.200 estudiantes, de los cuales unos 600 provienen de otros países, una proporción cercana al 20%.

Sin embargo, hizo una aclaración que consideró central para comprender la discusión. "Para ser un estudiante universitario de una carrera de seis años, la persona tiene que nacionalizarse. Las leyes nacionales permiten que quien viene al país y cumple determinados requisitos obtenga la ciudadanía argentina y, a partir de ahí, goce de los mismos derechos que cualquier otro argentino", explicó.

En ese sentido, señaló que si el análisis se limita a quienes conservan únicamente una nacionalidad extranjera el porcentaje baja a menos del 2%. "Si vamos al número real de extranjeros, es decir, sin la nacionalidad argentina, hablaríamos de menos del 2%", afirmó.

"Es una cortina de humo"

Para el decano, la discusión excede la cuestión estadística. Molina consideró que el gobierno nacional utiliza este tema para reinstalar el debate sobre el eventual cobro de aranceles a estudiantes extranjeros y dejar en segundo plano la situación presupuestaria de las universidades nacionales.

"Creo que la palabra 'cortina de humo' resume muy bien todo lo que intenté explicar. Es una discusión muy antigua que vuelve a aparecer en un momento en el que ni siquiera se están cumpliendo las propias leyes de financiamiento universitario", sostuvo.

También rechazó la idea de que los estudiantes extranjeros representen una carga significativa para el sistema universitario. "El impacto sobre el presupuesto no es significativo. En cambio, la universidad pública está seriamente afectada por otros problemas de financiamiento que son conocidos por toda la población", planteó.

>> Leer más: Cada vez más estudiantes extranjeros realizan experiencias de intercambio en la UNR

Además, defendió el valor académico de contar con alumnos de otros países. "En todo el mundo se considera positivo que las universidades tengan estudiantes internacionales. Eso fortalece la construcción del conocimiento y los vínculos entre los países", afirmó.

Mayoría de estudiantes brasileños

Consultado sobre el origen de los alumnos provenientes del exterior, Molinas señaló que cerca del 80% son brasileños.

En menor medida, la Facultad recibe estudiantes de Chile, Venezuela y Paraguay, mientras que la presencia de jóvenes de Perú y Bolivia disminuyó respecto de décadas anteriores.

La situación de la universidad

Durante la entrevista, el decano también advirtió que el conflicto por el financiamiento universitario ya comienza a tener consecuencias en la Facultad de Ciencias Médicas.

Reconoció que hubo algunas renuncias docentes y, sobre todo, profesores que redujeron su dedicación porque los salarios universitarios ya no alcanzan para sostener una jornada completa.

>> Leer más: La UNR logró ubicarse entre las mejores cuatro universidades argentinas

"Tenemos personas que no pueden mantener una dedicación de 40 horas porque necesitan hacer guardias o desarrollar otra actividad profesional para completar sus ingresos", explicó.

Aunque sostuvo que la Facultad continúa impulsando nuevos proyectos académicos y de investigación, advirtió que la falta de recursos vuelve cada vez más difícil sostener el funcionamiento de la universidad pública.

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