Un camionero se despistó en la autopista Rosario-Santa Fe y un acceso quedó bloqueado El siniestro vial provocó demoras este miércoles en San Lorenzo. Otro chofer sufrió un problema mecánico a la altura de Fray Luis Beltrán 29 de julio 2026 · 08:55hs

Foto: Telefe Rosario. El chofer de una grúa intervino para liberar el intercambiador de la autopista Rosario-Santa Fe.

La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) anunció este miércoles el bloqueo temporal de uno de los accesos principales a la autopista Rosario-Santa Fe. Fuentes oficiales reportaron el despiste de un camión en San Lorenzo y el tránsito se complicó al amanecer en el cordón industrial.

A primera hora de la jornada se puso en marcha un operativo para liberar la calzada en uno de los enlaces del intercambiador del kilómetro 14. Desde allí no se podía tomar la traza principal para ir hacia el sur, de modo que varios choferes empezaron a formar una fila desde la salida del puente de la ruta nacional A012.

Mientras la policía vigilaba la zona, un operario se encargó de remover el acoplado con una grúa en el rulo de la mano descendente. Pasadas las 7.30 de la mañana, el tránsito se restableció en el acceso a Rosario.

TRANSITO NORMAL EN EL TRAMO - KM 14, altura de San Lorenzo - Sentido a Rosario | Se normaliza el tránsito en la zona. https://t.co/4fAKhG4jyz — Agencia Provincial de Seguridad Vial (@RedSegVial) July 29, 2026 Por otro lado, la agencia provincial recomendó circular con precaución por kilómetro 11 del carril opuesto de la autopista. A la altura de Fray Luis Beltrán había un camión averiado, aunque no obstruía la circulación.

¿Dónde hay cortes de tránsito este miércoles en Rosario? Al margen de la situación en el cordón industrial, este miércoles se programaron distintos cortes de tránsito por obras en Rosario. La lista incluye intervenciones en los siguientes lugares: Bulevar Seguí entre San Martín y Entre Ríos, lado norte

Bulevar Seguí entre bulevar Oroño y Dorrego

Maipú y San Lorenzo (obra de ASSA)

Humberto Primo entre Díaz Vélez y Nueva York

Chacabuco y La Paz

Ovidio Lagos entre San Luis y San Juan

Mendoza entre Suipacha y Riccheri

Ocampo entre Carrasco y Ovidio Lagos >> Leer más: Estudiantes extranjeros en Medicina: el gobierno aseguró que representan el 32% en la UNR Además de estos desvíos, la Municipalidad confirmó que los trabajos requieren reducciones de calzada en otros puntos de la ciudad. Ante esta situación, pueden producirse demoras en: Avenida Jorge Newbery, entre avenida Real y Wilde

Pasco y San Martín

Avenida Ovidio Lagos entre Rueda y bulevar 27 de Febrero

Entre Ríos y Cochabamba

Ocampo entre avenida Francia y Ovidio Lagos

Ceres entre avenida Francia y Suipacha

Bulevar Oroño desde Dante Alighieri hasta Morcillo, mano al norte