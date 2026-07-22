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Roberto Ayala habló sobre el incidente con Dani Olmo tras la final del Mundial: "Estoy arrepentido"

El ayudante de campo de Lionel Scaloni explicó qué ocurrió durante el tumulto con el futbolista español y aseguró que "pedirá disculpas en persona"

22 de julio 2026 · 13:26hs
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Tras el pitazo final

Tras el pitazo final, se produjeron varios incidentes entre españoles y argentinos

Roberto Ayala habló sobre el episodio que protagonizó con el futbolista español Dani Olmo después de la final del Mundial entre Argentina y España.

El ayudante de campo de Lionel Scaloni quedó en el centro de la polémica luego de que se captara un momento de tensión entre ambos durante un tumulto que se produjo en el campo de juego una vez finalizado el partido.

En una entrevista con el programa Esports Migdia, de Valencia Capital Radio, el exdefensor argentino reconoció su error: "Obviamente que estoy arrepentido. Por el lugar que ocupo no puedo permitirme que un sentimiento, o lo que pueda llegar a recibir de la otra parte, cambie mi humor y mis actos".

El origen del conflicto entre Ayala y Dani Olmo

Ayala buscó bajar el tono de la controversia: "Para mí hay que cortar las cosas y dejarlo ahí. Fue más un empujón que otra cosa, no fue un puñetazo como quieren decir y quedó ahí".

El exjugador de Valencia señaló cómo se produjo el episodio: "Fue una reacción a un dicho, pero ya está. Si lo veo, obviamente que le pediré las disculpas en persona".

En este sentido, agregó: "Cuando termina el partido lo que veo es que hay una gresca en la mitad de cancha y tiramos a ir a buscar a nuestros jugadores y que termine de esa manera porque no somos eso".

Ayala asumió la responsabilidad por su comportamiento: "Me hago cargo de lo que he hecho. Mi intención fue ir y separar, esa fue mi intención; pero a veces te encontrás con cosas que pasan y con las pulsaciones a mil, pero no es excusa".

Además, remarcó: "Por el lugar que ocupo mi comportamiento tiene que ser otro, reciba lo que reciba".

>> Leer más: ¿La final del Mundial estuvo arreglada? Cómo nacen las teorías conspirativas tras una derrota

La crítica de Ayala a la mirada sobre la selección argentina

Durante la entrevista, el ayudante de campo de Scaloni también habló sobre las críticas a la selección argentina desde el exterior: "Ha pasado miles de veces, pero no sé por qué últimamente y más con nuestra selección. No sé si es una campaña o algo, fue cierta animosidad de que no le vaya bien a nuestra selección". En esa línea, Ayala afirmó: "Se buscan cosas para que todo sea negativo hacia Argentina".

El exdefensor también defendió la identidad futbolística del seleccionado argentino: "Es el fútbol que sentimos, jugamos para darle una alegría a nuestro pueblo".

Otro de los momentos que generó repercusión después de la final fue cuando varios integrantes de la delegación argentina aparecieron de espaldas mientras España levantaba la Copa del Mundo.

Ayala negó que la escena haya representado un gesto de desprecio hacia el campeón: "Estuvimos muy cerca de los jugadores españoles cuando estaban festejando. Después nos acercamos a la tribuna porque algunos familiares habían tenido inconvenientes y queríamos saber que estuvieran bien"

Sobre la imagen, aclaró: "Estamos de espaldas, pero teníamos la pantalla de frente. Varios nos giramos para mirar ese momento. Lo vimos, estuvimos ahí y no hubo ningún despecho".

Sobre el final de la entrevista, el integrante del cuerpo técnico remarcó el mensaje: "Muchas veces todos tuvimos alguna reacción que no nos gusta y nos equivocamos. Hay que saber pedir disculpas y aceptar lo que viene".

Además, felicitó a España por la consagración y llamó a dejar atrás la polémica: "Felicitar a todos los españoles por su Copa, a disfrutarla y pensar que el fútbol tiene partes que nos llenan de orgullo y otras que debemos seguir corrigiendo".

El exdefensor también destacó los vínculos personales que mantiene con España: "Tengo dos hijos españoles, tengo mucha amistad, es un país al que quiero y me parece que no hay que llevar las cosas a los extremos".

Y concluyó: "Por nuestro comportamiento hay que aceptar lo que viene y pedir disculpas. Lionel (Scaloni) vive en España, está siempre en contacto con gente de allí, todos tenemos muchos vínculos con España y queremos mucho a ese país. Ha pasado simplemente fútbol y queremos que quede allí".

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