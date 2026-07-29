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Quién era Mark Lensink, el turista neerlandés que murió en un accidente en las Cataratas del Iguazú

El arquitecto, de 26 años, estaba de vacaciones con su familia cuando la embarcación se dio vuelta en el lado brasileño. Otros dos pasajeros resultaron heridos y permanecen fuera de peligro.

29 de julio 2026 · 17:09hs
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Quién era Mark Lensink, el turista neerlandés que murió en un accidente en las Cataratas del Iguazú

Quién era Mark Lensink, el turista neerlandés que murió en un accidente en las Cataratas del Iguazú

Mark Lensik se llamaba el joven neerlandés de 26 años que murió ahogado luego de que la lancha en la que viajaba junto a su familia volcara en aguas del río Iguazú, del lado de Brasil.

El hecho ocurrió durante una excursión privada organizada por la empresa Macuco Safari. Por motivos que todavía se investigan, la embarcación —con seis turistas de Países Bajos y dos tripulantes a bordo— se dio vuelta mientras realizaba el recorrido habitual para observar los saltos de cerca.

Lensink, oriundo de la ciudad de Rijssen, estaba pasando unas vacaciones familiares. Según informaron los Bomberos Militares del estado de Paraná, sufrió un paro cardiorrespiratorio tras el vuelco. Aunque recibió primeros auxilios y fue trasladado a un hospital local, los médicos no lograron reanimarlo.

De acuerdo a su perfil en Linkedin, Lensink había estudiado una tecnicatura en arquitectura en la Saxion University of Applied Sciences y era dueño de una empresa de construcción y carpintería en su ciudad natal.

Junto a Lensink viajaban otros familiares. Tras el accidente, tres mujeres y un hombre fueron asistidos en el lugar y regresaron con sus allegados, mientras que dos personas —un hombre de 49 años y su esposa, de 48— debieron ser hospitalizadas. El hombre permanece bajo observación y la mujer fue atendida por una fractura en el pie, según comunicaron los bomberos y autoridades locales.

La Marina de Brasil quedó a cargo de la investigación para determinar si hubo fallas humanas, técnicas o factores ambientales que provocaron el accidente. Los peritos también analizarán si se cumplieron los protocolos de seguridad previstos para este tipo de excursiones.

El impacto de la crecida del río y las medidas tras el accidente

El accidente se produjo en un contexto de crecida extraordinaria del río Iguazú, que en los últimos días llegó a triplicar su caudal habitual.

Este lunes, el concesionario del Parque Nacional Iguazú informó que el caudal alcanzó los 6500 metros cúbicos por segundo, muy por encima de los valores normales.

El circuito de la Garganta del Diablo —el más visitado por los turistas— permaneció cerrado entre miércoles y domingo debido a que el caudal superó los 8500 m³/s tras intensas lluvias en la región. Durante esos días, las excursiones en lancha del lado argentino también fueron suspendidas.

Tras el accidente, la empresa Macuco Safari interrumpió temporalmente sus salidas para facilitar las pericias, mientras que Jungle Explorer, operador del lado argentino, canceló algunas excursiones programadas en la semana.

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