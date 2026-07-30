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Día clave para la nueva ley electoral: Unidos busca cerrar su proyecto

Senadores y diputados del oficialismo se reunirán este jueves para pulir el texto. Apuntan a votar la norma en la segunda quincena de agosto

Mariano D'Arrigo

Por Mariano D'Arrigo

30 de julio 2026 · 06:00hs
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Unidos para Cambiar Santa Fe procura acordar un proyecto de ley electoral para luego abrir las conversaciones con las otras fuerzas políticas. 

LA CAPITAL/Sebastian Suarez Meccia

Unidos para Cambiar Santa Fe procura acordar un proyecto de ley electoral para luego abrir las conversaciones con las otras fuerzas políticas. 

Este jueves puede ser un día clave para la ley electoral de Santa Fe. Es que se reunirán los referentes legislativos de Unidos para discutir sobre un proyecto que, reconocen, “está avanzado”.

El encuentro será a la mañana en la Legislatura. Allí estarán representantes de los bloques de diputados y senadores. La coalición oficialista contiene a más de una decena de fuerzas, pero cinco poseen representación parlamentaria: la UCR, el Partido Socialista (PS), el PRO, Creo y UNO.

“La idea es tener un texto consensuado para luego abrir el diálogo con otros actores”, dijo a La Capital uno de los referentes legislativos de la alianza.

En ese marco, el encuentro servirá para pulir diferencias internas. “Puede ser un paso importante”, reconoció el legislador.

Es una arquitectura legal compleja. El nuevo Código Electoral no sólo reunirá las reglas de juego que hoy están repartidas entre 17 leyes y cinco decretos. También deberá estar alineado a las coordenadas que fijó la Constitución provincial sancionada en 2025.

Unidos replicó el mismo método que usó en la reforma de la Carta Magna y habilitó que cada partido presentara su propio proyecto. Ahora es el momento de la síntesis.

Consensos y debates

En principio, hay un acuerdo extendido entre todas las fuerzas de sostener las Paso como hasta ahora. La excepción es el PRO, que propone ir hacia unas primarias optativas.

Los nudos del debate son la cantidad de boletas que se usarán en las generales y el piso de votos que se necesitarán para ingresar al reparto de bancas.

Las posiciones sobre las boletas varían. El radicalismo postula ir con dos: una para cargos provinciales —gobernador, diputado y senador— y otra para los cargos locales: intendente y concejal.

En el otro extremo, los senadores y diputados del PJ, el socialismo y el PRO defienden las cinco boletas actuales.

Las ideas sobre el umbral para Diputados van desde mantener el piso vigente, el 3 por ciento del padrón, hasta subirlo al 5% del mismo. Una iniciativa resistida por las fuerzas más chicas porque les pone una barrera de entrada todavía más alta.

En la mesa chica de Unidos admitieron que sobre esos temas los acuerdos están avanzados. Pretenden acordar un proyecto común y después abrir la discusión con otras fuerzas políticas.

Sobre todo con el peronismo. Además de ser el espacio opositor con mayor volumen parlamentario, en Unidos reconocen al PJ una mirada de Estado: es un partido que gobernó la provincia y pretende volver al poder.

Se verá hasta dónde cede Unidos en la negociación con los otros bloques. La alianza tiene mayoría en ambas Cámaras, pero pretende que la norma salga con un consenso amplio. A nadie le sirve una ley electoral con una legitimidad cuestionada.

Por eso, no quieren apurar los tiempos. Después de que Unidos acuerde un texto común, vendrá el debate en las comisiones. En el oficialismo pretenden aprobar la ley en la segunda quincena de agosto. “Dentro de 20 ó 30 días deberíamos lograr la sanción definitiva”, señalaron.

Todavía no está clara la hoja de ruta parlamentaria. El Senado podría ser la Cámara de origen, o bien podría tratarse en paralelo en Diputados.

Homenaje en la Legislatura

Por lo pronto, el Senado tendrá este jueves un evento cargado de simbolismo. Antes de la sesión, el recinto de la Cámara alta, que fue remodelado y modernizado, cambiará de nombre.

El espacio donde se realizan los plenarios llevará el nombre de dos gobernadores. Uno radical, Aldo Tessio. Otro peronista, Jorge Obeid.

>>Leer más: Los gobernadores de la Región Centro reclamaron a la Nación mayor federalismo

Al acto están invitados el gobernador Maximiliano Pullaro; el presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, y otros representantes institucionales de la provincia.

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