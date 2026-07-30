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Rosario celebra Tanabata, el festival que invita a conocer las tradiciones japonesas

La nueva edición será el domingo 9 de agosto, de 11 a 18, en el Complejo Astronómico Municipal con entrada libre y gratuita. Habrá música, danzas, gastronomía, artes marciales, talleres y mucho más.

30 de julio 2026 · 09:48hs
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La tercera edición de Rosario celebra Tanabata

La tercera edición de "Rosario celebra Tanabata", la jornada para compartir la cultura japonesa, tendrá lugar el domingo 9 de agosto

Se viene la tercera edición de "Rosario celebra Tanabata, una jornada cultural que propone acercarse a las tradiciones, expresiones y saberes de Japón. El encuentro tendrá lugar el domingo 9 de agosto, de 11 a 18, en el Complejo Astronómico Municipal (avenida Diario La Capital 1602), con entrada libre y gratuita, y contará con propuestas simultáneas en distintos espacios del predio.

El evento es organizado de manera conjunta por la Asociación Japonesa en Rosario y Municipalidad de Rosario, a través de las secretarías de Cultura y Educación y de Deporte y Turismo, el Complejo Astronómico Municipal y la Dirección General de Relaciones Internacionales.

Tanabata, conocida como la celebración de las estrellas, es una de las festividades tradicionales más populares de Japón. Su leyenda cuenta la historia de Orihime, la princesa tejedora, y de Hikoboshi, el pastor de estrellas, dos amantes que solo pueden reencontrarse una vez al año. Durante esa noche, la tradición invita a escribir deseos en pequeñas tiras de papel llamadas "tanzaku" y colgarlas en ramas de bambú.

En Rosario, esta tradición se convierte en una oportunidad para celebrar también los vínculos entre culturas. La edición 2026 tendrá un significado especial al enmarcarse en los 140 años de la inmigración japonesa en la Argentina y los 120 años de la llegada del primer inmigrante japonés a la ciudad de Rosario.

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Una jornada para conocer y disfrutar la cultura japonesa

Durante toda la jornada habrá música, danzas tradicionales, taiko, eisa, sanshin, canto japonés y una banda de J-rock, además de exhibiciones de judo, karate, iaido y kendo en el espacio Tatami.

La gastronomía tendrá también un lugar destacado con una cocina en vivo a cargo de la chef Ana Irie, quien presentará la elaboración de wagashi, dulces tradicionales japoneses. El público podrá además recorrer una propuesta gastronómica con opciones dulces y saladas.

La programación incluirá talleres y actividades participativas de origami, caligrafía japonesa, cerámica, bonsái y juegos tradicionales, junto con propuestas vinculadas al manga, animé y cosplay. También habrá un espacio especialmente destinado a las infancias, con actividades para colorear y jugar. Además, la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), estará presente con un espacio de difusión de becas.

Uno de los momentos centrales será el "Ritual de los Deseos", una invitación a escribir y colgar deseos en los tradicionales tanzaku, recuperando el espíritu de Tanabata y convirtiendo al público en protagonista de la celebración.

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Charlas, talleres y encuentros

El espacio de charlas y talleres ofrecerá una programación dedicada a distintos aspectos de la cultura y la historia japonesa, con la participación de especialistas y referentes.

Entre las propuestas se encuentran una charla sobre misiones espaciales japonesas, una presentación sobre la experiencia de fotografiar una geiko (geisha) en Kyoto, una demostración de pintura oriental estilo Yamada Ry, una charla sobre el Memorial de la Paz y Obon, un encuentro sobre la enseñanza del idioma japonés en Argentina y el taller de origami 'Descubriendo Tanabata a través del Origami y las Estrellas'.

También se abordará la historia de la inmigración japonesa en Argentina, con una muestra y charla a cargo de Cecilia Onaha, y se desarrollará un diálogo entre las escritoras nikkei Malena Higashi y Virginia Higa en torno al incienso y los aromas en Japón.

Las actividades contarán con cobertura audiovisual y transmisión en vivo, con la conducción y moderación de Ricardo Hokama, del programa Japón Hoy.

Tanabata bajo las estrellas

Como parte de la programación, el Planetario del Complejo Astronómico Municipal ofrecerá tres funciones especiales de "Astrocuentos: mitos y leyendas de todos los cielos", con una proyección inspirada en la leyenda de Tanabata.

De este modo, el festival vuelve a vincular dos elementos centrales de la celebración, las estrellas y los deseos, con uno de los espacios emblemáticos de divulgación científica de la ciudad.

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