Un futbolista que jugó el Mundial 2026 fue detenido por exceso de velocidad y había consumido cocaína

Le hicieron dos controles en una misma noche y, tras el resultado positivo del segundo, lo detuvieron y le quitaron la licencia de conducir

El futbolista Cristian Volpato, jugador del Sassuolo y de la selección de Australia, terminó preso.

El futbolista australiano Cristian Volpato, que jugó el Mundial 2026 para su país, fue detenido por conducir a alta velocidad y un control posterior determinó que había consumido cocaína. El jugador fue detenido y le quitaron la licencia de conducir.

Volpato tiene doble nacionalidad, italiana y australiana, pero decidió jugar para Australia en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Si bien nació en Australia, aguardó durante un tiempo una convocatoria de la Azzurra (fue parte de los seleccionados juveniles), aunque finalmente optó por representar al seleccionado oceánico. Tiene 22 años.

Australia fue eliminada en 16avos de final por Egipto en la tanda de penales luego de igualar 1 a 1 en el tiempo reglamentario y el suplementario.

Volpato fue detenido dos veces por la policía para distintos controles, en la ciudad australiana de Sidney. En ambos casos manejaba más rápido de lo permitido y en la segunda ocasión el control le dio positivo para cocaína.

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Positivo de cocaína

La primera detención se produjo alrededor de las 11 de la noche y la segunda, en la misma zona, apenas dos horas después. El futbolista del Sassuolo de Italia circulaba a 109 km/h en una zona limitada a 60 km/h.

En la primera ocasión le hicieron un control de alcoholemia que dio negativo. Pero el segundo control le dio positivo y detectó que había consumido cocaína. La policía reservó una segunda muestra para un análisis más exhaustivo, del que se conocerán datos más adelante.

Debido al incidente, la licencia de conducir de Volpato fue suspendida por seis meses.

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