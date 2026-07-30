Newell's, entre trascendidos y otra racha negra de lesiones, visita esta noche a Independiente

En uno de los cotejos más destacados de la 2º fecha del Clausura, Newell's necesita despejar y alejar su camino de los rumores

De los que terminaron con molestias ante Talleres, Guch es el único que se recuperó y estará nuevamente a disposición del DT de Newell's.

Newell's no consigue paz ni siquiera cuando gana. Parece que el destino le sigue jugando malas pasadas, hasta cuando comienza con buen pie un torneo . Otra vez, ante cada intento de avance aparece un retroceso por fuerzas internas difíciles de ver venir y de descifrar. Parecen surgir gérmenes autodestructivos que conspiran contra su propio recorrido y enturbian con trascendidos el presente del equipo.

Esta vez, los rumores de una posible partida del técnico Frank Kudelka que partieron y se multiplicaron desde Buenos Aires, supuestamente por estar disconforme con el manejo del club del Parque en el mercado de pases, están nublando el arranque de Newell’s, que esta noche visita a Independiente, a las 21.15, en Avellaneda, por la segunda fecha del Clausura.

Envuelto además en un mar de lesiones y con dos cambios seguros por esa razón, el conjunto rojinegro tratará de conseguir un resultado positivo en una excursión de por sí complicada. Los dos vienen de ganar en sus debuts y eso le agrega muchos condimentos y atractivos, y lo sitúan como uno de los cruces más destacados de esta jornada.

Newell's y el saldo del primer triunfo

El gran esfuerzo físico que demandó el triunfo rojinegro sobre Talleres dejó un saldo de lesiones que obligó al cuerpo técnico a buscar variantes para poder afrontar bajas obligadas. Y esas alternativas van desde lo nominal a lo táctico, lo que le agregó más dudas a la instancia previa al viaje por Avellaneda.

En ese grupo están Jerónimo Gómez Mattar y Martín Ortega y se les agregó Marcelo Esponda, quien también asomaba como posible reemplazante para esta oportunidad. Así lo confirmó el club ayer, a través de sus canales oficiales.

Por eso, en el medio, lo más probable es que el DT apele a David Sotelo, para ubicarse al lado del Luca Regiardo en el corazón de la mitad de la cancha.

En tanto, en el lateral derecho, el enroque sería más rápido y sencillo, con Franco Escobar por Ortega.

En ese escenario de necesidad de despejar y clarificar su camino, y de alejarse de rumores y operaciones de ocasión, la Lepra va por una presentación y un marcador que le permita alimentar el objetivo de pasar a la siguiente ronda, algo que nunca consiguió desde que se instaló este sistema de disputa.

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Una previa que promete

Los dos vienen de victorias iniciales y eso le suma elementos de atracción. Vale recordar que la Lepra venció 1 a 0 a Talleres en el Coloso, con gol de Matías Cóccaro de penal, y eso le impregnó un halo positivo a su primer paso, con todo lo que eso significa en este deporte.

Precisa enterrar y dejar atrás el pobre primer semestre competitivo, donde quedó lejos de todo en el Apertura, perdió el clásico de local y quedó eliminado por propia impericia de la Copa Argentina, en 32avos de final, ante Acassuso.

En este escenario, de los tres refuerzos que trajo hasta ahora, Alan Soñora, Franco Escobar y Lautaro Giannetti, sólo los dos últimos tienen más chances de estar en el once de arranque. Y lo más probable es que Soñora vaya al banco.

En esto, será determinante el dibujo táctico al que apueste el DT, ya que si va con cinco en el fondo, algo que practicó en la semana, Giannetti conformaría la zaga y se metería entre los otros centrales. Esa es una de las grandes incógnitas de cara al choque con Independiente, si se parará con cuatro o cinco atrás.

Por su parte, Independiente se presentará entonado por un gran triunfo en el comienzo del Clausura, donde le ganó 2 a 0 a Estudiantes en La Plata.

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Recuerdos recientes

Vale precisar que estos dos equipos se midieron hace poco en un amistoso de pretemporada, donde el Rojo se impuso 3-1, en ese mismo estadio, con goles de Santiago Montiel y un doblete de Maxi Meza para el loca; y de Walter Mazzantti, quien descontó de penal para la visita.

En este escenario de contaminaciones y perturbaciones autoinflingidas, Newell’s irá a Avellaneda con la necesidad de seguir haciendo su camino, tratando de afirmar sus huellas iniciales en el torneo y de seguir esquivando obstáculos inoportunos y conspiradores.

Las formaciones

Independiente

R. Rey; L. Godoy, J. Fedorco, S. Valdéz, y F. Zabala; M. Pérez Curci, I. Marcone; M. Gutiérrez, S. Montiel, M. Abaldo; y G. Ávalos.

DT: Gustavo Quinteros

Newell's

J. Reinatti, F. Escobar, B. Cabrera, N. Goitea y J. Russo; L. Regiardo y D. Sotelo o L. Giannetti; W. Mazzanti, F. Guch y W. Nuñez; y M. Cóccaro

DT: Frank Kudelka

Hora y TV: 21.15 - ESPN Premium

Estadio: Libertadores de América

Arbitro: Pablo Echavarría