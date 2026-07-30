La Capital | La Ciudad | Conicet

Casi 80 trabajadores dejaron el Conicet Rosario desde 2024: "Somos resilientes, pero hay un límite"

Los datos muestran que casi siete de cada diez bajas fueron por renuncias. Alertan que el sistema se achica y pierde competitividad. "El que no se va del país, se va al sector privado", sentencian

Nachi Saieg

Por Nachi Saieg

30 de julio 2026 · 06:05hs
Google Seguir a La Capital en Google
Los trabajadores del Conicet vienen protestando por un sistema que se va achicando permanentemente

Foto: La Capital / Virginia Benedetto

Los trabajadores del Conicet vienen protestando por un sistema que se va achicando permanentemente

El Centro Científico Tecnológico (CCT) Conicet Rosario perdió 78 trabajadores desde enero de 2024, cuando comenzó el ajuste del gobierno de Javier Milei sobre el sistema científico nacional. De esas bajas, 54 correspondieron a renuncias. Los datos surgen de un informe interno del organismo al que accedió La Capital y muestran el impacto que los recortes tienen en la ciudad.

La reducción alcanza a investigadores, becarios, personal de apoyo y administrativos. Sobre una planta de 1.043 trabajadores registrada a fines de 2023, las bajas representan cerca del 7,5% del personal en poco más de dos años.

El deterioro quedó nuevamente expuesto esta semana con el conflicto por las becas posdoctorales que vencen este viernes. Investigadores de todo el país reclamaron frente al Polo Científico de Buenos Aires para que el Directorio del Conicet apruebe una prórroga que permita sostener a quienes esperan ingresar a la Carrera del Investigador Científico.

>> Leer más: Trabajadores del Conicet convocan a una asamblea y volanteada en Rosario

En Rosario, el reclamo alcanza a unas veinte personas, según ATE Conicet. Sin embargo, para el director del CCT Rosario, Guillermo Labadie, esa situación apenas refleja un problema más profundo. "Las veinte becas es algo que hoy se ve. Pero el recurso humano lo vamos perdiendo todos los días", aseveró.

Un sistema que se achica

Labadie aseguró que el proceso de reducción de personal atraviesa todos los sectores del organismo. "Perdemos una o dos personas por mes. Incluso hay becarios que no terminan su formación porque encuentran un horizonte mejor en el exterior o en el sector privado", sentenció.

Además de las renuncias y jubilaciones, el director recordó que continúa vigente la restricción para incorporar personal. "Para contratar a una persona primero tienen que producirse dos bajas. Eso hace que el sistema se vaya achicando permanentemente", recordó.

Como consecuencia, advirtió que el organismo ya enfrenta dificultades para sostener algunas tareas. "Estamos llegando al límite operativo en muchos lugares. Hay áreas altamente especializadas y no se puede mover gente de un sector a otro. Si renuncia una persona de apoyo que maneja un equipamiento científico, no puede reemplazarla cualquiera", describió.

>> Leer más: Alerta en el Conicet Rosario: "Estamos en la puerta de una nueva tanda de despidos"

La pérdida de personal también tiene un impacto a largo plazo. Formar un investigador requiere años de inversión pública y capacitación. "Estas personas hicieron al menos cinco años de doctorado y entre dos y tres de posdoctorado antes de iniciar su carrera. Recuperar ese recurso humano llevaría todo ese tiempo", ejemplificó.

Becas que exponen un problema estructural

La protesta de esta semana se originó por el vencimiento de las becas posdoctorales. Hasta ahora, quienes concursaban para ingresar a la Carrera del Investigador Científico recibían una prórroga automática de su beca hasta conocerse el resultado del concurso, evitando así quedar sin ingresos durante ese período.

Labadie indicó que ese mecanismo hoy está comprometido por la falta de recursos. "Con los recortes que ha habido durante este gobierno hay una cantidad limitada de recursos para becas. Se siguen otorgando becas posdoctorales, pero faltan fondos para prorrogar las de quienes están esperando la definición del concurso", detalló.

Si la prórroga no se aprueba, las becas vencerán este viernes y quienes finalmente ingresen a la carrera deberán esperar el alta administrativa para reincorporarse.

La delegada de ATE Conicet Rosario, Marianela Scocco, explicó a este medio que ese fue el motivo de la movilización. "Hoy es la última reunión del Directorio en la que podemos pedir que se revierta esta decisión. Si no se aprueba la prórroga, las becas vencen en dos días", precisó.

Menos ingresos y tres años sin nuevos proyectos

Para Labadie, el conflicto de las becas es apenas una expresión visible de un proceso que comenzó hace tiempo. El director del Conicet Rosario explicó que las demoras en las altas de investigadores se combinan con una fuerte reducción en la cantidad de ingresos a la Carrera del Investigador Científico. Mientras años atrás el Conicet incorporaba cerca de mil investigadores por convocatoria, actualmente esa cifra ronda los 400.

Al mismo tiempo, los institutos enfrentan una fuerte caída del financiamiento para investigar. "Hace prácticamente tres años que no se financian nuevos proyectos de investigación. Antes eran miles de proyectos por año los que recibían subsidios. Hoy ese dinero no está disponible y eso dificulta la compra de insumos y el desarrollo de nuestro trabajo", sumó.

"Somos resilientes, pero hay un límite"

Pese al escenario, el director del CCT destacó el esfuerzo que realizan los equipos científicos para sostener la actividad. "Nuestra comunidad tiene una enorme resiliencia. Somos creativos y le buscamos la vuelta para seguir haciendo ciencia de calidad", valoró. Sin embargo, advirtió que esa capacidad de adaptación comienza a agotarse.

>> Leer más: Investigadores del Conicet y la UNR advierten una "campaña de desprestigio y erosión del sistema científico"

"Hay un punto en el que ya no alcanza. Competimos por generar conocimiento nuevo y responder las preguntas que hoy se hace la ciencia en todo el mundo. Tenemos que hacerlo con menos recursos y herramientas mucho más precarias. Eso hace que perdamos competitividad."

Para Labadie, el escenario actual no tiene antecedentes en la historia reciente del organismo. "Hemos pasado épocas malas, pero una situación en la que prácticamente no tengamos recursos para hacer nuestro trabajo es totalmente inédita", reiteró.

El recorte al sistema científico nacional

El conflicto en Rosario ocurre en paralelo con un fuerte recorte del sistema científico nacional. Según un informe publicado por Chequeado, entre 2023 y 2026 el presupuesto destinado a la función Ciencia y Técnica cayó un 50,2% en términos reales, es decir, descontando el efecto de la inflación.

El propio gobierno nacional reconoció una disminución, aunque de menor magnitud. En su informe presentado al Congreso, el entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni, informó que la participación del área dentro del presupuesto nacional pasó del 1,52% en 2023 al 1,02% en 2026, mientras que el presupuesto en pesos constantes se redujo un 43%.

Salarios que perdieron más del 40% frente a la inflación

El deterioro también alcanza a quienes trabajan en el sistema científico. De acuerdo con un informe del grupo Economía Política Ciencia (EPC), elaborado con datos oficiales, los salarios de investigadores y personal de apoyo del Conicet acumulan una pérdida del 40,5% en términos reales desde noviembre de 2023.

Aunque en junio registraron una leve recuperación del 0,5%, continúan 8,4% por debajo de un año atrás.

>> Leer más: Tensión en el Inti: protesta por el cierre de la sede central

La situación también afecta a los becarios, cuyos estipendios evolucionaron de manera similar, y a los trabajadores científicos encuadrados en el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), cuyos salarios se ubican 32,2% por debajo del nivel de noviembre de 2023 y, según el informe, permanecen por debajo de la línea de pobreza desde agosto del año pasado.

Noticias relacionadas
En seis meses, calle San Luis duplicó el índice de locales vacíos.

Calle San Luis: sobrevivió a la pandemia y ahora bate récord de locales vacíos

Cada vez son más los medicamentos de venta libre. Eso no significa que no tengan efectos adversos 

Alarma entre farmacéuticos porque la Anmat autoriza más medicamentos de venta libre

La protesta se realizó este miércoles en España al 1500.

Personal de las Fuerzas Armadas denuncia que afiliados se quedaron sin cobertura médica

El fatal episodio sucedió anoche en la dársena de colectivos de La Siberia

El municipio identificó al colectivero que arrolló y mató a un hombre en situación de calle

Ver comentarios

Las más leídas

La UTA lanzó un nuevo paro de colectivos: qué pasa en Rosario

La UTA lanzó un nuevo paro de colectivos: qué pasa en Rosario

¿Kudelka piensa en irse de Newells? Qué dijeron desde el entorno del entrenador

¿Kudelka piensa en irse de Newell's? Qué dijeron desde el entorno del entrenador

Personal de las Fuerzas Armadas denuncia que afiliados se quedaron sin cobertura médica

Personal de las Fuerzas Armadas denuncia que afiliados se quedaron sin cobertura médica

El defensor que buscaba Central fue desafectado de actual equipo y está cerca de Arroyito

El defensor que buscaba Central fue desafectado de actual equipo y está cerca de Arroyito

Lo último

Newells, entre trascendidos y otra racha negra de lesiones, visita a Independiente

Newell's, entre trascendidos y otra racha negra de lesiones, visita a Independiente

Casi 80 trabajadores dejaron el Conicet Rosario desde 2024: Somos resilientes, pero hay un límite

Casi 80 trabajadores dejaron el Conicet Rosario desde 2024: "Somos resilientes, pero hay un límite"

Día clave para la nueva ley electoral: Unidos busca cerrar su proyecto

Día clave para la nueva ley electoral: Unidos busca cerrar su proyecto

Casi 80 trabajadores dejaron el Conicet Rosario desde 2024: "Somos resilientes, pero hay un límite"

Los datos muestran que casi siete de cada diez bajas fueron por renuncias. Alertan que el sistema se achica y pierde competitividad. "El que no se va del país, se va al sector privado", sentencian

Casi 80 trabajadores dejaron el Conicet Rosario desde 2024: Somos resilientes, pero hay un límite

Por Nachi Saieg
Día clave para la nueva ley electoral: Unidos busca cerrar su proyecto

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Día clave para la nueva ley electoral: Unidos busca cerrar su proyecto

Micaela Albornoz: a más de un mes de su desaparición, nueva marcha por avances en la investigación
Policiales

Micaela Albornoz: a más de un mes de su desaparición, nueva marcha por avances en la investigación

Radiografía de las deudas: jóvenes, familias y el manotazo de cubrir el rojo con más rojo
Economía

Radiografía de las deudas: jóvenes, familias y el manotazo de cubrir el rojo con más rojo

La Cámara Penal confirmó la condena al exfiscal regional Patricio Serjal
Policiales

La Cámara Penal confirmó la condena al exfiscal regional Patricio Serjal

Tragedia en San Juan: el piloto fallecido trabajaba en una empresa de emergencias de Rosario
Información General

Tragedia en San Juan: el piloto fallecido trabajaba en una empresa de emergencias de Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La UTA lanzó un nuevo paro de colectivos: qué pasa en Rosario

La UTA lanzó un nuevo paro de colectivos: qué pasa en Rosario

¿Kudelka piensa en irse de Newells? Qué dijeron desde el entorno del entrenador

¿Kudelka piensa en irse de Newell's? Qué dijeron desde el entorno del entrenador

Personal de las Fuerzas Armadas denuncia que afiliados se quedaron sin cobertura médica

Personal de las Fuerzas Armadas denuncia que afiliados se quedaron sin cobertura médica

El defensor que buscaba Central fue desafectado de actual equipo y está cerca de Arroyito

El defensor que buscaba Central fue desafectado de actual equipo y está cerca de Arroyito

La peatonal Córdoba alcanzó un récord de locales vacíos y crece la preocupación por el centro

La peatonal Córdoba alcanzó un récord de locales vacíos y crece la preocupación por el centro

Ovación
Campaz, el mejor en el inicio: uno de los pocos por el que Central podría recaudar por una venta

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Campaz, el mejor en el inicio: uno de los pocos por el que Central podría recaudar por una venta

Campaz, el mejor en el inicio: uno de los pocos por el que Central podría recaudar por una venta

Campaz, el mejor en el inicio: uno de los pocos por el que Central podría recaudar por una venta

Copa Santa Fe: Timbuense venció a Central Córdoba y jugará los cuartos de final

Copa Santa Fe: Timbuense venció a Central Córdoba y jugará los cuartos de final

Copa Santa Fe: Newells derrotó a Leones en Arroyo Seco y pasó a cuartos de final

Copa Santa Fe: Newell's derrotó a Leones en Arroyo Seco y pasó a cuartos de final

Policiales
Micaela Albornoz: a más de un mes de su desaparición, nueva marcha por avances en la investigación
Policiales

Micaela Albornoz: a más de un mes de su desaparición, nueva marcha por avances en la investigación

La Cámara Penal confirmó la condena al exfiscal regional Patricio Serjal

La Cámara Penal confirmó la condena al exfiscal regional Patricio Serjal

Condenan a una mujer que organizó una banda criminal mediante las visitas a un preso de Piñero

Condenan a una mujer que organizó una banda criminal mediante las visitas a un preso de Piñero

Buscan a un hombre visto por última vez hace dos semanas en Fray Luis Beltrán

Buscan a un hombre visto por última vez hace dos semanas en Fray Luis Beltrán

La Ciudad
Casi 80 trabajadores dejaron el Conicet Rosario desde 2024: Somos resilientes, pero hay un límite

Por Nachi Saieg
La Ciudad

Casi 80 trabajadores dejaron el Conicet Rosario desde 2024: "Somos resilientes, pero hay un límite"

El tiempo en Rosario: llega un jueves gris con leve recuperación térmica

El tiempo en Rosario: llega un jueves gris con leve recuperación térmica

Comenzó Outlet Rosario con precios muy accesibles de 40 marcas rosarinas

Comenzó Outlet Rosario con precios muy accesibles de 40 marcas rosarinas

Calle San Luis: sobrevivió a la pandemia y ahora bate récord de locales vacíos

Calle San Luis: sobrevivió a la pandemia y ahora bate récord de locales vacíos

Alarma entre farmacéuticos porque la Anmat autoriza más medicamentos de venta libre
Salud

Alarma entre farmacéuticos porque la Anmat autoriza más medicamentos de venta libre

Misterio: encontraron una vaca muerta flotando frente a un shopping
La Región

Misterio: encontraron una vaca muerta flotando frente a un shopping

La Fifa abrió una investigación sobre el episodio de la bandera de Malvinas en el Mundial
Ovación

La Fifa abrió una investigación sobre el episodio de la bandera de Malvinas en el Mundial

La peatonal Córdoba alcanzó un récord de locales vacíos y crece la preocupación por el centro

Por Nachi Saieg
La Ciudad

La peatonal Córdoba alcanzó un récord de locales vacíos y crece la preocupación por el centro

Villa Gobernador Gálvez: un chofer de Didi huyó de un asalto y fue auxiliado por vecinos
Policiales

Villa Gobernador Gálvez: un chofer de Didi huyó de un asalto y fue auxiliado por vecinos

Alarma en una escuela rosarina de la zona sudoeste: un alumno llevó un arma de fuego
Policiales

Alarma en una escuela rosarina de la zona sudoeste: un alumno llevó un arma de fuego

Buscan a un hombre visto por última vez hace dos semanas en Fray Luis Beltrán
Policiales

Buscan a un hombre visto por última vez hace dos semanas en Fray Luis Beltrán

El municipio identificó al colectivero que arrolló y mató a un hombre en situación de calle
La Ciudad

El municipio identificó al colectivero que arrolló y mató a un hombre en situación de calle

Milei sin pausa: tras reavivar el conflicto con Lula, ahora apunta a España
Política

Milei sin pausa: tras reavivar el conflicto con Lula, ahora apunta a España

Estudiantes extranjeros en Medicina: la UNR relativizó el dato difundido por el gobierno
La Ciudad

Estudiantes extranjeros en Medicina: la UNR relativizó el dato difundido por el gobierno

La UTA lanzó un nuevo paro de colectivos: qué pasa en Rosario
La Ciudad

La UTA lanzó un nuevo paro de colectivos: qué pasa en Rosario

Grave pelea en barrio Ludueña: dos heridos fueron al Heca, uno baleado
policiales

Grave pelea en barrio Ludueña: dos heridos fueron al Heca, uno baleado

Dos policías de Roldán fueron condenados por abuso sexual de una nena en un patrullero
La Región

Dos policías de Roldán fueron condenados por abuso sexual de una nena en un patrullero

Un hombre que vivía en la calle murió al ser atropellado por un colectivo en La Siberia
La ciudad

Un hombre que vivía en la calle murió al ser atropellado por un colectivo en La Siberia

Causa Vialidad: Cristina Kirchner confirmó que llevará su condena ante la ONU
Política

Causa Vialidad: Cristina Kirchner confirmó que llevará su condena ante la ONU

Un camionero se despistó en la autopista Rosario-Santa Fe y un acceso quedó bloqueado
La Región

Un camionero se despistó en la autopista Rosario-Santa Fe y un acceso quedó bloqueado

Retiran del mercado un popular juguete por riesgo químico: cómo identificar si es seguro
Información General

Retiran del mercado un popular juguete por riesgo químico: cómo identificar si es seguro

Una mujer de 32 años fue baleada por encapuchados en San Lorenzo
Policiales

Una mujer de 32 años fue baleada por encapuchados en San Lorenzo

Messi dejó Rosario y partió rumbo a Miami para reincorporarse a Inter
La Ciudad

Messi dejó Rosario y partió rumbo a Miami para reincorporarse a Inter

Estudiantes extranjeros en Medicina: el gobierno aseguró que representan el 32% en la UNR
La Ciudad

Estudiantes extranjeros en Medicina: el gobierno aseguró que representan el 32% en la UNR