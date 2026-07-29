Copa Santa Fe: Timbuense venció a Central Córdoba y jugará los cuartos de final

En Timbués, el Indio derrotó por penales, tras igualar en los 90 minutos en cero. Ahora enfrentará a Newell's, que venció a Leones FC

Copa Santa Fe. Timbuense venció a Central Córdoba desde los doce pasos y jugará ante Newell's en cuartos.

Timbuense hizo historia en la Copa Santa Fe 2026 al vencer a Central Córdoba, en la definición de los doce pasos (5-4), tras igualar en los 90 minutos (0-0). De esta manera, el equipo de Timbúes jugará los cuartos de final ante Newell's, que venció a Leones FC en la definición de tiros penales por 4 a 1.

En líneas generales, el elenco de Timbués dirigido por Alejandro Fernández (actualmente técnico de inferiores en Rosario Central) fue superior y mereció ganar el encuentro en los 90 minutos.

El arquero charrúa Valentino Rossi fue la figura del partido con sus atajadas y privó al Indio de alzarse con el triunfo en los 90 minutos. Así el Matador pudo llegar a los tiros penales.

En la definición se ejecutaron seis penales para cada equipo y el resultado final quedó para Timbuense, que de esta forma quedó entre los mejores ocho de la provincia.

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La definición desde los doce pasos.

En Timbuense anotaron Galarza, Romero, Zapulca, Salas y Valen. Desvió Castro.

En Central Córdoba anotaron Barrionuevo, Psinato, Córdoba, Parherr. Erraron: Spelzini y Blanco.

Newell's lo ganó desde los doce pasos

La Lepra fue más efectivo y lo terminó ganando por 4 a 1, después de empatar los 90 minutos (1-1). Los goles del rojinegro fueron convertido por Francisco Sciarini, Ivo Pavicich, Agustín Melgarejo y Néstor Boretto.

Por su parte en Leones FC solo anotó Francisco Bravo y fallaron Denis Rodríguez y Galo Bernardini.