La Capital | Ovación | Copa Santa Fe

Copa Santa Fe: Timbuense venció a Central Córdoba y jugará los cuartos de final

En Timbués, el Indio derrotó por penales, tras igualar en los 90 minutos en cero. Ahora enfrentará a Newell's, que venció a Leones FC

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

29 de julio 2026 · 22:57hs
Google Seguir a La Capital en Google
Copa Santa Fe. Timbuense venció a Central Córdoba desde los doce pasos y jugará ante Newells en cuartos.   

Copa Santa Fe. Timbuense venció a Central Córdoba desde los doce pasos y jugará ante Newell's en cuartos.   

Timbuense hizo historia en la Copa Santa Fe 2026 al vencer a Central Córdoba, en la definición de los doce pasos (5-4), tras igualar en los 90 minutos (0-0). De esta manera, el equipo de Timbúes jugará los cuartos de final ante Newell's, que venció a Leones FC en la definición de tiros penales por 4 a 1.

El Indio fue superior en los 90 minutos

En líneas generales, el elenco de Timbués dirigido por Alejandro Fernández (actualmente técnico de inferiores en Rosario Central) fue superior y mereció ganar el encuentro en los 90 minutos.

Valentino Rossi, figura del partido.

El arquero charrúa Valentino Rossi fue la figura del partido con sus atajadas y privó al Indio de alzarse con el triunfo en los 90 minutos. Así el Matador pudo llegar a los tiros penales.

En la definición se ejecutaron seis penales para cada equipo y el resultado final quedó para Timbuense, que de esta forma quedó entre los mejores ocho de la provincia.

>> Leer más: Un campeón de la Copa Libertadores quiere a Vozinha, el arquero de Cabo Verde que fue figura en el Mundial

La definición desde los doce pasos.

En Timbuense anotaron Galarza, Romero, Zapulca, Salas y Valen. Desvió Castro.

En Central Córdoba anotaron Barrionuevo, Psinato, Córdoba, Parherr. Erraron: Spelzini y Blanco.

Newell's lo ganó desde los doce pasos

La Lepra fue más efectivo y lo terminó ganando por 4 a 1, después de empatar los 90 minutos (1-1). Los goles del rojinegro fueron convertido por Francisco Sciarini, Ivo Pavicich, Agustín Melgarejo y Néstor Boretto.

Por su parte en Leones FC solo anotó Francisco Bravo y fallaron Denis Rodríguez y Galo Bernardini.

Noticias relacionadas
Copa Santa Fe. Newells derrotó a Leones FC desde los doce pasos y clasificó a los cuartos de final. 

Copa Santa Fe: Newell's derrotó a Leones en Arroyo Seco y pasó a cuartos de final

Oscar Salomón se lesionó durante la pretemporada y recién ahora entra en la consideración del técnico de Newells, Frank Kudelka.

Salió la lista de convocados en Newell's, con tres ausencias confirmadas y más juveniles

Las Malvinas son argentinas: la bandera que Giovani Lo Celso y Nicolás Otamendi mostraron después del partido con los ingleses y que la Fifa puso bajo la lupa.

La Fifa abrió una investigación sobre el episodio de la bandera de Malvinas en el Mundial

Braian Aguirre (26 años) surgió de Lanús y después de varias temporadas llegó a Inter en 2024.

El defensor que buscaba Central fue desafectado de actual equipo y está cerca de Arroyito

Ver comentarios

Las más leídas

Personal de las Fuerzas Armadas denuncia que afiliados se quedaron sin cobertura médica

Personal de las Fuerzas Armadas denuncia que afiliados se quedaron sin cobertura médica

El defensor que buscaba Central fue desafectado de actual equipo y está cerca de Arroyito

El defensor que buscaba Central fue desafectado de actual equipo y está cerca de Arroyito

Tragedia en San Juan: el piloto fallecido trabajaba en una empresa de emergencias de Rosario

Tragedia en San Juan: el piloto fallecido trabajaba en una empresa de emergencias de Rosario

Salió la lista de convocados en Newells, con tres ausencias confirmadas y más juveniles

Salió la lista de convocados en Newell's, con tres ausencias confirmadas y más juveniles

Lo último

Micaela Albornoz: a más de un mes de su desaparición, nueva marcha por avances en la investigación

Micaela Albornoz: a más de un mes de su desaparición, nueva marcha por avances en la investigación

Copa Santa Fe: Timbuense venció a Central Córdoba y jugará los cuartos de final

Copa Santa Fe: Timbuense venció a Central Córdoba y jugará los cuartos de final

El tiempo en Rosario: llega un jueves gris con leve recuperación térmica

El tiempo en Rosario: llega un jueves gris con leve recuperación térmica

Micaela Albornoz: a más de un mes de su desaparición, nueva marcha por avances en la investigación

Familiares y amigos concentraron este miércoles por la noche en Grandoli y Uriburu. La mujer fue denunciada como desparecida de su hogar el 25 de junio
Micaela Albornoz: a más de un mes de su desaparición, nueva marcha por avances en la investigación
Radiografía de las deudas: jóvenes, familias y el manotazo de cubrir el rojo con más rojo
Economía

Radiografía de las deudas: jóvenes, familias y el manotazo de cubrir el rojo con más rojo

La Cámara Penal confirmó la condena al exfiscal regional Patricio Serjal
Policiales

La Cámara Penal confirmó la condena al exfiscal regional Patricio Serjal

Tragedia en San Juan: el piloto fallecido trabajaba en una empresa de emergencias de Rosario
Información General

Tragedia en San Juan: el piloto fallecido trabajaba en una empresa de emergencias de Rosario

Alquileres: los precios frenaron, pero un salario mínimo ya no alcanza para un monoambiente
Economía

Alquileres: los precios frenaron, pero un salario mínimo ya no alcanza para un monoambiente

Quini 6: tres ganadores en el Siempre Sale, que se llevarán $126 millones cada uno
La Ciudad

Quini 6: tres ganadores en el Siempre Sale, que se llevarán $126 millones cada uno

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Personal de las Fuerzas Armadas denuncia que afiliados se quedaron sin cobertura médica

Personal de las Fuerzas Armadas denuncia que afiliados se quedaron sin cobertura médica

El defensor que buscaba Central fue desafectado de actual equipo y está cerca de Arroyito

El defensor que buscaba Central fue desafectado de actual equipo y está cerca de Arroyito

Tragedia en San Juan: el piloto fallecido trabajaba en una empresa de emergencias de Rosario

Tragedia en San Juan: el piloto fallecido trabajaba en una empresa de emergencias de Rosario

Salió la lista de convocados en Newells, con tres ausencias confirmadas y más juveniles

Salió la lista de convocados en Newell's, con tres ausencias confirmadas y más juveniles

El gurú rosarino del blue le puso precio al dólar de 2027: a cuánto cotizará

El gurú rosarino del blue le puso precio al dólar de 2027: a cuánto cotizará

Ovación
Copa Santa Fe: Newells derrotó a Leones en Arroyo Seco y pasó a cuartos de final

Por Juan Iturrez
Ovación

Copa Santa Fe: Newell's derrotó a Leones en Arroyo Seco y pasó a cuartos de final

Copa Santa Fe: Newells derrotó a Leones en Arroyo Seco y pasó a cuartos de final

Copa Santa Fe: Newell's derrotó a Leones en Arroyo Seco y pasó a cuartos de final

Salió la lista de convocados en Newells, con tres ausencias confirmadas y más juveniles

Salió la lista de convocados en Newell's, con tres ausencias confirmadas y más juveniles

La Fifa abrió una investigación sobre el episodio de la bandera de Malvinas en el Mundial

La Fifa abrió una investigación sobre el episodio de la bandera de Malvinas en el Mundial

Policiales
Micaela Albornoz: a más de un mes de su desaparición, nueva marcha por avances en la investigación
Policiales

Micaela Albornoz: a más de un mes de su desaparición, nueva marcha por avances en la investigación

La Cámara Penal confirmó la condena al exfiscal regional Patricio Serjal

La Cámara Penal confirmó la condena al exfiscal regional Patricio Serjal

Condenan a una mujer que organizó una banda criminal mediante las visitas a un preso de Piñero

Condenan a una mujer que organizó una banda criminal mediante las visitas a un preso de Piñero

Buscan a un hombre visto por última vez hace dos semanas en Fray Luis Beltrán

Buscan a un hombre visto por última vez hace dos semanas en Fray Luis Beltrán

La Ciudad
El tiempo en Rosario: llega un jueves gris con leve recuperación térmica
La Ciudad

El tiempo en Rosario: llega un jueves gris con leve recuperación térmica

Comenzó Outlet Rosario con precios muy accesibles de 40 marcas rosarinas

Comenzó Outlet Rosario con precios muy accesibles de 40 marcas rosarinas

Calle San Luis: sobrevivió a la pandemia y ahora bate récord de locales vacíos

Calle San Luis: sobrevivió a la pandemia y ahora bate récord de locales vacíos

Alarma entre farmacéuticos porque la Anmat autoriza más medicamentos de venta libre

Alarma entre farmacéuticos porque la Anmat autoriza más medicamentos de venta libre

Villa Gobernador Gálvez: un chofer de Didi huyó de un asalto y fue auxiliado por vecinos
Policiales

Villa Gobernador Gálvez: un chofer de Didi huyó de un asalto y fue auxiliado por vecinos

Alarma en una escuela rosarina de la zona sudoeste: un alumno llevó un arma de fuego
Policiales

Alarma en una escuela rosarina de la zona sudoeste: un alumno llevó un arma de fuego

Buscan a un hombre visto por última vez hace dos semanas en Fray Luis Beltrán
Policiales

Buscan a un hombre visto por última vez hace dos semanas en Fray Luis Beltrán

El municipio identificó al colectivero que arrolló y mató a un hombre en situación de calle
La Ciudad

El municipio identificó al colectivero que arrolló y mató a un hombre en situación de calle

Milei sin pausa: tras reavivar el conflicto con Lula, ahora apunta a España
Política

Milei sin pausa: tras reavivar el conflicto con Lula, ahora apunta a España

Estudiantes extranjeros en Medicina: la UNR relativizó el dato difundido por el gobierno
La Ciudad

Estudiantes extranjeros en Medicina: la UNR relativizó el dato difundido por el gobierno

La UTA lanzó un nuevo paro de colectivos: qué pasa en Rosario
La Ciudad

La UTA lanzó un nuevo paro de colectivos: qué pasa en Rosario

Grave pelea en barrio Ludueña: dos heridos fueron al Heca, uno baleado
policiales

Grave pelea en barrio Ludueña: dos heridos fueron al Heca, uno baleado

Dos policías de Roldán fueron condenados por abuso sexual de una nena en un patrullero
La Región

Dos policías de Roldán fueron condenados por abuso sexual de una nena en un patrullero

Un hombre que vivía en la calle murió al ser atropellado por un colectivo en La Siberia
La ciudad

Un hombre que vivía en la calle murió al ser atropellado por un colectivo en La Siberia

Causa Vialidad: Cristina Kirchner confirmó que llevará su condena ante la ONU
Política

Causa Vialidad: Cristina Kirchner confirmó que llevará su condena ante la ONU

Un camionero se despistó en la autopista Rosario-Santa Fe y un acceso quedó bloqueado
La Región

Un camionero se despistó en la autopista Rosario-Santa Fe y un acceso quedó bloqueado

Retiran del mercado un popular juguete por riesgo químico: cómo identificar si es seguro
Información General

Retiran del mercado un popular juguete por riesgo químico: cómo identificar si es seguro

Una mujer de 32 años fue baleada por encapuchados en San Lorenzo
Policiales

Una mujer de 32 años fue baleada por encapuchados en San Lorenzo

Messi dejó Rosario y partió rumbo a Miami para reincorporarse a Inter
La Ciudad

Messi dejó Rosario y partió rumbo a Miami para reincorporarse a Inter

Estudiantes extranjeros en Medicina: el gobierno aseguró que representan el 32% en la UNR
La Ciudad

Estudiantes extranjeros en Medicina: el gobierno aseguró que representan el 32% en la UNR

Los trabajadores de Nueva Cotar buscan convertirse en dueños de la planta

Por Patricia Martino
Economía

Los trabajadores de Nueva Cotar buscan convertirse en dueños de la planta

Tras 259 días de conflicto, el frigorífico Euro vuelve a ponerse en marcha

Por Patricia Martino
Economía

Tras 259 días de conflicto, el frigorífico Euro vuelve a ponerse en marcha