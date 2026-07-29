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Un hombre que vivía en la calle murió al ser atropellado por un colectivo en La Siberia

El trágico siniestro sucedió en la zona de Beruti y Riobamba. Según testigos, la víctima solía concurrir al Refugio Sol de Noche

29 de julio 2026 · 08:15hs
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El hombre que vivía en la calle fue atropellado en la dársena de colectivos de La Siberia

Foto: La Capital / Archivo

El hombre que vivía en la calle fue atropellado en la dársena de colectivos de La Siberia

Un hombre de 66 años que vivía en la calle murió anoche tras ser atropellado por un colectivo del transporte urbano de pasajeros cuando, según declararon algunos testigos se encontraba cerca de la dársena de colectivos situada en el Centro Universitario de Rosario (La Siberia), en Beruti entre La Paz y Riobamba.

Fuentes oficiales indicaron que el chofer de la unidad no pudo ser identificado todavía y por lo tanto se desconoce la secuencia exacta del siniestro vial.

Todo sucedió alrededor de las 21 del martes y según los voceros la víctima se llamaba José Francisco Melgar Deublando, un hombre de nacionalidad uruguaya que estaba en situación de calle y que concurría en forma asídua al Refugio Sol de Noche, situado justamente enfrente del lugar donde fue atropellado.

Cómo trascendió la muerte del hombre en La Siberia

Según las primeras informaciones, el trágico hecho trascendió a partir de la denuncia telefónica a la Central de Emergencias 911 que realizó María Belén P., quien trabaja como encargada del Refugio Sol de Noche.

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La mujer declaró que minutos antes se presentaron en ese lugar dos chicos desconocidos quienes le informaron que un colectivo había atropellado a un hombre que se aloja en ese refugio. Tras constatar que uno de los huéspedes del hogar (se trataba de José Francisco Melgar Deublando) efectivamente estaba en la calle malherido, la mujer se comunicó con la policía al 911 y con el Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) al 107.

Qué heridas sufrió la víctima

José Francisco fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) en código rojo, es decir con serio riesgo de perder la vida por las heridas que había sufrido. En primera instancia, se estableció que había sufrido fractura expuesta de pierna derecha y aplastamiento de la izquierda.

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Tras esa primera actuación, efectivos de la Policía de Investigaciones comenzaron a realizar las primeras actuaciones bajo directivas de la fiscal de la Unidad de Siniestralidad Vial y Homicidios Culposos Valeria Piazza Iglesias, como relevamiento de cámaras en ese sector, entrevista a testigos e inspección ocular del lugar.

Fuentes policiales indicaron que alrededor de la medianoche Melgar Deublando falleció en el Heca como consecuencia de las graves heridas que había sufrido.

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