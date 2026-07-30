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Campaz, el mejor en el inicio: uno de los pocos por el que Central podría recaudar por una venta

Mientras haya tiempo en mercados de pases del exterior, el Canalla analizará una posible transferencia y el Bicho está entre los destacados del equipo

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

30 de julio 2026 · 06:00hs
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Jaminton Campaz es el futbolista más vendible que tiene Central. Comenzó el torneo en un buen nivel.

Leonardo Vincenti / La Capital

Jaminton Campaz es el futbolista más vendible que tiene Central. Comenzó el torneo en un buen nivel.
Campaz llegó a Central a principios de 2023

Héctor Rio / La Capital

Campaz llegó a Central a principios de 2023, cuando nadie lo tenía en el Radar. Russo sacó lo mejor del colombiano.
Jaminton Campaz no hizo pretemporada y pero de todas formas fue el jugador destacado del Canalla en las primeras fechas.

Héctor Rio / La Capital

Jaminton Campaz no hizo pretemporada y pero de todas formas fue el jugador destacado del Canalla en las primeras fechas.

Un par de cosas quedaron claras en estos primeros dos partidos de Central en el torneo Clausura, y una de ellas es que el jugador más desequilibrante, de mayor peso en la ofensiva y con capacidad para hacer algo distinto, es Jaminton Campaz. El colombiano siempre fue uno de los más firmes candidatos a ser transferido en el actual mercado de pases. ¿Seguirá en Arroyito?

Mientras haya tiempo, Central hará el intento de seguir activo en el mercado de transferencias, no sólo para lograr traer refuerzos, sino también para ver si existe la posibilidad de vender a algún jugador. Hay quienes aseguran que la dirigencia lo necesita.

En el Gigante, antes y después del partido frente a Racing, fue bastante fuerte el rumor sobre la posible venta de un jugador y el nombre al que todos apuntaron es el de Campaz. Tampoco hace falta pensar demasiado cuáles serían los candidatos a una transferencia que puedan generar un ingreso de dinero importante. Si no es el Bicho, sería Franco Ibarra. No mucho más.

Lo que se habla en los pasillos de Arroyito

Lo cierto es que el colombiano podría ser una de las bajas para Jorge Almirón, siempre y cuando todo eso de lo que se habla en los pasillos de Arroyito se concrete.

>>Leer más: Un empate que sacó a Central de perdedor y suma, pero que estuvo lejos de conformar

Campaz es sin dudas uno de los jugadores que llegaron como refuerzo en estos últimos años que más rédito deportivo le dio al equipo. Se adaptó rápidamente, se metió en la piel del hincha y logró cosas importantes.

Campaz llegó a Central a principios de 2023, cuando nadie lo tenía en el Radar. Russo sacó lo mejor del colombiano.

Campaz llegó a Central a principios de 2023, cuando nadie lo tenía en el Radar. Russo sacó lo mejor del colombiano.

Ya lleva tres años y medio en Central, un tiempo bastante prolongado para los tiempos que corren, con un par de renovaciones de contrato de por medio. Se supone que, en caso de ser transferido, no será al plano local (el libro de pases cierra este viernes), sino al exterior.

La necesidad de realizar una venta

Lo que se sabe a ciencia cierta es que desde la dirigencia siempre se tuvo en claro que en este mercado de pases existe la necesidad de realizar una transferencia para oxigenar las cuentas. Todo lo demás son especulaciones. Pero mientras haya tiempo para negociar con algún club extranjero, hay que dejar la puerta abierta.

También puede suceder que las ofertas que lleguen por algún jugador no seduzcan lo suficiente y, como tantas otras veces en estos últimos años, no se produzca ninguna venta, lo que, para muchos, es un dato positivo porque el técnico de turno tendrá más variantes a mano.

En el medio está la Copa Libertadores. Si Campaz no se va, la jugará sin dudas. De lo contrario, participará hasta donde pueda. Hay ligas en la que los libros de pases cierran mucho más tarde que en Argentina y eso podría retrasar su partida. El Canalla jugará el 13 y el 20 de mayo ante Corinthians, por los octavos de final.

>>Leer más: Franco Cervi, con la 10 y de regreso en Central: volvió una década después y fue amonestado

Por cierto, Campaz fue el mejor jugador de Central en estos primeros partidos del torneo Clausura. Con poco, pero fue el mejor. En la cancha de Belgrano fue el que más atrevimiento mostró, el que más intentó. En el Gigante, contra Racing, volvió a transformarse en el arma más peligrosa del equipo. Y todo eso lo hizo sin haber realizado la pretemporada con el plantel, por su participación en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Incluso, tras la eliminación de Colombia tuvo unos días de descanso, en los que no la pasó bien por algunas amenazas que recibió en su país.

Si la oferta es tentadora...

Más allá de ese contexto, Campaz es un jugador por el siempre hubo consultas de otros clubes y en este mercado de pases también ocurrió. La diferencia es que, en esta ocasión, si la oferta es tentadora, el club estaría dispuesto a venderlo.

Jaminton Campaz no hizo pretemporada y pero de todas formas fue el jugador destacado del Canalla en las primeras fechas.

Jaminton Campaz no hizo pretemporada y pero de todas formas fue el jugador destacado del Canalla en las primeras fechas.

En el momento en que Campaz llegó a Arroyito, lo hizo a préstamo proveniente de Gremio de Porto Alegre. Tras su primer año en aquel Central de Miguel Ángel Russo, el Canalla hizo uso de la opción de compra de la mitad del pase que estaba estipulada en el contrato del préstamo.

>>Leer más: Los hinchas de Central se expresaron en la previa y mostraron su descontento con Almirón

Después, renovó un par de veces su contrato, siempre con la expectativa de que apareciera una oferta tentadora desde lo futbolístico, pero también superadora desde lo económico.

Los dos títulos de Campaz en Central

Campaz fue uno de los destacados en el Central campeón de la Copa de la Liga 2023, de la mano de Russo, y después, con intermitencias, siempre fue un titular indiscutido, con el técnico que sea. Fue clave también en el equipo campeón de la Liga 2025, ya con Ariel Holan al mando.

Hoy está en Central, pero es uno de los poquitos jugadores por los que el Canalla podría recaudar a partir de una transferencia. Mientras haya mercados disponibles, su nombre seguirá sonando.

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