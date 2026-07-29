Micaela Albornoz: a más de un mes de su desaparición, una nueva marcha por avances en la investigación

Familiares y amigos concentraron este miércoles por la noche en Grandoli y Uriburu. La mujer fue denunciada como desparecida de su hogar el 25 de junio

A 35 días de su desaparición, familiares, amigos y vecinos de Micaela Albornoz concentraron este miércoles por la noche en reclamo de avancen en la investigación por el paradero de la mujer, que falta de su hogar desde fines de junio.

La movilización se realizó en Grandoli y Uriburu, en la zona sur de Rosario. Con banderas y quema de cubiertas, pidieron avances en la búsqueda de la mujer de 32 años, quien tiene una hija de 2 años.

"Se está haciendo complicado encontrarla, por eso le pedimos que pidan ayuda a la federal, queremos a Gendarmería controlando las rutas, porque mi hermana se está moviendo de una provincia a la otra y no hay ni un control que la frene", dijo Eliana, hermana de Micaela.

La semana pasada Micaela Albornoz, que se fue de su casa de Villa Manuelita el 24 de junio pasado , fue vista en la terminal de la ciudad de Córdoba . Pero el último fin de semana la búsqueda dio un nuevo giro cuando una cámara de vigilancia la captó caminando a la vera de la ruta 34, a la altura de Cañada Rosquín.

Micaela Albornoz sigue desaparecida: nuevo reclamo de su familia tras ser vista en Cañada Rosquín.

El caso Micaela Albornoz

Días atrás, el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, y el fiscal regional de Rosario, Matías Merlo, confirmaron que Micaela adquirió pasajes de colectivos con un documento de identidad que no era el suyo (pertenecía a una vecina de barrio que lo había extraviado en noviembre pasado).

Según la investigación, la joven se movió hasta el momento por cuatro provincias: Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y Santiago del Estero, y que en principio no la acompaña nadie.

La provincia ofrece 10 millones de pesos por cualquier dato que pueda dar con el paradero de Micaela Albornoz. Ante cualquier dato piden comunicarse con el 911.